На европейском рынке ПК новый лидер

Спрос на ноутбуки вернулся к умеренному уровню

Согласно свежим данным International Data Corporation (IDC), рынок традиционных ПК (к нему аналитики компании относят настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции) в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) по итогам II квартала 2021 г. достиг 22,2 млн единиц.

Несмотря на значительный объем продаж в штучном исчислении, небольшой рост рынка – всего на 6,5% год к году, аналитики IDC объясняют сравнением со II кварталом 2020 г. – первым полным кварталом, когда рост спроса был обусловлен ограничениями в связи с COVID-19.

Рост продаж ноутбуков на 6,6% год к году стал самым слабым за все время пандемийных ограничений, поскольку до этого продажи портативных ПК демонстрировали двузначный процентный рост на протяжении четырех кварталов. Снижение продаж ноутбуков по данным IDC, продемонстрировали рынки всей Европы.

По итогам II квартала 2021 г. аналитики IDC отметили некоторое снижение темпов консолидации европейского рынка традиционных ПК. Так, если пятерку крупнейших игроков рынка во II квартале приходилось 80,5% от общего объема рынка, то по итогам отчетного квартала она немного сократилась – до 80,4%.

В пятерке лидеров перестановки

В начале июля 2021 г. CNews со ссылкой на данные IDC сообщил о том, что по итогам II квартала 2021 г. пятерку лидеров глобальных поставок традиционных ПК возглавила компания Lenovo. Теперь в IDC также подтвердили, что по итогам квартала Lenovo (включая Fujitsu) смогла вернуть себе первое место с 25,8% долей рынка в Европе, показав прирост на 0,2% год к году. Общий рост продаж вендора составил 5,5%, что стало возможным положительным результатам как в сегменте корпоративных, так и в сегменте потребительских систем.

Европейский рынок ПК демонстрирует небольшой позитивный рост

Компании HP Inc. пришлось уступить первую ступеньку пьедестала и довольствоваться второй позицией с долей рынка 24,3%, потеряв 4,3% год к году. Несмотря на позитивный рост продаж систем вендора в потребительском сегменте – на 2,4% год к году, коммерческий сегмент по итогам квартала показал серьезно снижение – сразу на 17,4% год к году – главным образом, из-за проблем с поставками компонентов. Общий спад продаж HP в регионе EMEA составил 11,2% год к году.

На мировом рынке по итогам отчетного квартала HP продемонстрировала самый скромный рост поставок среди всех участников рейтинга IDC: компания нарастила продажи лишь на 2,7% год к году – до 18,594 млн штук, что привело к падению ее рыночной доли с 24,5% до 22,2%.

Пятерка лидеров продаж традиционных ПК в регионе EMEA, II кв. 2021

Компания Поставки, 2 кв. 2021, тыс. штук Доля рынка, 2 кв. 2021, % Поставки, 2 кв. 2020, тыс. штук Доля рынка, 2 кв. 2020, % Рост, год к году, % Lenovo (включая Fujitsu) 5 718 25,8% 5 418 25,6% 5,5% HP Inc. 5 384 24,3% 6 067 28,6% -11,2% Dell Inc. 2 998 13,5% 2 776 13,1% 8,0% Acer 2 121 9,6% 1 712 8,1% 23,9% ASUS 1 635 7,4% 1 531 7,2% 6,8% Остальные 4 342 19,6% 3 696 17,4% 17,5% Всего 22 199 100,0% 21 199 100,0% 4,7%

Источник: IDC

Третья позиция в регионе EMEA с долей рынка 13,5% (рост на 0,4% год к году) сохранилась за компанией Dell Inc., показавшей рост продаж на 8% год к году. Успеху компания обязана хорошим продажам в коммерческом секторе, которые показали рост на 16,4% год к году и частично компенсировали мощный спад – на 36,3% год к году в потребительском сегменте.

Компания Acer сохранила за собой четвертую строчку в топ-5, нарастив свою долю рынка на 1,5% год к году до 9,6%. Компанию поддержала позитивная динамика продаж в потребительском сегменте, составившая рост на 23,1% год к году, что обеспечило общий рост продаж вендора на 23,9% в годовом исчислении.

Замыкает пятерку лидеров компания Asus с рыночной долей 7,4%, которая выросла на 0,2% год к году. Суммарный рост продаж компании на 6,8% год к году был обусловлен главным образом удачными показателями в потребительском сегменте, показавшими рост на 9% год к году.

Суммарные поставки ПК в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также в регион Ближнего Востока и Африку (MEA), по мнению аналитиков, сдерживались из-за проблем с поставками и продолжающейся нехваткой комплектующих. Несмотря на этот факт, в обоих регионах по итогам квартала было зарегистрировано уверенное увеличение продаж – на 5,6% и 7,7% год к году, соответственно.

Региональные особенности

«В регионе ЦВЕ коммерческий сегмент показал снижение на 1,8% год к году, – сказала Николина Юришич (Nikolina Jurisic), заместитель директора по исследованиям IDC Европа. – Ряд сделок в образовательном секторе не был выполнен из-за проблем с наличием, и теперь ожидается, что отгрузки техники состоятся ближе к концу года. Потребительский сектор оставался относительно сильным и показал рост 11,1% год к году. Запасы в нескольких странах улучшаются, но все еще ниже комфортной зоны. Тем не менее, регион MEA сообщил о положительных коммерческих результатах на уровне 16,1% год к году, а потребительский сектор остался на том же уровне».

Рынок Западной Европы показал суммарный рост на уровне 6,5% год к году, при этом квартальные продажи десктопов показали рост на 6,2%. По мнению аналитиков, позитивные показатели в этом секторе были достигнуты главным образом за счет спроса на мощные игровые системы.

Продажи в сегменте потребительских ПК в Западной Европе выросли на 18,6% год к году и составили 6,3 млн единиц, при этом продажи десктопов выросли на 36,1%, ноутбуков – на 15,5% год к году. Коммерческий сегмент Западной Европы по итогам квартала просел на 0,8% год к году, при этом продажи корпоративных десктопов снизились сразу на 7,3% год к году, продемонстрировав снижение пятый квартал подряд, а продажи ноутбуков показали небольшой рост – на 0,7% год к году.

Ранее в IDC рассказали CNews о том, что несмотря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушениями в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86 серверов в 2020 г. в Россию и страны СНГ выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучном. Рост был в большей мере обеспечен выросшими закупками в образовательный и государственный сектора рынка. Кроме того, на рост поставок повлияли законтрактованные обязательства по программам национального развития во многих странах СНГ.

Дальнейшие перспективы

«Проблемы дефицита ряда важнейших компонентов продолжают ограничивать поставки на западноевропейский рынок», – сказал Саймон Томас (Simon Thomas), аналитик IDC Western European Personal Computing Devices. – В сочетании с частичным ослаблением ограничений и возвращением сезонного спада замедлило тот быстрый рост, который наблюдался в последние кварталы».

По мнению аналитиков IDC, восстановление объемов продаж настольных ПК на рынках Европы ожидается во второй половине 2021 г. В первую очередь, это связано с дефицитом комплектующих. По мере устранения этой проблемы поставки в рамках ранее запланированных контрактов будут исполняться ближе к концу года.