Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»

Поставщик серверов для МВД снизил на тендере максимальную цену контракта почти в 3,5 раза и обошел «дочек» «Техносерва», «Ростеха» и «Ростелекома». Теперь он должен будет передать в МВД «железо» за 152,6 млн руб. вместо 500,5 млн руб. Как рассказали CNews в компании-победителе, для министерства были выбраны китайские серверы Lenovo.

Серверы для МВД с понижением цены в 3,5 раза

Серверы виртуализации для главного ЦОДа МВД поставит компания «Бизнес система телеком». Максимальная начальная цена контракта в соответствующей закупке была выставлена на уровне 500,5 млн руб. В ходе электронных торгов она упала почти в 3,5 раза — победитель тендера передаст министерству «железо» за 152,6 млн руб.

Упомянутый тендер был опубликован на портале госзакупок 28 мая 2021 г. Заявки на него принимались до 15 июня 2021 г., результаты были подведены 18 июня. Допуск на торги получили пять компаний, но непосредственное участие в аукцион приняли лишь четыре из них.

Среди проигравших претендентов на контракт — дочка «Т1» (ранее «Техносерв») «ТС интеграция», которая предложила цену в 322,8 млн руб., «Национальные технологии» — дочернее предприятие концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») и «Ростелекома» (с участием структур ВТБ), которое заняло второе место, снизив цену лота до 155,1 млн руб., а также компания «Ниагара компьютерс» с предложением в 180,1 млн руб.

Каким образом в МВД поставят серверы по заниженной цене

Представитель «Бизнес системы телеком» рассказал CNews, какие именно серверы компания планирует поставить для МВД по сниженной цене. «Судя по всему, начальная максимальная цена контракта формировалась достаточно давно или при формировании участники процедуры выставляли рекомендованные цены к покупке в розницу, без указания скидок для госзаказчика», — полагает он.

Компания поставит серверы для МВД, сбив цену контракта почти в 3,5 раза

По словам собеседника редакции, речь идет не о демпинге, а о реальной стоимости оборудования под объявленное ТЗ. Это подтверждает тот факт, отмечает он, что на конкурсе сразу трое участников продемонстрировали готовность поставить оборудование по сопоставимой цене. В итоге компания одержала победу с отрывом от ближайшего конкурента всего в 2 млн руб.

В «Бизнес системы телеком» CNews также рассказали, что еще на этапе подготовки к участию в аукционе техническими специалистами компании были проанализированы несколько вариантов поставки. Согласно их экспертной оценке, под требования заказчика подходило оборудование ряда вендоров американских компаний Dell, HP и Supermicro, а также китайских — H3C, Huawei и Lenovo. «Скорее всего, начальная максимальная цена формировалось на основе предложений к закупке именно американского оборудования, — полагают в компании. — В то время как производители из Китая готовы поставлять в Россию аналогичное оборудование в два-три раза дешевле, что мы все и увидели в итоге».

В компании в разговоре с CNews уточнили, что намерены поставить для ЦОДа МВД серверы виртуализации производства Lenovo.

Какие серверы нужны МВД

Согласно техническому заданию, победитель должен поставить для МВД 50 стоечных серверов виртуализации. Серверы должны будут включать в себя не менее четырех процессоров с оперативной памятью не менее 1536 ГБ. В них также предполагается установка двух типов накопителей общим объемом не менее 960 ГБ и 4000 ГБ соответственно. Также серверы должны быть оснащены системой удаленного управления. Конкретные вендоры техники в техзадании не указаны.

Аппаратная часть поставляемых серверов должна быть совместима с ОС Linux Cent OS 7.6 на стандартной архитектуре х86-64. Из требований к программному обеспечению, согласно техзаданию, заявлена только совместимость с поставляемым оборудованием. Победитель должен будет не только поставить серверы, но и осуществить монтаж и пусконаладочные работы — в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Несколько фактов о компании-победителе

По данным ЕГРЮЛ, «Бизнес система телеком» зарегистрирована в Москве 27 мая 2004 г. Единственным учредителем компании выступает Игорь Бедарев, генеральным директором заявлен Сергей Горин. По сведениям «Контур.фокус», по итогам 2020 г. выручка организации составила 297,4 млн руб., что больше на 162%, чем в 2019 г. Чистая прибыль организации достигла 41 млн руб.

Согласно данным «Контур.фокус», за время существования компании «Бизнес система телеком» участвовала в 29 закупках, однако заключила контракты только с 16 заказчиками на общую сумму в 344,5 млн руб. Суммы соглашений в основном были небольшими, самый крупный заказчик — Пенсионный фонд.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, «Бизнес система телеком» — российская ИТ-компания, разработчик решений. Компания разрабатывает и производит программно-аппаратные комплексы (ПАК), решающие корпоративные задачи виртуализации вычислительных ресурсов, организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов пользователей, управления хранилищами данных и выполнения приложений. ПАК продвигаются на российском рынке под торговым знаком «Звезда». Среди партнеров компании — Axoft, Huawei, Lenovo, Dell, Microsoft, Cisco.

Строительство нового ЦОДа МВД

В апреле 2020 г. CNews писал о проектировании МВД нового ЦОДа, в который будет перемещена вся техника с основного ЦОДа МВД «Нагорная». Он будет располагаться в Москве на улице Пруд Ключики в доме 2.

Подрядчиком проектирования нового ЦОДа стал «Крок», который должен был разработать его дизайн за 28,5 млн. руб. CNews также писал, что в феврале 2020 г. Александр Балаев, начальник департамента информационных технологий МВД во время доклада заявил, что ведомство планирует строить новый ЦОД на базе оборудования с российскими процессорами.