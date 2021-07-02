Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров

Амбициозное масштабирование планов

Компания «Байкал электроникс» намерена инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею отечественных процессоров, а также в период до 2025 г. нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на новую продуктовую стратегию АО «Байкал электроникс», утвержденную советом директоров компании в июне 2021 г.

Инвестиции планируется осуществлять за счет привлечения госсубсидий, заемного финансирования и собственных средств, отмечается в документе. В компании отказались назвать партнерский банк, однако по данным базы «СПАРК-Интерфакс» с января по апрель 2021 г. «Байкал электроникс» заключила три договора-залога со Сбербанком до марта 2022 г., отмечает «Коммерсант».

В компании планируют расширить линейку выпускаемых продуктов процессорами Baikal нового поколения для ноутбуков, планшетов, систем хранения данных (СХД) и суперкомпьютеров, а также ускорителями с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперты отрасли выразили уверенность в том, что наибольший спрос на процессоры Baikal нового поколения обеспечит госсектор, однако скептически оценили прогнозы «Байкал электроникс» по достижению запланированных объемов выпуска чипов ввиду перегруженности мощностей производственного партнера компании.

В июне 2021 г. CNews рассказал о передаче более 70% акций «Байкал электроникс» группе «Вартон», которая владеет компанией «Русбитех-Астра» (разработчик отечественной ОС Astra Linux) и на 80% принадлежит бизнесмену Денису Фролову.

Поможет ли заграница

В планах «Байкал электроникс» на 2021 г. выпуск 130 тыс. процессоров Baikal. Всего же, как сообщал CNews в ноябре 2020 г., «Байкал электроникс» до конца I квартала 2021 г. планировала заказать у своего производственного партнера, тайваньской компании TSMC три партии ARM-процессоров «Байкал-М» суммарным объемом не менее 213 тыс. штук.

Перегруженность TSMC может помешать «Байкал электроникс» нарастить производство процессоров

Современные чипы Baikal выпускаются на производственных линиях TSMC с нормами 28 нм, однако амбициозные планы производства 600 тыс. процессоров Baikal нового поколения к 2025 г. подразумевают применение топологии порядка 6-12 нм, пишет «Коммерсант».

Значительное наращивание объемов выпуска с переходом на более прецизионные техпроцессы может стать камнем преткновения для амбиций «Байкал электроникс». В настоящее время на фоне глобального дефицита производственных мощностей по выпуску полупроводниковой продукции, как писал CNews в июне 2021 г., TSMC решила отдать приоритет производству чипов для Apple и автомобильной промышленности, отодвинув нужды всех остальных компаний – включая Intel, AMD и Qualcomm, на второй план.

Отметим, что главный отечественный формальный конкурент «Байкал электроникс» – компания МЦСТ, заказывающая выпуск линейки процессоров «Эльбрус» у той же TSMC, как сообщал CNews в середине января 2021 г., до конца года рассчитывает заказать выпуск немногим более 10 тыс. своих процессоров – преимущественно восьмиядерных серверных чипов «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».

Недавние проблемы TSMC, вызвавшие задержки планов перевода производства на нормы менее 5 нм, а также концентрация усилий на выпуске чипов для Apple и автопрома в ущерб заказам других компаний вряд ли позволят TSMC брать дополнительные заказы. Тем не менее, как рассказали CNews в МЦСТ, возникшие проблемы не скорректировали договоренностей, и они рассчитывают получить весь запланированный тираж «Эльбрусов» вовремя.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил «Коммерсанту», что дефицит мощностей TSMС может стать проблемой для амбициозных планов «Байкал электроникс», поскольку производство чипов для ПК, серверов и сетевых устройств теперь имеет второстепенное значение для TSMС. Однако если «Байкал» разместит большой заказ, шансов на его своевременное исполнение будет больше, считает эксперт.

