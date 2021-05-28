«Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус»

«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке и переносу программ на отечественное «железо», в частности, на «Эльбрусы». Центр будет оказывать помощь компаниям в решении проблем с ПО при переходе на российское оборудование.

«Ростелеком» окажет помощь

«Ростелеком» открыл в России центр компетенций по разработке программ под российские процессоры. Как сообщили CNews его представители, создавая этот центр, оператор преследовал две цели, главная из которых заключается в оказании помощи компаниям в бесшовном переходе на российское ПО и переносе используемого софта на серверы с процессорами на архитектуре «Эльбрус-2000» компании МЦСТ. К ним относятся, в частности, чипы «Эльбрус 8С» и «Эльбрус 8СВ». Вторая цель заключается в максимальном снижении влияния на компании такого перехода.

Создание центра было продиктовано тем, что переход на отечественное ПО вызывает у многих компаний немалое число трудностей. В первую очередь это почти полная несовместимость существующих информационных систем с отечественными аппаратными платформами.

Техническое оснащение центра компетенций

В своем новом подразделении «Ростелеком» развернул стенды разработки и тестирования ПО. Все они построены на серверах российского производства с процессорами «Эльбрус».

«Ростелеком» взялся за популяризацию «Эльбрусов»

Видов операционных систем в данном случае два. Для обычных решений, не предъявляющих расширенных требований к защите информации, используется ОС «Эльбрус». Это дистрибутив Linux для CPU с архитектурой «Эльбрус-2000», разработанный МЦСТ.

Второй вариант – это программная платформа Astra Linux Special Edition компании «Русбитех-Астра». В апреле 2019 г., как сообщал CNews, эта ОС стала первой системой, допущенной в России к гостайне высшей секретности.

По заверениям представителей «Ростелекома», каждый из используемых в центре компетенций серверов оборудован аппаратно-программным модулем доверительной загрузки. В сочетании с Astra Linux Special Edition, имеющей сертификаты ФСБ и ФСТЭК, это позволяет разработчикам создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) любого класса доступа.

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Со слов заместителя генерального директора по производству - технического директора «Ростелеком. Информационные технологии» Кирилла Пихтовникова, в настоящий момент в Центре компетенций работают три сервера для разработки и тестирования. Это серверы ИНЭУМ на процессоре «Эльбрус 8С» в максимальном наполнении.

Кто обслуживает серверы

Сотрудники «Ростелекома» рассказали CNews, что за работой стендов с серверами следят высококвалифицированные системные и прикладные разработчики, у которых за плечами есть опыт развертывания проектов на различных российских платформах. Компании, планирующие перейти на отечественное «железо» и нуждающиеся в адаптации используемого ею софта под него, могут обратиться в центр компетенций «Ростелекома» и предоставить его специалистам список нужного им в работе программного обеспечения. Затем эти специалисты проведут установку и тестирование необходимого софта, после чего выдадут компании рекомендации по дальнейшей их адаптации.

Также клиентам центра будет доступна опция разработки программ с необходимыми возможностями с нуля. В этом случае они изначально будут адаптированы под отечественное серверное оборудование.

Кирилл Пихтовников сообщил CNews, что в Центре компетенций в настоящее время работают восемь человек, включая разработчиков, тестировщиков, аналитиков и Devops’ов. «Это только те, кто занимается исключительно данным направлением. Но общая численность разработчиков «Ростелекома», интересующихся данным направлением и готовых принять участие – гораздо больше. Мы уже запланировали увеличение численности ЦК», – добавил он.

Популярность «Эльбрусов» в России

Для чего именно «Ростелекому» понадобилось открывать центр компетенций по переходу компаний на «Эльбрусы» и адаптированное под них ПО, представители «Ростелекома» не уточнили. Кирилл Пихтовников рассказал CNews, что данная инициатива «не имеет ориентированности строго на государственный или на частный сектор». «Центр готов оказывать услуги по разработке и поддержке всем компаниям, которые заинтересованы в переходе на российское оборудование и программное обеспечение, для гарантирования непрерывности оказания услуг своим клиентам», – сказал он.

Однако нельзя не отметить, что процессоры этой линейки становятся все более востребованными, в особенности в госсекторе.

Особый интерес к технике на этих процессорах проявляет российское Министерство внутренних дел. Например, в июле 2020 г. CNews обнаружил закупку МВД 156 серверов на «Эльбрусах-8С» со стартовой ценой контракта около 270 млн руб.

В начале весны 2021 г. руководство МВД решило перевести свои главные региональные управления в 40 российских регионах на серверы с «Эльбрусами» внутри. Была организована закупка 928 серверов с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1,15 млрд руб.

19 мая 2021 г. МВД объявило еще один тендер, связанный с серверами на «Эльбрусах». На этот раз министерству потребовалось еще 80 серверов на сумму 350 млн руб. На момент публикации материала заявки поставщиков на участие в этом аукционе еще принимались. Торги назначены на 9 июня 2021 г.

Добавим также, что с 1 января 2021 г. в России действуют квоты на определенное количество отечественной техники в госзакупках. Они составляют не менее 50%, а с 1 января 2022 г. из 100% закупаемых госзаказчиками ПК российскими должны будут быть 60%. В 2023 г. квота вырастет до 70%.