ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД

Информсистема «Росатома» для управления портфелем проектов этой госкорпорации отказывается от ОС и СУБД Microsoft в пользу российский продуктов. Отказаться от зарубежного софта атомщики не готовы только в части среды виртуализации.

Импортозамещение в «Сириусе»

Как выяснил CNews, информсистема «Сириус» для управления портфелем проектов «Росатома» мигрирует с программных продуктов Microsoft на российские операционную систему (ОС) и систему управления базами данных (СУБД). Проект осуществляет стопроцентная «дочка» госкорпорации, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли — «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром»). Она является правообладателем «Сириуса».

Развитие информсистемы с импортозамещением ее компонентов состоится в рамках проекта, исполнителем которого стала московская компания «Проектная практика». Подряд ей достался по итогам тендера, который был запущен «Атомэнергопромом» 6 апреля 2021 г. в формате электронного конкурса, участниками которого могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Проектная практика» стала единственным претендентом на подряд, поэтому конкурс официально был признан несостоявшимся. Тем не менее, заказчик принял решение подписать договор именно с данной компаний (действующему закупочному законодательству это не противоречит).

«Атомэнергопром» меняет ПО Microsoft на ОС Astra Linux и СУБД Postgres Pro

В то же время, обращает на себя внимание стартовая и финальная суммы подряда. Тендер стартовал с начальной максимальной ценой договора в 95,48 млн руб., включая, как это было отдельно подчеркнуто НДС. Без НДС его цена составляла 79,56 млн руб.

Как следует из итогового протокола работы конкурсной комиссии, именно такая сумма (в 79,56 млн руб.) была предложена «Проектной практикой», но с пометкой «НДС не облагается». Из тендерных документов можно заключить, что заказчик запросил у компании дополнительное ценовое предложение, в ответ на которое «Проектная практика» снизила цену без малого 80-миллионного договора на 10 руб. Правда в карточке контракта, размещенной в информсистеме госзакупок 23 июня 2021 г. цена договора прописана уже на уровне 79,17 млн руб.

Масштабы «Сириуса» и подробности о замещении ПО

В техзадании сообщается, что по состоянию на ноябрь 2020 г. общее число пользователей «Сириуса» равнялось примерно 2 тыс., в то время как ежедневно работающих пользователей было порядка 100.

Тогда же портфель проектов корпорации в системе достигал 2,9 тыс. компонентов, размер базы данных составлял 1 ТБ с динамикой роста объема контента в 300 МБ в месяц.

До запуска импортозамещающего проекта серверная часть «Сириуса» задействовала ОС Microsoft Windows Server 2016, СУБД MicrosoftSQLServer 2016 SP2 Enterprise и некое прикладное ПО «АСУ-инвест». По завершении работ прикладной софт останется неизменным, а продукты Microsoft должны быть заменены отечественной ОС специального назначения Astra Linux Special Edition и СУБД Postgres Pro Enterprise российской компании Postgres Professional или их аналогами.

Представители «Проектной практики» подтвердили CNews, что компания не стала предлагать заказчику аналоги, а остановилась именно на описанных продуктах.

Что касается пользовательских рабочих станций (компьютеров) «Сириуса», то на них до старта проекта использовались ОС Microsoft Windows 10 Enterprise, среда виртуализации VMWare vSphere, пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 и выше, веб-браузер на базе Chromium и (или) IE11 — «с учетом ограничений, накладываемых отраслевыми информационными системами».

Исходя из ТЗ, по окончании проекта зарубежная среда виртуализации останется прежней. Марка нового веб-браузера будет уточнена заказчиком после завершения смежного проекта. При этом ОС и офисный пакет, по условиям тендера, могут остаться прежними, а могут быть заменены ОС Astra Linux Common Edition (релиз «Орел» версии 2.12. и выше) и пакетами «Мой офис» российской компании «Новые облачные технологии» либо свободным решением LibreOffice 6.4.3.

Подвергнется ли в итоге импортозамещению ПО Microsoft в пользовательской части «Сириуса», представители «Проектной практики», Astra Linux и «Моего офиса» на момент публикации данного материала сообщить CNews не смогли.

Представители «Росатома» не прокомментировали CNews данный проект в течение рабочей недели.

Чем занимается «Атомэнергопром»

Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» обеспечивает полный цикл деятельности ядерной энергетики — от добычи урана до строительства атомных электростанций и выработки электроэнергии, «уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту».

По заверению компании, она сейчас занимает в мире первое место по строительству АЭС за рубежом (одновременное сооружение 36 энергоблоков), второе место по генерации электроэнергии на АЭС (концерн «Росэнергоатом», 10 станций, 35 энергоблоков суммарной электрической мощностью 29 ГВт), второе место по запасам урана и третье место по объему добычи (оба показателя — с учетом совместных предприятий в Казахстане).

Организация удерживает 17% рынка ядерного топлива в мире, поставляя ресурсы для каждого шестого энергетического реактора на планете.