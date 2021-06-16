Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО

ФТС закупает оборудование и ПО для строящегося ЦОДа в Твери на 3,2 млрд руб. Судя по названию тендера и исходя из пояснений ведомства, это не последние его расходы на «железо» и софт для данного объекта. Прежде непосредственно на строительство ЦОДа уже было направлено 850 млн руб.

Закупка оборудования и ПО для нового ЦОДа

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) закупит оборудование и ПО для своего строящегося главного ЦОДа в Твери на 3,2 млрд руб. Соответствующая закупка была размещена на zakupki.gov.ru. Оборудование и ПО должны быть поставлены, установлены, настроены и проверены исполнителем до 10 декабря 2021 г. Непосредственным заказчиком в закупке выступает Центральное информационно-техническое таможенное управление. Аукцион был объявлен 15 июня 2021 г., заявки на участие можно подавать до 1 июня. Подведение итогов намечено на 6 июля.

Согласно техническому заданию, ЦОД «Тверь» предназначается для обеспечения работы выделенных сервисов единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО), а также для обеспечения их взаимодействия с внешними системами и пользователями.

Закупающиеся компоненты должны войти в состав ЦОДа, чтобы обеспечить ежедневную деятельность до 60 тыс. должностных лиц ФТС, а также размещение и отказоустойчивое хранение оперативных данных объемом не менее 5000 ТБ, с последующим увеличением этого объема как минимум в два раза — без замены используемого оборудования.

Федеральная таможня на миллиарды закупит оборудование и ПО для нового ЦОДа

Судя по названию тендера, в рассматриваемой закупке речь идет о некой «первой очереди» поставок «железа» и ПО. Как пояснили CNews представители ФТС, оснащение ЦОДа планируется осуществить в четыре этапа — с 2021 г. по 2024 г. На этапах 2022-2024 гг. предусмотрено финансирование в размере свыше 6,5 млрд. руб.

Какое оборудование закупят для ЦОДа

Согласно техзаданию, для ЦОДа «Тверь» должны быть закуплены 56 устройств автоматической обработки данных, две СХД, 14 коммутаторов блочного доступа, 60 сетевых коммутаторов, четыре маршрутизатора, два комплекта средств криптографической защиты информации, четыре программно-аппаратных комплекса межсетевого экранирования, два комплекса централизованного сбора событий сетевой безопасности, анализа и построения отчетов и два комплекса централизованного управления сетевой безопасностью. Конкретные вендоры «железа» в ТЗ не прописаны.

В настоящее время действующим главным ЦОДом ФТС, расположенным в Москве, эксплуатируется серверное оборудование и СХД Hewlett-Packard, IBM, Hitachi, Atos, Yadro, HPE, а также сетевая инфраструктура на основе решеений Brocade, ADVA, Enterasys, Juniper, «Элтекс» и Cisco.

Из представленного списка «Элтекс» — российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, а Yadro — отечественный производитель серверов.

Совместимость и импортозамещение

По линии софта ФТС будут закуплены программная система управления базами данных, два вида виртуализационного серверного ПО, средства резервного копирования, два типа антивирусной защиты и программная система для мониторинга и управления ИКТ-инфраструктурой.

В целом ЦОД в Твери будет состоять из тринадцати подсистем и системы защиты информации. Большая часть систем, согласно техзаданию, должна быть совместима с иностранным софтом. Например, ПО виртуализации, которое будет обеспечивать функциональность виртуализации вычислительных ресурсов для всех устройств автоматической обработки данных, должно поддерживать ОС семейств не только Linux, но и Windows. ПО резервного копирования должно интегрироваться с Oracle Database и с Microsoft Windows Server, а также со средой виртуализации VMware.

Напомним, в марте 2019 г. замглавы ФТС Денис Терещенко в разговоре с CNews на тему импортозамещения отмечал, что самая сложная ситуация на этом направлении складывается в отношении серверов хранения и обработки данных. «Безусловно, российские поставщики есть, но они сами собирают серверы из импортных комплектующих, — пояснял он тогда. — Нелегко дается и импортозамещение СУБД. Для полного перехода необходимо решить ряд вопросов, требующих доработки СУБД».

«Те серверы, которые производятся на базе “Эльбрусов”, нас пока не устраивают по производительности, если предполагается онлайн-обработка больших массивов информации, —сообщил тогда же Терещенко. — А ПК на процессорах “Байкал” и “Эльбрус” пока не рассматриваем, исходя из их высокой стоимости и необходимости экономии бюджетных средств».

История создания ЦОД «Тверь»

Как писал CNews в октябре 2019 г., проект по созданию нового главного ЦОДа в Твери на базе реконструированной местной таможни рассчитан на три года. На инженерную часть проекта (без учета «железа») было выделено 850 млн руб. В октябре 2019 г. был объявлен конкурс на проектирование будущего ЦОДа за 29,1 млн руб. Его выиграла компания «Н-ком», снизившая цену лота почти вдвое — до 15 млн руб.

Однако в июне 2020 г. контракт со стороны ФТС был разорван из-за того, что он «не был исполнен подрядчиком в полном объеме». Позже конкурс был перезапущен, и новым проектировщиком ЦОДа за 23,9 млн руб. стала «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит»).

После завершения проектирования за строительство ЦОДа взялась «Амдтехнологии». Эта компания, подписавшая в январе 2021 г. контракт на 790 млн руб., должна закончить строительство за два года. Новый дата-центр ФТС будет рассчитан на 100 серверных и восемь сетевых (для коммутационного оборудования) стоек.

Строительство ЦОДа для ФТС входит в перечень мероприятий, направленных на реализацию «Стратегии развития таможенной службы до 2030 г.». Согласно стратегии, ФТС должна обеспечить в ближайшие десять лет полномасштабную цифровизацию деятельности таможенных органов.