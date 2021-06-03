«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России

«Яндекс» запустит производство серверов в России

«Яндекс» совместно с партнерами запустит производство серверов на территории России. Об этом CNews сообщил представитель интернет-компании.

Проект предполагает создание совместного предприятия (СП), доли в котором получат российская многопрофильная ИТ-компания «Ланит», банк ВТБ и тайваньский производитель компьютерных комплектующих Gigabyte. На базе СП будет запущен центр разработок, который займется проектированием серверов.

СП также построит завод в России, на котором будут производиться сервера и системы хранения данных для центров обработки данных (ЦОД), а также шлюзы и компоненты «умных» устройств, например, для интернета вещей.

«Яндекс» и Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte займутся запуском и отладкой производства.

Партнеры ожидают, что первые серверы увидят свет в 2022 г.

«Яндекс» вместе с «Ланитом», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России

В роли инвесторов проекта выступят «Яндекс», «Ланит» и ВТБ. «Ланит», помимо прочего, обеспечит дистрибуцию продукции и сервисные центры. Объем инвестиций и распределение долей в СП не уточняется. В целом финансовые детали проекта стороны не раскрывают. «Основные инвестиции нематериальные – разработки и экспертиза участников», – рассказала CNews представитель «Ланита».

«Яндекс» также сообщил о том, что намерен частично локализовать производство своих серверов, который сейчас выпускаются в Китае и на Тайване, причем до запуска нового завода. Собственную продукцию российский ИТ-гигант планирует применять в принадлежащих ему ЦОДах для расширения фирменной облачной платформы Yandex.Cloud. Помимо этого, компания хочет вместе с партнерами предложить свою продукцию рынку.

Серверы «Яндекса» подходят для хранения информации, машинного обучения, работы с большими данными и решения других задач, отмечают в компании.

Ситуация на российском серверном рынке

Как ранее сообщил CNews, российский рынок серверного оборудования, по данным IDC Russia, в 2020 г. продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 18,2% год к году, до $1,319 млрд. В IV квартале 2020 г. было поставлено 48237 серверов всех типов на сумму $411,85 млн. Доля поставок RISC-систем в денежном выражении составила 11,2%, x86-серверов – 88,8%.

Драйвером роста по традиции выступил крупный корпоративный сегмент, отмечают аналитики IDC. Расходы госорганизаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост рынка серверных систем архитектуры x86.

В RISC-сегменте отечественного рынка серверного оборудования по итогам заключительного квартала 2020 г. лидировала компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») с долей 78,6%. В III квартале 2020 г. Yadro возглавила этот сегмент с долей 78%, а также лидировала во II и I четвертях 2020 г. Впервые в лидеры российского рынка RISC-систем компания Yadro вышла в 2018 г.

Сегмент х86-серверов возглавила Dell Technologies, лидируя по продажам как в штуках, так и в деньгах. Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно.

В середине апреля 2021 г. российская компания «Ситроникс» объявила о готовности инвестировать 500 млн руб. в производство серверов на отечественных процессорах «Эльбрус».

Первым в линейке серверов «Ситроникс», как писал CNews, должен был стать стоечный сервер на базе четырех российских процессоров «Эльбрус-8С1» и безвентиляторным охлаждением на базе двухфазных теплопередающих устройств для автономных применений. Ранее компания планировала выпускать серверную продукцию на базе чипов Intel.

В конце апреля 2021 г. стало известно, что китайская Huawei с мая 2021 г. займется локализованным производством серверов в России совместно с «Ситроникс». Huawei согласилась на условия по локализации сборки серверов с «Ситрониксом», поскольку благодаря этому смогла претендовать на статус эксклюзивного поставщика оборудования для мобильного оператора МТС, который, как и «Ситроникс», принадлежит АФК «Система».