СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

По уровню внедрению промышленных роботов Россия пока отстает от развитых стран, однако в последние годы и власти и сами предприятия проявляют все больший интерес к средствам промышленной роботизации. Поэтому даже в 2019 г., который отметился кризисом мирового рынка робототехники, и в «пандемийном» 2020 г. российские предприятия внедряли промроботов достаточно высокими темпами.

Рост, несмотря ни на что

В 2019-2020 гг. мировому рынку промышленной робототехники пришлось нелегко. Сначала торговые войны ударили по ряду секторов промышленности, в которых роботы были особенно востребованы, в первую очередь — по автомобильной отрасли. Потом пандемия коронавируса уменьшила спрос на промышленную продукцию (в первую очередь — опять-таки, на автомобили). Однако в России внедрение робототехники, по данным, собранным в ходе создания обзора «Промышленные роботы 2021», набирало ход.

Но рынок вышли новые компании, ряд участников рейтинга, собранного при подготовке обзора, добился резкого роста продаж. И в целом суммарная выручка компаний, представивших результаты своей работы в сфере промышленной робототехники в 2019 г., выросла на 56%. Если же брать первые 20 компаний по выручке за 2019 и 2020 гг., то рост окажется еще выше — на 68,3% (с ₽0,93 млрд до ₽1,57 млрд), а порог входа в топ-20 поднялся с ₽3,8 млн до ₽18 млн.

Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники 2020

№ 2020 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в сфере промышленной робототехники в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в сфере промышленной робототехники в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Динамика 2019/2020 гг., % 1 Артех Уфа 175 220,2 134 759 30,0% 2 ТОЗ-Робототехника Тула 157 560 59 520 164,7% 3 Вектор Групп Москва 142 613 109 032 30,8% 4 ВР-Мастер Казань 136 000 97 000 40,2% 5 SPS Санкт-Петербург 128 288 34 315 273,9%

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Промышленные роботы 2021». Рост российского рынка промроботов подтверждается и данными International Federation of Robotics, приведенными ниже.

Конечно, многие компании пострадали от кризиса, некоторые — довольно сильно. Как заявил представитель одной из них, «у нас были большие заказы, однако эпидемия удлинила производственный цикл с полугода до девяти месяцев, поэтому часть продаж перенеслась на следующий год». В 2021 г. пока локдаунов не было, можно надеяться, что цифры рейтинга следующего года покажут в том числе и удовлетворение отложенного спроса.

Если исходить из средневзвешенного курса доллара в 2019 г. (₽64,7 за $1) и средней стоимости робота, подсчитанной IFR ($36,9 тыс.), то стоимость поставленных в Россию роботов составила ₽3,4 млрд. А исходя из «мирового» соотношения между стоимостью роботов и объемом рынка с периферией и ПО, можно оценить рынок в целом в ₽10 млрд.

Успехи пока скромные

Россия пока не входит в число ведущих «роботизированных» держав. В 2019 г., по данным International Federation of Robotics, наша страна заняла 25 место по количеству новых установленных промроботов (1410 шт.) и 32 место — по общей инсталлированной базе (6185 шт.).

По этим показателям за счет размеров страны и огромной производственной базы мы держимся на сколько-то приличных местах. Однако по так называемой «плотности» роботов (количество устройств на 10 тыс. рабочих) мы далеко позади практически планеты всей. Среднемировая плотность роботов — 113, в России этот показатель равен 6.

Но есть и хорошие новости: в 2014–2019 гг. число промышленных роботов, инсталлированных на российских предприятиях, росло в среднем на 33% в год. А в 2018-19 гг. наша страна и вовсе стала одним из лидеров по темпам роста (40%).

Роботы чувствительны к проблемам в экономике Интерес российских предприятий к промышленной робототехнике очевидным образом зависит от общей экономической ситуации в стране. На каждый кризис промышленность реагирует падением количества новых инсталляций промроботов. Подъем поставок роботов начинается через 2-3 года. Количество устанавливаемых роботов, шт. Количество устанавливаемых роботов, шт. Динамика количества устанавливаемых роботов, % Динамика количества устанавливаемых роботов, %

Тем не менее, даже в своем восточноевропейском регионе мы по-прежнему на предпоследнем месте по установленной базе, а по темпам ее роста (18%) уступаем Румынии (24%) и Польше (20%). Однако все-таки мы понемногу подтягиваемся по абсолютному количеству устройств, установленных на производствах, к другим странам региона ЦВЕ.

Установленная база роботов в странах Центральной и Восточной Европы

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Чехия 9 543 11 238 13 049 15 429 17 603 19 391 Польша 6 401 8 136 9 693 11 360 13 632 15 769 Венгрия 4 302 4 784 5 424 7 711 8 481 9 212 Словакия 3 891 4 378 6 071 7 093 7 796 8 362 Россия 2 694 3 032 3 366 4 028 4 994 6 185 Румыния 1 361 1 702 2 468 3 076 3 555 4 057 Источник: International Federation of Robotics, 2020

Кроме количественного отставания, у нас, по данным IFR, налицо еще и национальная специфика в распределении роботов по различным сферам. Если автомобилестроение и химическая промышленность потребляют приблизительно такой же процент новых роботов, как эти отрасли в остальном мире, то российская электроника «блистает» свои нулем

Чем занялись роботы, поставленные в 2019 г. «Ноль» в графе «Электроника» у российских роботов показывает состояние соответствующей отечественной отрасли лучше тысяч слов Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в мире, % Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в мире, % Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в России, % Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в России, % 28% 26% Автомобильная промышленность 24% 0% Электроника и электротехника 5% 6% Химическая промышленность 12% 28% Металлургия и машиностроение 3% 7% Пищевая промышленность 8% 12% Другие отрасли 20% 22% Неопределенное назначение

Зато по доле роботов, внедренных в металлургии и машиностроении, мы существенно опередили мир и даже вошли в десятку (6-7 место вместе с Данией). Немногим больше, чем в среднем, у нас пошло промроботов в химическую и пищевую промышленность, «другие отрасли», а также «неизвестно куда».

Что дальше?

Несмотря на падение количества новых роботов, устанавливаемых на промпредприятиях, мировая установленная база продолжает расти.

Плюс роботизация всего мира Общее число задействованных промышленных роботов растет даже в годы кризисов. В 2020 г., их количество, скорее всего, перевалило за 3 млн, но это неточно. Количество инсталлированных промышленных роботов во всем мире, тыс. шт. Количество инсталлированных промышленных роботов во всем мире, тыс. шт. Динамика количества инсталлированных промышленных роботов, % Динамика количества инсталлированных промышленных роботов, %

И, возможно, торговые войны и эпидемия, нанесшие серьезные удары рынку промробототехники, в перспективе будут способствовать его росту. Как отмечают аналитики IFR, вследствие того, что пандемия разрушила цепочки поставок, многие государства задумались над возвращением «домой» предприятий, особенно стратегических отраслей, к которым теперь причтена и фармакология. В странах с высоким уровнем зарплаты и защищенности рабочих такие производства могут быть конкурентоспособными только при условии их роботизации. Также роботизация позволит по конкурентоспособной цене производить маленькие партии товаров в непосредственной близости от потребителей, что должно уменьшить расходы на перевозку готовой продукции и, стало быть, и углеродный след — на радость все более влиятельным во многих странах «зеленым». Последнее соображение, как надеются в IFR, также поспособствует росту государственного интереса к роботизации.

О развитии мирового и российского рынков робототехники читайте в обзоре «Промышленные роботы 2021».