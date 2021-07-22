В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта

Минтранс создаст цифровой профиль пассажиров для оплаты проезда по биометрии. Также для граждан будет создана система оптимального маршрута поездки. В том числе, к 2030 г. появятся беспилотные автомобили, поезда и суда. Это следует из стратегии развития транспортной отрасли, подготовленной Минтрансом.

Цифровизация российского транспорта

В России появятся цифровые профили пассажиров для проезда и оплаты на всех видах транспорта с применением биометрической идентификации. Также планируется разработка сервиса построения оптимального маршрута поездки для пассажиров. Для нововведений будет сформирована нормативно правовая база и обеспечена интеграция с Единой биометрической системой. Данная информация следует из паспорта стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, подготовленной Минтрансом.

До 2024 г. в России в пилотном режиме будет запущена коммерческая доставка грузов с использованием беспилотников. К 2030 г. в России появятся беспилотные легковые и грузовые автомобили, поезда и суда, а также создана инфраструктура для их движения, говорится в документе. В рамках стратегии, в том числе, планируется развитие системы моделирования транспортных потоков с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Перевозка грузов из Китая в Европу через территорию России будет осуществляется беспилотниками.

Для россиян создадут систему построения маршрута оптимальной поездки

Согласно документу, к декабрю 2023 г. будут разработаны технологические стандарты и нормативно-правовые акты для беспилотного авиационного, морского и речного транспорта.

Всего на реализацию данной стратегии потребуется 336,4 млн руб. В ее реализации примут участие Минпромторг и Минэкономразвития, совместно с ФНС, ФТС, МВД, ФСБ, ФСС, ПФ, а также Росстандартом. Головное ведомство — Минтранс. Прочими участниками реализации стратегии станут ИТ-компании, перевозчики всех видов транспорта, операторы цифровых платформ и экспертные организации.

Проекты цифровой трансформации

Стратегия цифровой трансформации российской транспортной отрасли состоит из шести проектов со сроком реализации с 2021 г. по 2030 г. Первые два проекта уже упоминались выше — это «Беспилотники для пассажиров и грузов» и «Зеленый цифровой коридор пассажира». Первый предполагает ввод в эксплуатацию беспилотные транспортные средства, а также инфраструктуру для их движения. Второй подразумевает создание цифрового профиля пассажира и сервиса для построения оптимального маршрута поездки.

Проект «Бесшовная грузовая логистика» завершит внедрение системы отслеживания грузоперевозок с использованием электронных навигационных пломб. Среди целей проекта также система сквозного обмена электронными перевозочными документами и цифровая платформа транспортного комплекса России.

В рамках проекта «Цифрового управления транспортной системой» планируется создание федерального ситуационно-информационного центра Минтранса, а также развитие системы моделирования транспортных потоков с применением технологий ИИ. Проект «Цифровизация для транспортной безопасности» включает в себя единое цифровое пространство безопасности на транспорте.

Стратегия также предполагает создание 3D-моделей всех объектов транспортной инфраструктуры и информационной системы учета и планирования работ/затрат на проектирование, строительство, ремонт и содержание ее объектов в рамках проекта «Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры».

Сколько стоит цифровизация транспортной сферы России

Больше всего средств, согласно стратегии Минтранса, будет потрачено на внедрение беспилотников для пассажиров и грузов. Сумма на эти цели составляет больше половины всего бюджета на стратегию — 205 млн руб. Сюда входит создание инфраструктуры для беспилотного автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта.

Создание цифрового профиля пассажира для оплаты по биометрии обойдется в 3,7 млн руб., а создание системы моделирования транспортных потоков с применением технологий ИИ — в 8,1 млн руб. Крупную сумму в рамках стратегии потребует создание цифровых двойников транспортной инфраструктуры — 77,9 млн руб.

Комментарии компаний

«Открытым остается вопрос целесообразности применения искусственного интеллекта — не во всех сценариях его внедрение может дать значительный результат, а в некоторых можно и вовсе обойтись без его использования», — рассказал CNews Павел Сварник, директор центра стратегического развития компании «Ланит-интеграция».

Кроме того, открытым остается вопрос с интеллектуальными транспортными системами, отмечает Сварник. Некоторые регионы уже запускают соответствующие инициативы, однако интеграция этих систем на технологическом уровне, а также на уровне данных требует системной проработки, которая не столько ресурсоемкая — скорее требует зрелого подхода и понимания целевого состояния.

«Сложности в реализации инициатив могут возникнуть из-за большого количества информационных систем, не синхронизированных друг с другом, и отсутствия единых отраслевых требований к структуре данных в этих системах и единых справочников», — соглашается с предыдущим спикером Сергей Иванов, директор по продуктовой стратегии группы «Т1» (бывший «Техносерв»).

Наибольший и относительно быстрый эффект, по мнению Иванова, дадут такие инициативы как «зеленый цифровой коридор пассажира» и «цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры». «Это понятные всем участникам задачи, а решения для них уже апробированы рядом регионов», — пояснил он.

«Курс на ЭДО в грузоперевозках принят давно и уже реализуется. Но все эти процессы идут достаточно медленно, — пояснил CNews Александр Вильде, директор по развитию “Биржи грузоперевозок ATI.SU”. — В стратегии указывается использование ЭДО для внутрироссийских перевозок практически как свершившийся факт. Так, до 2024 г. стоит план перевода в ЭДО 30% грузовых перевозочных документов. Также совершенно объективно нужно развивать ЭДО в международных и транзитных перевозках».

Вильде подчеркивает важность инициативы цифровизации для транспортной безопасности. «Но насколько прописанные меры будут эффективны — это вопрос, — говорит он. — Преступность, безусловно, будет адаптироваться к новым условиям и, наверняка, не исчезнет совсем в нашей сфере. Будет больше ИТ-составляющей в работе мошенников, им потребуется специалисты с более высокой технической квалификацией».