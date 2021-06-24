Власти заставляют сотовиков перейти на отечественное 4G-оборудование. Оно в стране уже есть

«Ростех» представил базовые станции 4G и 5G отечественного производства. Параллельно Правительство рассматривает возможность обязать сотовых операторов строить сети 4G на отечественном оборудовании.

Сотовых операторов загоняют на отечественное LTE-оборудование

Правительство России считает необходимым перевести сотовые сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE на отечественное оборудование. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в 2021 г. истекает срок действия федеральных LTE-лицензий, выданных в 2012 г. четырем крупнейшим операторам: «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафону» и «Ростелекому» (Tele2).

Сейчас Минцифры ведет переговоры с операторами о том, чтобы одним из условий продления лицензий стал переход на отечественное оборудование. Это связано с тем, что иностранное оборудование может содержать «скрытые возможности». По словам Чернышенко, операторы, претендующие на продление лицензий, должны предоставить отечественным производителям гарантии закупок, под которые будет масштабироваться производство.

Ранее власти вязли курс на то, что сети следующего, пятого поколения (5G) должны работать на отечественном оборудовании. В частности, согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), оборудование в единственном диапазоне, в которым сейчас можно использовать для коммерческой эксплуатации сетей 5G (в миллиметровом), должно быть российского производства.

Базовые станции «Ростеха»

Параллельно госкорпорация «Ростех» представила образцы отечественных базовых станций четвертого (4G) и пятого поколений (5G) сотовой связи. Оборудование разработано входящей в состав в «Ростех» компанией ГИС.

Базовые станции «Ростеха» 4G (слева) и 5G

Базовая станции четвертого поколения получила название R45F, она работает в стандартах LTE и LTE Advanced. Представленный сейчас вариант поддерживает экзотический диапазон 450 МГц. Сети в данном диапазоне строит «Ростелеком» с целью подключения к интернету социально-значимых объектов. Правительство изначально рассчитывало, что в данном проекте будет использоваться отечественное оборудование.

В ближайшее время базовая станция 4G «Ростеха» будет поддерживать и более распространенные диапазоны: 1800 МГц, 2,1 ГГц и 2,3–2,4 ГГц. Наибольшие перспективы в госкорпорации видят в базовых станциях для диапазона 1800 МГц. В «Ростехе» утверждают, что уже ведут работы с МТС и «Вымпелкомом» в части базовых станций для данного диапазона.

Базовая станция для сетей 5G работает в диапазонах 3,3–3,8 ГГц, 3,3–3,8 ГГц и 4,4–5 ГГц. В «Ростехе» утверждают, что в обеих базовых станциях значительная часть электронной компонентной базы — платы формирования сигнала, управления, синхронизации — российского производств, в то время как вычислительные блоки иностранного производства. В них используются процессоры Intel.

Скепсис операторов

В «Ростелекоме» заявили, что готовы будут протестировать базовые станции «Ростеха» после того как госкорпорация представит их для испытаний в реальных условиях. В «Ростелекоме» отмечают, что важно проверить технические характеристики и совместимость оборудования, кроме того, важное значение имеет финансовый аспект — стоимость продукции должна обеспечивать нормальную экономику операторам, чтобы цена была не выше зарубежных аналогов.

В то же время в «Вымпелкоме» считают некорректным менять условия лицензий LTE при их продлении. «Подобные условия должны иметь основания в виде уже сложившегося конкурентного рынка отечественных решений, но сейчас таких оснований нет, — говорят в компании. — Отечественное оборудование LTE с поддержкой всех необходимых диапазонов, необходимых функций, необходимого уровня надежности пока нет в требуемом операторами объеме, и в ближайшее время не появится. Поэтому в программах импортозамещения важно соблюдать принцип разумности и реализуемости».