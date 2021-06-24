Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows

Для федеральных судов общей юрисдикции, а также органов Судебного департамента Верховного суда закупили более 10 тыс. лицензий «Мой офис» для новых компьютеров, которые станут работать на ОС Microsoft. Сумма контракта составила 137 млн руб.

«Мой офис» для зарубежной ОС

Для сотрудников федеральных судов России общей юрисдикции закупили более 10 тыс. лицензий на российский офисный пакет «Мой офис» для вновь приобретаемых рабочих станций на ОС Microsoft Windows. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок 25 мая 2021 г. Максимальная начальная цена контракта составила 137 млн. руб. Заказчиком выступил ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"» (ИАЦ) подведомственное Судебному департаменту Верховного суда России. Для участия в электронном аукционе была подана всего одна заявка — компанией «Айтоника»; ей и достался контракт без снижения стартовой цены лота.

После окончания тендера номенклатура поставки была расширена до 10670 шт. лицензий без явного увеличения цены контракта. Стоимость одной лицензии на «Мой офис» при таких условиях составляет 12 839 руб.

Представители ИАЦ уточнили CNews, что вышеупомянутые ПК будут введены в эксплуатацию до конца 2021 г. Ими станут пользоваться федеральные судьи, сотрудники аппаратов федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах России.

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Исполнитель должен поставить ПО заказчику не позже 30 дней с момента подписания контракта. В нем указано, что «Айтоника» поставит для ИАЦ — «Мой офис стандартный» с корпоративной лицензией без ограничения срока действия, с правом на получение обновлений в течение трех лет. Программное обеспечение должно включать в себя редактор текстов и таблиц, а также приложение для работы с презентациями и электронной почтой.

В октябре 2020 г. CNews писал о том, что «Мой офис» появится на ПК в российских судах впервые. Контракт на поставку тогда также был заключен с «Айтоникой», которая и в тот раз оказалась единственной компанией, подавшей заявку на участие. Организация по итогам тендера должна была поставить свыше 12 тыс. пакетов российского софта в суды за 162,4 млн. Раньше в упомянутых организациях использовали только офисное ПО Microsoft Office.



Несколько фактов об «Айтонике»

По данным «Контур.фокуса», ООО «Айтоника» было зарегистрировано в Москве 14 апреля 2015 г. Единственный учредитель — «Айтоника лабс». Генеральным директором заявлен Алексей Болдырев.

Выручка «Айтоники» за 2020 г. составила 1,1 млрд руб., что на 271% выше , чем в 2019 г. Чистая прибыль составила 176 млн руб. В базе «Контур.фокуса» есть данные о 208 госконтрактах компании суммарно на 3,8 млрд руб.

«Айтоника» позиционирует себя в качестве российского системного интегратора, который реализует полный цикл проектирования, разработки, внедрения и поддержки крупных информационных систем. В рамках проектной деятельности «Айтоника» осуществляет поставки инженерного оборудования и вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, средств защиты информации, их монтаж и настройку, запуск в эксплуатацию, а также сопровождение.