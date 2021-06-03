Российский монопольный строитель поездов для метро внедрит «1С» 50 тыс. работников

Интеграционный проект объединения бизнес-процессов компаний «Трансмашхолдинг» и «Локотех» приведет к тому, что платформа «1С» станет использоваться на рабочих местах порядка 50 тыс. сотрудников обоих структур.

«1С» в «Трансмашхолдинге»

Как стало известно CNews, в перспективе ближайших года-двух платформа «1С» станет использоваться на 50 тыс. компьютеров сотрудников «Трансмашхолдинга» и связанной с ней компанией «Локотех» — производителя рельсовой техники и владельца сотни депо по всей стране соответственно. Проект осуществляется под эгидой «Трансмашхолдинга». Об этом редакции рассказал директор по ИТ этой организации Анатолий Ушаков и подтвердил директор «1С» Борис Нуралиев.

По словам Ушакова, обе компании используют продукты «1С» уже достаточно давно: «Трансмашхолдинг» — порядка 10 лет, «Локотех» — несколько меньше. «И сейчас вопрос не перехода на “1С”, а вопрос унификации бизнес-процессов на платформе между двумя холдингами. Раньше логический и идеологический шаблон работы использовался в “Трансмашхолдинге”, теперь также и в “Локотехе”», — говорит он.

В настоящий момент «1С» (преимущественно ERP — система планирования ресурсов, хотя также и системы документооборота, управления холдингом, зарплатами и персоналом) используется примерно 40 тыс. сотрудников двух структур, приблизительно 25 тыс. которых непосредственно трудятся в «Трансмашхолдинге». По итогам 2021 г. Ушаков ожидает прироста этого числа на 5-7%, а вышеупомянутый уровень использования в 50 тыс. (то есть прирост на 25%) должен быть достигнут в 2022-2023 гг.

Российский монополист рынка метропоездов внедрит «1С» для 50 тыс. сотрудников

«Сейчас мы заканчиваем объединение, и весь рост будет определяться увеличением объемов автоматизации, — указывает Ушаков. — А оно будет, потому что у нас активно внедряются вторичные системы, например, управления качеством. Мы сейчас практически все стараемся сделать на платформе “1С”. Мы ее еще используем как среду разработки, в которой можно написать что-то свое».

Общие очертания проекта

Как отмечает Ушаков, интеграционный проект начался около двух лет назад. «Основной двигатель проекта — это организационные изменения, — поясняет Ушаков. — Собственники начали объединять два бизнеса: группу, которая производит подвижной состав, и сервисную организацию, которая его обслуживает. Объединять не на уровне общей финансовой структуры, а на уровне логики управления. Мы все равно остаемся двумя параллельными юрлицами. Но на уровне логики управления мы теперь единая структура».

Ушаков напоминает, что «Трансмашхолдинг» на сегодня — это 10 машиностроительных заводов. А «Локотех» — практически все локомотивные депо России, и 12 локомотивных ремонтных завода. «Подавляющий объем сервисной локомотивной инфраструктуры РЖД находится под “Локотехом”, — добавляет он. — Соответственно логично было объединить, производителя с сервисом, для того, чтобы повысить качество продукта».

При этом топ-менеджер сообщает, что эти компании сейчас стремятся к переходу на использование модели так называемых контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это должно стимулировать и конструировать технику качественнее, и обслуживать ее лучше.

«В этом случае, когда у тебя покупают локомотив, гарантийный срок эксплуатации условно становится 30 лет, — рассуждает он. — И потребитель несет только текущие эксплуатационные расходы. Условно, мы купили машину и платим за фильтры, за масло и т. д. И в течение гарантийного срока нам меняют все вышедшие из строя детали. Если такая модель будет для локомотива, это будет КЖЦ. За масло и фильтры ты платишь, а все остальное — гарантийное обслуживание».

В понимании Ушакова, это принципиально новые подход для его отрасли. Он стимулирует очень взвешенно оценивать затраты на стадии проектирования техники, грамотно рассчитать все финансовые потоки. «Мы на эту модель сейчас переходим, потому что понимаем, что за этим будущее, — говорит он. — У нас будут покупать не локомотив, а услугу: “локомотив, который ездит”».

«И без ИТ тут никак, потому что надо рассчитывать математические модели, — уверен Ушаков. — Ты не выйдешь на низкие эксплуатационные затраты, если не будешь предсказывать вероятность выхода из строя узлов и деталей и какие-то превентивны меры в этом отношении предпринимать».

В свете всего вышесказанного топ-менеджер поясняет, что в этом проекте платформа «1С» — это базовая несущая система управления всей экономикой компаний. И она сейчас унифицируется между двумя корпорациями. «Притом “1С:ERP” соответствует корпоративному шаблону: разработана методология учета финансово-хозяйственной деятельности, которая одновременно соответствует логике и производства, и сервиса. Она воплощена в настройках продукта».

Некоторые подробности

Говоря о том, чьими силами реализовывается проект с точки зрения ИТ, Ушаков в первую очередь отмечает важность роли самой компании «1С». По его словам она помогла в разработке методологии и оптимизировала настройки своего продукта, многое привнеся в него на основе обратной связи с «Трансмашхолдингом».

Со слов топ-менеджера можно заключить, что ключевые ИТ-компетенции компания наружу старается не выпускать, стараясь не обращаться к ИТ-интеграторам, хотя иногда эпизодически это все же делает. «Если компетенции выпускать, то процесс становится неуправляемым с точки рения затрат», — уверен он.

При этом в рассматриваемом проекте без участия внешних подрядчиков все же не обошлось. В их числе Ушаков назвал «Крок».

Несколько фактов о «Трансмашхолдиге»

По данным компании, «Трансмашхолдинг» выпускает локомотивы, железнодорожные пассажирские и грузовые вагоны, рельсовые автобусы и электропоезда, поезда метро, трамваи, двигатели и энергетические системы.

При этом отмечается, что ему принадлежит 100-процентная доля на российском рынке поездов метро, 91-процентная доля на рынке пассажирского рельсового транспорта, и 73-процентная на рынке локомотивов. В компании работает свыше 100 тыс. сотрудников.