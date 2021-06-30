Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна

Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации по управлению правами на результаты творческой деятельности, работающей на базе цифровых технологий. Основой для работы организации станет блокчейн-платформа Ipchain, созданная обществами по коллективному управлению авторскими правами. Баталии вокруг данного указа продолжались два года — ранее против создания указанной организации выступал Роспатент.

Создание центра прав на творческую деятельность

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦОП). Документ имеется в распоряжении CNews.

Учредителями центра будут Миницфры и «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (бренд Ipchain). При этом ассоциация Ipchain сделает имущественный взнос в пользу РЦОП. В координационный совет центра войдут представители Минцифры, Минкульта и других заинтересованных ведомств и организаций.

Основными направлениями деятельности РЦОП станут обеспечение развития и безопасного функционирования ИКТ-инфраструктуры управления правами на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, созданной в целях содействия обороту таких прав на базе цифровых технологий, а также подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию вопросов функционирования указанной инфраструктуры по организации предоставления госуслуг и реализации госфункций при обороте прав на результаты творческой деятельности, ведение просветительской деятельности в области защиты прав на результаты творческой деятельности, управления такими правами в целях расширения круга пользователей цифровых сервисов, расширение международного взаимодействия в области обмена данными, необходимыми для экспорта и защиты прав на результаты творческой деятельности.

Путин дал зеленый свет защите в России авторских прав на блокчейне

В том числе центр будет заниматься стандартизаций форматов передачи данных, технологий и способов взаимодействия участников гражданского оборота, государственных органов и органов местного самоуправления, установлением единых технических требований к программно-аппаратным решениям, используемым при обороте таких прав на базе цифровых технологи, а также продвижением российских цифровых сервисов на международный рынок.

Что такое Ipchain

Ассоциация Ipchainбыла создана в 2017 г. фондом «Сколково», национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), банком «Новый век» и четырьмя обществами по коллективному управлению интеллектуальными правами: «Российским союзом правообладателей» (РСП), «Российским авторским обществом» (РАО), «Всероссийской организацией интеллектуальной собственности» (ВОИС) и «Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства» (УПРАВИС).

РАО аккредитована государством на сбор вознаграждений за публичное воспроизведение музыки в пользу владельцев авторских и исключительных прав на произведения. ВОИС имеет госаккредитацию на сбор вознаграждений за публичное воспроизведение в пользу исполнителей музыкальных произведений и изготовителей фонограмм.

РСП воздана ВОИС, РАО и кинорежиссером Никитой Михалковым. Организация собирает вознаграждения в пользу владельцев авторских и смежных прав на музыкальные произведения с производителей и импортеров техники, способной на воспроизведение и хранение музыки, в размере 1% о стоимости соответствующих устройств. Президентом Ассоциации Ipchain является Андрей Кричевский, он же выступает гендиректором РСП и председателем совета директоров РАО, а ранее он также возглавлял ВОИС.

Ассоциация Ipchain создала одноименную децентрализованную сеть, фиксирующую транзакции с правами и объектами интеллектуальной собственности: создание таких объектов, способ создания и используемые объекты, режим доступности объектов и их правообладателей, выполнение действий, создающих дополнительные гарантии права при использовании таких объектов (экспертизы), возникновение стоимости объекта, оценку его стоимости и использование в финансовой отчетности, возникновение спора и его разрешение, начало и завершение сделки с правами на такие объекты.

Споры вокруг легализации Ipchain

Создание общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой сфере, еще в конце 2018 г. было заложено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Данная инфраструктура должна работать на базе технологии распределенных реестров (блокчейн). На соответствующие цели из внебюджетных источников планировалось потратить 800 млн руб.

В 2019 г. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) подготовило проект указа Президента о создании Российского центра интеллектуальной собственности, учредителем которого выступило бы Правительство при участии общественных организаций и объединений. Планировалось, что Ассоциация Ipchain передаст этой организации права на созданную ею платформу, став при этом ее оператором. Но против такой инициативы выступил глава Роспатента Григорий Ивлиев, в результате чего указ не был подписан.

Как частная блокчейн-платформа получила статус общественно-государственного решения

Теперь разногласия сняты, и указ Президента подписан. Как пояснили в Ассоциации Ipchain, в функции РЦОП будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре Ipchain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с госучастием. Со своей стороны, ассоциация Ipchainпередаст РЦОП нематериальные активы, составляющие программный комплекс сети Ipchain и права на бренд.

«РЦОП в качестве оператора инфраструктуры Ipchain будет обеспечивать безопасное функционирование созданной инфраструктуры и развитие сервисов для ученых и инженеров, музыкантов и кинопроизводителей, рекламных и архитектурных бюро — для всех областей творческой, научно-технической деятельности, где защита интеллектуальной собственности жизненно необходима», — заявили в ассоциации Ipchain.

«Указ Президента означает, что единственная на территории ЕАЭС (Евразийское экономическое сообщество; — прим. CNews) блокчейн-инфраструктура гражданского оборота интеллектуальных прав перешла из статуса частной инициативы участников рынка в ранг общественно-государственного платформенного решения», — отметил Андрей Кричевский.