Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо»

Правительство готовит законопроект, разрешающий контролировать все закупки госсектором иностранных ПО и «железа». Проверка коснется даже небольших тендеров, а для тех, которые стоят больше 1 млрд руб., будет создана специальная комиссия. Считается, что это новая мера дополнительной поддержки российской ИТ-сферы и продвижения импортозамещения в госсекторе.

Иностранные решения возьмут на контроль

Российское Правительство намерено помешать госзаказчикам закупку ПО и оборудования иностранного происхождения. Для этого, по информации «Коммерсанта», оно подготовит специальный законопроект, который значительно усложнит процесс отказа от российского софта и «железа» в пользу зарубежного.

Документ будет готов к осени 2021 г., точные сроки пока неизвестны. В случае его принятия в России появится дополнительная процедура проверки обоснований невозможности приобретения отечественных решений, предоставляемых заказчиками. Эта процедура будет обязательной, а проводить ее будет экспертный совет при Правительстве. Если тендер по стартовой цене контракта превысит 1 млрд руб., то обоснования отказа госзаказчиками от отечественных разработок будет проверять «спецкомиссия для контроля и анализа госзакупок».

Нововведение станет частью второго пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, о чем изданию сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В настоящее время он находится на согласовании Правительства.

Во благо иностранным производителям

Госзаказчики, устраивая тендеры на закупку программ и оборудования, регулярно указывают в их условиях невозможность использования российских решений. Для этого они используют лазейку в требованиях к импортозамещению – например, действующий в России порядок закупки госорганами программного обеспечения подразумевает в первую очередь поиск необходимого ПО в реестре отечественного софта, которому отдается приоритет. В случае отсутствия в перечне программ, в полной мере удовлетворяющих требованиям, заказчик указывает на «невозможность соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств», что и позволяет приобретать ему ПО иностранных компаний.

Закупиться иностранными разработками и отказаться от отечественных госсектору станет значительно сложнее

Столичный Департамент информационных технологий (ДИТ), по данным «Ведомостей», входит в число госзаказчиков, пользующихся этой лазейкой. В частности, весной 2020 г. он разместил тендер на закупку программного обеспечения, в котором заранее указал требования, соответствовать которым может только ПО Microsoft. Размер тендера составил 90 млн руб., и из-за поставленных условий отечественные разработчики отказались участвовать в нем.

Факт регулярного использования способа с невыполнимыми требованиями подтвердил «Коммерсанту» директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух. С его слов, без участия в этом иностранных компаний здесь не обошлось.

«Мы выявили, что в различных регионах страны эти обоснования одинаковы вплоть до орфографических ошибок, что может говорить об участи зарубежных вендоров в подготовке таких обоснований», – сказал Массух. Такого же мнения, пишет издание, и глава компании «Новые облачные технологии» (разработчик офисного пакета «Мой офис») Дмитрий Комиссаров.

Издание привело еще один пример обхода требований к импортозамещению. «Московский метрополитен» собирался закупить 18,4 млн смарт-карт «Тройка», но, по утверждению российской компании «ВДМ групп», требования в этой закупке были изначально написаны под голландского производителя. «ВДМ групп» обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и та в сентябре 2020 г. приостановила этот тендер стоимостью почти 1 млрд руб.

Другие методы продвижения российских решений в госсекторе

Усложнить госзаказчикам процесс закупки иностранного ПО хочет и Минцифры. В середине апреля 2021 г. CNews писал, что для реализации этой идеи ведомство намерено взять под свой контроль все без исключения заявки на приобретение такого софта.

Эта мера тоже может быть реализована во втором пакете мер поддержки отечественного ИТ-бизнеса. Минцифры собирается проверять каждую госзакупку программного обеспечения, чтобы заказчики не пользовались лазейками и переходили на российский софт.

Что касается «железной» части закупок, то Правительство России еще в начале декабря 2020 г. сформировало требования по определенному количеству российской техники в госзакупках. Они вступили в силу 1 января 2021 г., и теперь доля российских компьютеров и ноутбуков в закупках не должна быть меньше 50%.

С 1 января 2022 г. квота будет увеличена до 60%, а в 2023 г. вырастет и вовсе до 70%. При этом на различные устройства установлены разные квоты, и самые жесткие из них касаются радиоэлектронных средств связи. В 2021 г. они составляют 50%, а с 1 января 2022 г. власти увеличат их до 90%.

В мае 2021 г. CNews писал, что государство намерено разработать механизм наказаний за попытки отказа от российских решений в пользу иностранных. Обратная ситуация, когда госзаказчики будут закупать отечественное «железо», напротив, повлечет за собой различные поощрения как для самих заказчиков, так и для их поставщиков.