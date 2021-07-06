Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java

Python может впервые за всю историю стать самым популярным языком программирования в мире. Он почти догнал С и Java, до минимума сократив отставание от них по степени востребованности среди программистов. Создатель Python сейчас работает в Microsoft, которая использует Python в своем облаке Azure, а российские программисты, пишущие на нем, могут зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц.

Цель близка

Язык программирования Python впервые за десятилетия своего существования находится в шаге от того, чтобы стать самым популярным в мире. В рейтинге TIOBE он занимает третье место после Java и С, и, в отличие от них, набирает очки популярности среди разработчиков. Рейтинг составляет одноименная голландская компания, занимающаяся проверкой качества программного кода в приложениях сторонних разработчиков.

В рейтинге TIOBE показатели Python и С различаются всего на 0,67%, а разница между Python и Java и вовсе составляет 0,22%, при том, что за последний год рейтинг Python существенно вырос, в то время как рейтинги Java и C снижались.

В истории уже был случай, когда Python добирался до второго места в этом рейтинге и смещал Java на третью строчку. Как сообщал CNews, впервые это произошло в ноябре 2020 г.

До первого места осталось совсем немного

По мнению генерального директора TIOBE Пола Янсена (Paul Jansen), борьба между Python и С за первое место в рейтинге будет нешуточной. «Следующие несколько месяцев будут захватывающими. Какой язык выиграет эту битву? У Python, похоже, больше шансов стать номером один благодаря своему лидерству на рынке в быстро развивающейся области интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта», – сказал Янсен.

В ноябре 2020 г. Пол Янсен называл совсем другие причины популярности Python. По его мнению, интерес к Python основан еще на том, что если раньше программированием занимались, в основном, инженеры, то теперь этот навык «требуется почти повсюду, а хороших разработчиков ПО не хватает». «Недавний всплеск популярности Python вызван тем, что он достаточно прост для использования непрограммистами, а не является языком только для продвинутых программистов», – отметил глава TIOBE.

Немного о Python

Язык Python зародился в конце 80-х годов XX века. Его создатель – нидерландский разработчик Гвидо ван Россум (Guido van Rossum), и он задумывал его как потомка языка ABC.

Гвидо ван Россум

Первая публикация кода Python состоялась в феврале 1991 г., на тот момент язык имел версию 0.9.0. Путь до версии 1.0 оказался довольно длинным – она была опубликована лишь в январе 1994 г. До 2.0 язык обновился в октябре 2000 г., до 3.0 – в декабре 2008 г. На момент публикации материала самая актуальная стабильная версия Python носила индекс 3.9.6 – ее выпуск состоялся 28 июня 2021 г.

Прогнозы и влияние Microsoft

Помощь в «захвате» первого места в рейтинге TIOBE Python может оказать Microsoft, пишет портал ZDnet. Она сделала ставку на этот язык в рамках развития своего облачного сервиса Azure. Как сообщал CNews, в ноябре 2020 г. она даже наняла самого Гвидо ван Россума, который еще в 2018 г. заявил о своем уходе на пенсию и нежелании продолжать работать.

Определенную роль в этом могут сыграть и деньги. В январе 2021 г. CNews писал, что программисты, пишущие на Python, могут получать до 400 тыс. руб., не покидая при этом Россию.

Составители TIOBE уверены, что популярность Python продолжит расти. Еще в июне 2019 г. они опубликовали прогноз, согласно которому в ближайшие три-четыре года Python займет первую строчку в их рейтинге. На тот момент он находился на третьей позиции, уступая все тем же Java и С.

Как составляется рейтинг

TIOBE составляет рейтинг популярности языков программирования методом подсчета результатов поисковых запросов, связанных с программированием. Помимо прочего, при составлении учитывается наличие в этих запросах слов programming и language.

График изменения популярности всех языков в рейтинге

Рейтинг TIOBE существует с 2003 г. Авторы выпускают его каждый месяц. Для поддержания такой оперативности они берут данные о языках программирования с самых популярных в мире сайтов, включая Google, Bing, Amazon, YouTube и др. Составлением списка самых популярных сайтов они не занимаются – в этом плане они доверяют рейтингу Alexa.

Эта методология отличается от алгоритма аналитической компании RedMonk, составляющей собственный рейтинг популярности языков программирования. Ее эксперты рассматривают использование языка в программных проектах, размещенных на GitHub, и учитывают обсуждения на крупнейшем форуме для разработчиков Stack Overflow.

Как с годами менялась популярность Python среди разработчиков

В рейтинге RedMonk за I квартал 2021 г. Python находится на втором месте, уступая лишь JavaScript (не путать с Java). Третью строчку занимает С.

Язык года

В дополнение к выпуску ежемесячных списков градации языков программирования по уровню их популярности авторы TIOBE ежегодно присваивают какому-нибудь из них звание «Язык года». За последние 18 лет Python четыре раза удостаивался этой чести.

"Зал славы" TIOBE

Первые три награды он выиграл в 2007, 2010 и 2018 гг., В 2019 г. он тоже мог победить, но в итоге уступил языку С. По итогам 2020 г. звание «Язык года» составители рейтинга TIOBE вновь присудили Python.

Конкуренты не дремлют

В новом рейтинге Пол Янсен обратил внимание на тот факт, что ряд менее распространенных языков за год показали колоссальный скачок популярности. Так, в рейтинге TIOBE за июль 2021 г. язык Go поднялся с 20 позиции на 13, Rust – с 30 на 27, TypeScript – с 45 на 37, а Haskell – с 49 на 39.

Потенциальные соперники Python пока не входят в первую 20-ку рейтинга

По информации ZDnet, язык Rust, созданный Mozilla, популярен для системного программирования, плюс его поддерживают Google, Microsoft, Amazon и Facebook. В частности, Google хочет превратить его в основной язык операционной системы Android, к тому же в обозримом будущем он может стать вторым языком разработки ядра Linux.

Как эти изменения отразятся на позиции Python в рейтинге в обозримом будущем, авторы TIOBE пока не берутся предполагать.