На территории России производственных мощностей, подходящих для выпуска современных процессоров, пока нет. Самое развитое в этом отношении зеленоградское предприятие «Микрон» наладило серийный выпуск продукции только по нормам 90 нм и обзавелось мощностями, способными произвести процессоры по топологии 65 нм для опытно-конструкторских разработок. В перспективе к выпуску микросхем с нормами 90 нм и даже 65 нм может вернуться обанкротившийся российский завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т», имущество которого выкупила компания ООО «НМ-Тех» за 8,4 млрд руб.

Причиной банкротства завода стали долги «Ангстрем-Т» перед госкорпорацией ВЭБ.РФ в размере 815 млн евро, которые, в частности, были потрачены на закупку оборудования у американской AMD для строительства линии по выпуску микросхем с топологиями 110 и 130 нм с последующим развитием до 65 нм.

Еще в конце января 2020 г. в России была принята стратегия развития микроэлектроники сроком до 2030 г. Данная стратегия предполагает создание российских кремниевых фабрик с производственными нормами 28 нм, 14-12 нм и даже 7-5 нм, работающих по производственной бизнес-модели заказного производства «фаундри» (foundry). Сроки строительства этих фабрик в стратегии не приведены.

Новое поколение процессоров и ускорителей Baikal

«Байкал электроникс» намерена расширить список выпускаемых процессоров семейства Baikal новыми решениями на архитектуре ARMv9. В частности, в него войдет процессор Baikal M2 для настольных ПК и моноблоков, Baikal L для ноутбуков и планшетов, Baikal S2 для СХД, серверов и суперкомпьютеров. Ранее компания озвучила планы по разработке чипов Baikal-M/2 и Baikal-M/2+, однако в том случае речь шла об упрощенных версиях процессора Baikal-M.

Компания также рассматривает потенциальную возможность разработки и производства новой линейки процессоров на базе открытой архитектуры RISC-V, которые могут найти применение в телекоммуникационном оборудовании заявил «Коммерсанту» гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. По его словам, в компании также изучают вопрос создания ускорителей ИИ, предназначенных для работы в дата-центрах и для обработки данных на клиентских устройствах. В этой сфере «Байкал электроникс» ориентируется на потребности крупных ИТ-компаний и банков, подчеркнул Евдокимов.

Гендиректор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева заявила «Коммерсанту», что решения на открытой архитектуре могут дополнить линейку «Байкала», но, скорее всего, не в сегменте высокопроизводительных решений, а в относительно простых и более чувствительных к цене.

Новые владельцы «Байкал электроникс»

В июне 2021 г. CNews сообщил о том, что сделка по передаче контроля над компанией «Байкал электроникс» группе «Вартон», анонсированная еще в конце октября 2020 г., была закрыта в начале июня 2021 г.

Стороны отказались раскрыть детали сделки и новую структуру собственников, уточнив только, что покупка проведена через дополнительную эмиссию акций, при этом «Вартон» получил более 70% акций «Байкал электроникс». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в ходе допэмиссии уставный капитал компании в апреле 2021 г. вырос в 45 раз – с 7,7 млн руб. до 346 млн руб.

«Вартон» на 80% принадлежит бизнесмену Денису Фролову и на 20% Илье Сивцеву — гендиректору большей части компаний группы. Наиболее примечательным активом «Вартона» для ИТ-рынка России считается компания «Русбитех-Астра», которая занимается развитием отечественной ОС Astra Linux.

В начале апреля 2021 г. CNews также сообщил о начале переговоров совладельцев «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова с Фроловым о продаже ему принадлежащих им 64% долей в организации. Третий совладелец компании, Александр Калинин, в начале июня 2021 г. официально был смещен Гольденбергом и Лачковым с должности президента НКК, а главой корпорации избран Фролов. Несколько дней спустя Калинин, который порядка года провел под домашним арестом по подозрению в ограничении конкуренции, был выпущен на свободу, и его представители сообщили, что он намерен побороться за НКК.

После сделки закрытия сделки по приобретению «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов заявил, что компания продолжит развиваться как самостоятельный бизнес, «без привязки к Astra Linux», отмечает «Коммерсант». По словам Ильи Сивцева, «это не отменяет партнерства по интеграции продуктов и созданию совместных решений».