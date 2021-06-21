Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК

Ожидаемая более полугода сделка по приобретению контрольной доли разработчика линейки российских процессоров «Байкал» закрыта. Детали сделки не известны, но очевидно, что доля арестованного владельца «Т-платформ» в этой организации снижена до минимума, а возможно и до нуля.

Сделка по «Байкалу» закрыта

Контроль над разработчиком отечественных процессоров линейки «Байкал», компанией «Байкал электроникс» перешел к группе «Вартон». Эта анонсированная еще в конце октября 2020 г. сделка была закрыта в начале июня 2021 г. Данную информацию «Коммерсанту» сообщили представители разработчика и подтвердили его новые владельцы.

Стороны отказались раскрыть детали сделки и новую структуру собственников, уточнив только, что покупка проведена через допэмиссию акций. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что «Вартон» получил более 70% акций «Байкал электроникс». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в ходе допэмиссии уставный капитал компании в апреле 2021 г. вырос в 45 раз, с 7,7 млн руб. до 346 млн руб.

Напомним, «Вартон» на 80% принадлежит бизнесмену Денису Фролову и на 20% Илье Сивцеву — гендиректору большей части компаний группы. Впрочем, слово «группа» в отношении «Вартона» можно использовать лишь условно. Как отметил в конце 2020 г. в разговоре с CNews Сивцев, речь идет о некоем конгломерате юридически не объединенных очень разнонаправленных бизнесов (выпуск светодиодов, разработка софта и пр.).

Разработчик «Байкалов» перешел под контроль хозяина Astra Linux — новоявленного главы «Аквариуса»

Наиболее примечательным активом «Вартона» для ИТ-рынка нашей страны можно считать компанию «Русбитех-Астра», которая занимается развитием отечественной ОС Astra Linux.

Кроме того, в начале апреля 2021 г. стало известно, что совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Леонид Гольденберг и Евгений Лачков начали переговоры с Фроловым о продаже ему принадлежащих им 64% долей в организации. Третий совладелец компании, Александр Калинин в начале июня 2021 г. официально был смещен Гольденбергом и Лачковым с должности президента НКК, а главой корпорации избран Фролов. Впрочем, несколько дней спустя Калинин, который порядка года провел под домашним арестом по подозрению в ограничении конкуренции, был выпущен на свободу, и его представители сообщили, что он намерен побороться за НКК.

Опальный глава «Т-платформ» больше не у дел

По последним публичным данным 75% «Байкал электроникс» до рассматриваемой сделки принадлежали компании «Т-платформы». Ее основатель Всеволод Опанасенко, как сообщал CNews, был арестован в марте 2019 г. Он является фигурантом уголовного дела, связанного с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. Поставка значительной части «железа» не была осуществлена в срок, что дало право МВД отказаться от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Позже тендер был перезапущен, победили снова «Т-платформы», и поставка все же была завершена.

Оставшаяся 25-процентная доля в «Байкал электроникс» числилась за компанией «Т-нано», которая на 37,2 % также была подконтрольна «Т-платформам». Остальные 62,8% «Т-нано» удерживало «Роснано» через дочерний фонд инфраструктурных и образовательных программ. В феврале 2021 г. доля «Т-платформ» в «Т-нано» была переоформлена именно на эту организацию.

В конце октября 2020 г. издание РБК со ссылкой на свои источники сообщало, что после заключения сделки с «Вартоном» доля «Т-нано» в «Байкал электроникс» останется неизменной, в отличие от доли «Т-платформ», чей пакет «будет максимально снижен».

«Вартон» уже много месяцев участвует в развитии «Байкала»

Несмотря на то, что сделка по «Байкал электроникс» была закрыта только сейчас, еще в октябре 2020 г., со слов гендиректора компании Андрея Евдокимова, можно было заключить, что «Вартон» уже в тот момент начал принимать самое активное участие в развитии компании.

Тогда же было объявлено, что на тайваньской фабрике TSMC был размещен заказ на 13 тыс. мобильных процессоров Baikal-M, до конца 2020 г. там же будет заказана партия в 100 тыс. изделий, а в I квартале 2021 г. — еще не менее 100 тыс. штук. По текущей информации, с учетом крайнего дефицита мощностей у всех производителей полупроводников в мире, компания рассчитывает начать поставку чипов из первой партии в 130 тыс. штук в III квартале 2021 г. Следующие партии, большие по объему, ожидаются в 2022 г.

Тиражи подобного масштаба для «Байкал электроникс» являются явным прорывом. Первых чипов линейки «Байкал», Baikal-T за пять лет, прошедших с момента их разработки, было выпущено всего около 50 тыс. штук, а в отношении новых Baikal-M компания располагала лишь инженерными образцами из небольшой партии порядка 2 тыс. штук.

Более того, заказы сотен тысяч чипов можно считать и совершенно новым явлением для современной России. У главного конкурента «Байкалов» — компании МЦСТ, разрабатывающей линейку «Эльбрус» — планы на выпуск его продукции, как выяснил CNews, в разы скромнее.

Отметим также, что публичные планы по разработке новых упрощенных чипов Baikal-M/2 и Baikal-M/2+ появились у «Байкал электроникс» также после выхода на арену «Вартона». До этого анонсы своих новинок компания последний раз выпускала в январе 2016 г.