Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 млн раз и все равно проиграл

«Энвижн» снизил предложение о цене контракта на проектирование ГИС лесного комплекса до 1 руб. В конкурсе также участвовали МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Ростелеком» и НИИ «Восход». Однако победителем стала компания, которая предложила самую высокую цену. На данный момент подписание контракта приостановлено по жалобам участников в ФАС.

Неожиданные итоги конкурса

Компания «Энвижн груп» в конкурсе на создание проекта федеральной государственной информационной системы (ГИС) лесного комплекса в своем предложении снизила цену контракта до 1 руб. В итоге компании все равно не удалось стать победителем тендера, но столь крупным снижением она обесценила предложения других участников, получивших низкие баллы.

Рассматриваемый тендер был объявлен 16 апреля 2021 г. Начальная максимальная цена контракта составила 99,9 млн руб. Заказчиком выступило Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Заявки на участие в конкурсе принимались до четвертого июня 2021 г., 16 июня победителем была признана компания «Инфосистемы джет» со снижением цены контракта всего на 2,7% до 97,1 млн руб. На данный момент определение поставщика приостановлено по жалобе в ФАС двух претендентов на контракт.

Всего на участие в тендере было подано девять заявок. Помимо «Инфосистем джет» (снижение цены на 2,77%) и «Энвижн груп» (99,99%), соискателями выступили МГТУ им. Н. Э. Баумана (4,99%), «Ред софт» (14,95%), «Ростелеком» (18,77%), научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (20,37%), «Прайм груп» (24,25%), «ИБС экспертиза» (29,96%) и НИИ «Восход» (47,07%).

«Энвижн» снизил цену ИТ-контракта на гостендере с 99,9 млн до 1 рубля и все равно проиграл

На момент публикации материала представители «Энвижн груп» не смогли ответить CNews, как компания собиралась реализовывать проект за 1 руб. Однако в этой связи стоит подчеркнуть, что, исходя из названия тендера (создание проекта), логично предположить, что впоследствии заказчик объявит тендер и непосредственно на создание самой ГИС — на основе уже разработанного проекта.

Как подводились итоги конкурса

Оценка заявок на участие конкурсе проводилась не только с учетом цены предложения, но и на основании ряда иных критериев, среди которых — квалификация участников закупки, опыт, наличие у них финансовых ресурсов.

«Энвижн груп» были выставлены достаточно низкие баллы почти по всем критериям, кроме цены контракта, где компания получила наивысшую оценку. В итоге она заняла лишь четвертое место в конкурсе.

Второе место в конкурсе заняла подавшая одну из жалоб «ИБС экспертиза». При этом отставание «ИБС экспертизы» от победителя конкурса составляет всего несколько десятых балла.

Жалобы на тендер

«ИБС экспертиза» в своей жалобе ссылается на действующее закупочное законодательство, в соответствии с которым, если на конкурс подано предложение с более чем 25-процентным снижением максимальной цены контракта, то величина значимости ценового критерия устанавливается равной 10% от суммы величин значимости всех критериев оценки заявок. По крайней мере, именно так трактует букву закона и тематического постановления Правительства жалобщик.

В этой связи «ИБС экспертиза» требует от ФАС предписать заказчику присудить «Энвижн груп» максимальное количество баллов по ценовому критерию, но при этом принять при рассмотрении ценовых предложений других участников за минимальное значение ценовое предложение следующее после «Энвижн груп» претендента.

Представители Рослесхоза на вопрос CNews о том, что они думают о жалобе «ИБС экспертизы», а также какими, по их мнению, будут итоги ее рассмотрения в ФАС, ответить не смогли.

Вторая жалоба на конкурс была подана от имени «Ростелекома», однако суть его претензий в публичных документах не представлена.

Несколько фактов об «Энвижн груп»

Ранее в ноябре 2020 г. CNews писал, что «Энвижн груп» сменил владельца — МТС продала его АФК «Система». Сумма сделки без учета долга компании составила 400 млн руб. При этом пять лет назад МТС, наоборот, приобрела «Энвижн груп» у АФК «Система» в 28 раз дороже — за 11,2 млрд руб.

Сейчас по данным «Контур.фокуса», выручка «Энвижн групп» по итогам 2020 г. составила 16,3 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 74,8 млн руб. Также, согласно «Контур.фокусу», «Энвижн групп» за время своего существования заключила 512 госконтрактов на общую сумму 10,9 млрд руб. Дата образования компании — 19 июля 2001 г., зарегистрирована в Москве. Сайт компании на данный момент не работает.