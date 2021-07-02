Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО

АРПП раскритиковала закон о бесплатной трансляции обязательных телеканалов в интернете. В нынешней редакции документ запрещает владельцам сервисов использовать отечественное тиражное ПО. Данное обстоятельство ограничит рынок российского софта, используемого для организации аудиовизуальных сервисов, считают разработчики.

Критика АРПП закона о бесплатной трансляции

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» раскритиковала закон о бесплатной трансляции телеканалов видеосервисами в интернете. Закон предполагает создание единой системы онлайн-трансляции телеканалов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ» и пр.) аудиовизуальными сервисами из реестра Роскомнадзора (Ivi, Megogo, More.tv, Okko и т.д.).

АРПП направила письмо в Минцифры и Роскомнадзор 28 июня 2021 г. В нем говорится, что закон фактически запрещает использовать отечественное тиражное программное обеспечение (ПО) при организации аудиовизуальных сервисов.

В нынешней редакции закон предписывает владельцам сервисов использовать только то ПО, на которое они имеют исключительное право. Это может привести к монополизации рынка сервисов крупными игроками, отмечают авторы письма. «То есть, с одной стороны, Правительство предпринимает действия, направленные на поддержку российских ИТ-компаний, а с другой стороны планирует введение ограничений рынка для них же», — говорится в письме.

Ассоциация разработчиков российского ПО (АРПП) раскритиковала закон о бесплатной трансляции телеканалов видеосервисами в интернете

Ассоциация также предложила дополнить закон требованием использовать ПО из реестра отечественного, пишут «Ведомости». На момент обращения АРПП законопроект еще не был принят. Однако 1 июля 2021 г. Президент России Владимир Путин его подписал.

Комментарий АРПП

По словам исполнительного директора АРПП Рената Лашина, фактический запрет на использование отечественного тиражного ПО при организации работы аудиовизуальных сервисов состоит в требовании на наличие исключительной лицензии на софт, обеспечивающей трансляцию.

«По мнению разработчиков тиражного ПО, данное требование серьезно ограничивает возможности участия отечественных вендоров в поставках соответствующего софта (вендоры не передают исключительные права на ПО) и ведет в целом к монополизации рынка аудиовизуальных сервисов наиболее крупными игроками», — поясняет Лашин.

«В нынешней редакции закон повлияет на то, что отечественный рынок ПО, используемого для организации аудиовизуальных сервисов, будет потерян для российских компаний, — рассказал CNews Николай Михайлов, глава Комитета по телекоммуникациям АРПП. — Разработчики не смогут развиваться и расширять свои компетенции на “домашнем” рынке, что в перспективе может стать серьезным технологическим препятствием для их выхода на глобальные рынки. Другими словами, закон повлечет утрату компетенций российских вендоров», — подчеркнул Михайлов.

В случае доработки закона интересы российских производителей ПО для аудиовизуальных сервисов будут защищены, добавил он. По словам Михайлова, при поддержке регуляторов отечественные компании смогут создавать высокотехнологичные продукты для своего внутреннего рынка, развивать их конкурентоспособность и выводить в международные сегменты. «В этом и заключается суть импортозамещения», — отметил он.

Закон о бесплатной трансляции

Согласно закону, в интернете будут бесплатно транслироваться телеканалы первого и второго мультиплекса. К первому мультиплексу относятся «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВцентр». Среди каналов в составе второго мультиплекса — «РенТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МузТВ».

Распространять контент вышеупомянутых каналов будет единственная организация. При этом в законе сказано, что на нее «не применяются ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством». Такой организацией может стать только российское юрлицо. Для её выбора Роскомнадзором будет создана специальная комиссия, в состав которой, в том числе, войдут представители вышеупомянутых телеканалов. Для обеспечения технической возможности трансляций телеканалы и владельцы видеосервисов должны будут заключить договор с избранной организацией.

Согласно закону, трансляция в интернете должна осуществляться в неизменном виде. По словам авторов инициативы, данная мера поможет сформировать «единое информационное пространство» в интернете. И, кроме того, решит проблему пиратского распространения контента телеканалов в сети.

Законопроект о внесении изменений в закон «О средствах массовой информации» и статью 10-5 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» был внесен в Госдуму еще в июле 2019 г. В ноябре он был принят в первом чтении. Однако решение комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи было принято только в июне 2021 г.