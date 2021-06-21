Российские чиновники пересядут на стандартные ПК со стандартным ПО к 2024 году

Создание автоматизированного рабочего места госслужащего выходит за рамки эксперимента. Минцифры разработало проект документа, в котором определена структура и принципы работы системы на базе российского ПО. Она должна массово заработать к 2024 г.

Положение об АРМ ГС

Минцифры подготовило положение о федеральной государственной информационной системе «Автоматизированное рабочее место государственного служащего» (ФГИС «АРМ ГС»). Ранее проект имел аббревиатуру ТАРМ, в которой первая буква расшифровывалась как «типовое». Новым документом ведомство определило цели, структуру и функции АРМ ГС. Кроме того, министерство в данном положении устанавило круг тех, кто будет формировать информационный ресурс системы, полномочия и их обязанности, а также порядок работы системы. Текст проекта положения опубликован на сайте regulation.gov.ru. Его должно будет одобрить Правительство.

Ранее постановлением Правительства от 28 августа 2019 г. № 1114 было установлено, что с августа 2019 г. по декабрь 2022 г. в России проводится эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу и обеспечению их типовыми рабочими местами и ПО. Положение Минцифры вносит изменения в вышеупомянутый документ. Изменения предполагают «смену фактического статуса АРМ ГС с экспериментального на полноценно действующий».

Госслужащие обзаведутся типовыми автоматизированными рабочими местами с российским ПО к 2024 году

В соответствии с планом-графиком, разработанным Минцифры, до конца 2021 г. планируется подключить к системе до пяти ведомств, рассказали CNews представители Минцифры. Тендер на выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию АРМ ГС планируется объявить во второй половине 2021 г. Финансирование проекта ведется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Подробнее о системе

Согласно документу Минцифры, система должна будет оптимизировать работу госслужащих. Оператором АРМ ГС определено само министерство. Ведомство должно ввести в промышленную эксплуатацию систему до 31 декабря 2023 г.

АРМ ГС будет включать в себя обмен мгновенными сообщениями и аудио- и видеозвонками (включая цифровой ассистент), календарь, управление задачами, почтовую систему, облачное хранилище, новостной портал и административный доступ.

Среди задач создания АРМ ГС находятся разработка требований по использованию входящего в Реестр российского ПО при Минцифры софта для системы, реализация централизованных облачных коммуникативных и информационных сервисов, а также разработка модели угроз и реализации политик информбезопасности.

Информация в системе будет защищена от копирования, распространения, уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий. Следить за ее использованием можно будет с помощью журналов учета операций, полученных в результате ежедневного копирования в течение 30 календарных дней.

Во сколько обойдется система и зачем она нужна

Согласно паспорту федерального проекта «Цифровое государственное управление», на внедрение АРМ ГС выделено 14,2 млрд руб. в период до 2024 г. Ранее в разговоре с CNews глава департамента проектов по информатизации Минцифры Константин Гурзов отмечал, что на АРМ потратят значительно меньше. «После анализа рынка, который провело Минцифры, принято решение оптимизировать бюджет проекта, а выделившиеся средства перераспределить на другие нужды. В 2021 г., например, будет потрачено около 226 млн руб.», — рассказывал Гурзов.

Как писал CNews в мае 2021 г. создание системы стало необходимым из-за отсутствия базовых российских сервисов (28% госслужащих не имели корпоративной почты), цифрового неравенства (у регионов и федеральных органов исполнительной власти неравные доли затрат на ИТ), удобства использования (рабочие сервисы не должны уступать в удобстве использования рыночным аналогам) и утечек информации (23% утечек происходят в госсекторе).

По результатам опроса Мицифры, 83% федеральных органов власти используют сервисы Microsoft для организации почты, 59% не используют интеграцию с коммуникационными системами, 19% не имеют комплементарных базовых сервисов (организация встреч, календари рабочего времени и пр.). Также отсутствует единый стандарт защиты и сохранности служебной информации. Кроме того, сотрудник органов власти в среднем использует три бесплатных облачных мессенджера в своей работе для переписки с коллегами, и 3 МБ служебной информации ежедневно отправляются им через незащищенные мессенджеры.