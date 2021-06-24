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Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP

Согласно выводам ежегодного исследования IDC, суммарная выручка российского рынка корпоративного ПО увеличилась на 6,7% в рублевом выражении, однако сократилась на 4,5% в долларовом из-за девальвации. По мнению аналитиков, рост рынка обусловлен коротким российским локдауном 2020 г. и реальным ростом инвестиций заказчиков в импортозамещение.

Рынок устоял

Суммарная выручка от продажи лицензий и поддержки корпоративного программного обеспечения (ПО) в России по итогам 2020 г. выросла на 6,7% до 61,43 млрд руб. Об этом CNews сообщили в российском представительстве аналитической компании International Data Corporation (IDC) со ссылкой на итоги ежегодного исследования Russia Enterprise Application Software Market 2021–2025 Forecast and 2020 Vendor Shares.

По данным IDC, в долларовом выражении по итогам 2020 г. рынок корпоративного ПО в России сократился на 4,5% в связи с за девальвацией рубля. Аналитики подчеркивают, что положительная динамика в рублях стала возможна за счет того, в России локдаун был менее продолжительным, нежели во многих других странах, что привнесло меньше негативных последствий для российской экономики.

«В прошлом году благодаря непродолжительному локдауну многие организации в России работали без серьезных ограничений, a пандемия стала катализатором цифровой трансформации. – сказала менеджер программ исследований IDC по России и СНГ Наталья Виноградова. – В результате спрос на корпоративное прикладное программное обеспечение в стране был устойчивым. С другой стороны, с ростом геополитических рисков все больше российских заказчиков начинают инвестировать в альтернативы западным решениям и платформам».

Лидеры российского рынка корпоративного ПО

Согласно выводам исследования, лидирующие позиции на российском рынке корпоративного ПО по итогам 2020 г. занимали компании SAP и «1C». Российская компания за год увеличила свою рыночную долю, рассказали CNews в IDC.

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Российский рынок корпоративного ПО по итогам 2020 года вырос на 6,7% в рублевом выражении

По данным аналитического исследования «Крупнейшие ИТ-разработчики России 2020», проведенного CNews Analytics, компания «1С» по итогам 2020 г. возглавляла рейтинг отечественных поставщиков ПО с выручкой 65,01 млрд руб. что на 16,5% больше нежели 54,30 млрд руб., полученных компанией от реализации своей продукции в 2019 г. Особенностью бизнес-модели «1С» является 100% доля ПО собственной разработки в общем объеме выручки.

IDC не публикует в открытом доступе финансовые показатели других игроков российского рынка корпоративного ПО, однако отмечает лидеров этого сегмента по итогам 2020 г. В их число вошли «1C», «Галактика» (Galaktika Corporation), Microsoft, Oracle и SAP. Для справки: выручка «Галактики» по итогам 2020 г., согласно данным CNews Analytics, составила 2,25 млрд руб. (1,18млрд руб. годом ранее), при этом доля ПО собственной разработки в общем объеме выручки компании составила 52,5%.

Импортозамещение и сегментация рынка

Итоги 2020 г. наглядно подтвердили, что процесс импортозамещения в России стал набирать обороты, сообщили CNews в IDC. Проводимая государством политика импортозамещения и санкционные риски со стороны иностранных производителей способствовали ускорению роста продаж российского ПО.

По итогам 2020 г. аналитики отмечают рост доли самого крупного функционального рынка корпоративного ПО в России – решений по управлению ресурсами предприятий (ERM). Достаточно устойчивым по итогам года в IDC также называют спрос на решения по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и промышленные приложения (OMA).

Объем инвестиций в приложения для управления цепочками поставок (SCM), по данным IDC, в 2020 г. остался неизменным по отношению к 2019 г. Доля приложений для бизнес-аналитики по сравнению с другими категориями была небольшой.

Ведущими вертикальными рынками по расходам на корпоративное программное обеспечение в IDC назвали производство, розничную торговлю, ресурсодобывающие отрасли и строительство.

Согласно прогнозу IDC, по итогам всего 2021 г. российский рынок корпоративного ПО также ожидает рост – как минимум, в рублевом выражении.

В марте 2021 г. CNews рассказал о планах российских властей пересмотреть критерии внесения ПО в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин в сторону ужесточения. В частности, Министерство промышленности и торговли России выступило с предложением в обязательном порядке ввести требование совместимости ПО из реестра с российскими аппаратными платформами на базе российских процессоров.

В феврале 2021 г. CNews также сообщил о предложенном Минцифры проекте постановления Правительства России по изменению правил регистрации нового софта в реестре российского ПО. Согласно документу, ведомство предложило включать в реестр только продукты, исходный текст и объектный код которых локализован на территории России. Кроме того, все технические средства для выпуска, использования и обслуживания таких продуктов также должны находиться на российской территории.

Владимир Бахур

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