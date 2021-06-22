Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза

Группа компаний основателя AT Consulting Сергея Шилова по итогам ковидного года увеличила выручку на 30%, а численность персонала на 50%. На данный момент группа готова принять на работу еще свыше 600 специалистов.

Рост бизнеса Сергея Шилова

Группа компаний «Лига цифровой экономики» по итогам 2020 г. финансового года, завершившегося для организации 31 марта 2021 г., продемонстрировала рост выручки на 31,1% — до 17,8 млрд руб. Годом ранее выручка группы составила 13,6 млрд руб. При этом результаты 2020 г. показывают, что рост бизнеса «Лиги» ускорился — выручка 2019 г. превосходила финансовые результаты 2018 г. только на 9%. Эти данные привел президент и основатель «Лиги» Сергей Шилов, в большей степени известный на рынке как основатель и глава компании AT Consulting.

В разговоре с CNews Шилов уточнил, что «Лига цифровой экономики» объединяет порядка 30 связанных с ним юрлиц, через которых помимо AT Consulting осуществляют свою деятельность компании «Философия ИТ», «Тектус.ИТ», «Р.Т решения», «Мобильные профессионалы», «Техконсур» и др. Такую интеграцию Шилов называет неким ребрендингом AT Consulting.

Основной доход группы в отчетный период обеспечили проекты в госсекторе — 6,16 млрд (34,7%), финансовой сфере — 5,04 млрд (28,4%) и телекоме — 3,96 млрд (22,3%). На остальные отрасли пришлось 2,59 млрд (14,6%).

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Больше всего «Лига» заработала на ИТ-услугах, где доход составил 16,72 млрд руб. или 94,2% от общей выручки. В структуре этих услуг ИТ-консалтинг и кастомизация ПО принесли 5,25 млрд (29,6%), разработка ПО на заказ — 4,54 млрд (25,6%), установка и техподдержка ПО – 5,62 млрд (31,7%), остальные услуги — 1,29 млрд (7,3%). Другие направления, такие как бизнес-консалтинг и поставка «железа», принесли 1,02 млрд или 5,8% от выручки.

Среди крупнейших госзаказчиков (в разные годы) в «Лиге» перечисляют МВД, Минтранс, Минцифры, Минздрав, Минспорт, Министерство культуры, «Росатом», «Гознак», «Газпром», «Сибур», «Россети», Сбербанк, ВТБ, «Ростелеком», «Аэрофлот, РЖД и др. Конкурировать за этих заказчиков «Лиге» преимущественно приходится с собственными дочерними ИТ-структурами этих компаний.

В числе знаковых проектов 2020 г. в «Лиге» называют перевод в «Почта банке» основной фронтальной системы и операционного CRM (Customer Relationship Management, система управления отношениями с клиентами) на новую платформу, внедрение ситуационных центров губернатора и комплекса «Безопасный город» в ряде регионов России, создание цифрового сервиса для борьбы с распространением коронавируса в Бурятии.

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В «Лиге» позитивную динамику своего бизнеса во многом связывают пандемией коронавируса, пришедшей в Россию в начале 2020 г. «Пандемия спровоцировала резкий спрос на различные цифровые решения, обеспечивающие удаленное взаимодействие с клиентами и сотрудниками, — отмечают в группе. — Это позволило разработчикам и поставщикам таких продуктов показать рост». В то же время в организации указывают, что сдерживающим фактором с точки зрения получения дохода ИТ-компаниями стал кризис в отдельных отраслях, а также определенный шок общества и экономики в связи с коронавирусом.

По оценке экспертов «Лиги», в ближайшие годы ИТ-отрасль будет развиваться по намеченному в период пандемии и ранее курсу. «Большой популярностью будут пользоваться облачные технологии, BI и Big Data, роботизация различных функций, а также другие сервисы, позволяющие бизнесу и государству осуществлять свою деятельность в рамках цифровой парадигмы, — рассуждают эксперты. — Таким образом, 2020 г. окончательно закрепил цифровизацию как обязательное условие для практически любой профессиональной деятельности».

Наращивание штата

По данным Шилова, за 2020 финансовый год численность персонала группы увеличилась на 39,6% — с 3 тыс. до 4 188 человек, в то время как в 2019 г. по сравнению с 2018 г. этот показатель просел на 8%. При этом с 31 марта 2021 г. «Лига» успела еще подрасти, и сейчас ее штат превышает 4,5 тыс. сотрудников, то есть коэффициент прироста за последнее время составил 1,5.

Останавливаться на этом организация не планирует, заявляя, что у нее сейчас имеется более 600 открытых вакансий в различных городах по всей России. Они связаны как непосредственно с ИТ, так и со вспомогательными для «Лиги» сферами бизнеса.