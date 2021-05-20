Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России

Власти определились с условиями работы иностранных ИТ-компаний в России. Им нужно будет открывать в стране свои филиалы и регистрироваться на сайте Роскомнадзора. Также их хотели заставить открывать счета в российских банках, но от этой идеи было решено отказаться. Законопроект, в котором прописаны эти условия, может быть принят до 18 июля 2021 г.

Нет филиала и учетки в Роскомнадзоре – нет работы

Власти заставят иностранные ИТ-компании выполнить несколько обязательных условий, без которых они не смогут работать на территории России. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, таких условий будет два.

Первое обязательное условие – это открытие филиала на территории России. Второе – иностранным компаниям придется зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора. Власти также предполагали еще одно требование – необходимость открытия банковского счета в российской юрисдикции, но, со слов Хинштейна, от этой идеи было решено отказаться.

Оба нововведения на момент публикации материала на территории России не действовали. Они приводятся в законопроекте о регулировании деятельности иностранных ИТ-компаний, на момент публикации материала не внесенном в Госдуму. Под действие документа попадут владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тыс. россиян.

«Простые и логичные» требования

Александр Хинштейн подчеркнул, что иностранным компаниям, если те хотят работать в России, придется открывать либо полноценное представительство, либо простой филиал. Что касается сайта Роскомнадзора, то после регистрации на нем компания получит собственный личный кабинет. Хинштейн пояснил, что через него «идет общение между государством и компанией».

Иностранным компаниям придется подчиниться новым условиям российских властей

«Эти требования может выполнить любой. Мы не предъявляем невыполнимые требования. Они очень просты и логичны», – отметил он.

Требование об открытии банковских счетов в российской юрисдикции, по данным ТАСС, было отменено не из желания упростить иностранным ИТ-компаниям доступ на отечественный рынок. «Мы понимаем, что они (компании; – прим. CNews) точно не будут открывать (счет в российской юрисдикции; – прим. CNews), это практически неадминистрируемо», – сказал Хинштейн.

Хинштейн также спрогнозировал последствия отказа компаний открывать в России филиалы и представительства. С его слов, это может повлечь запрет на рекламу принадлежащего компании интернет-ресурса (например, у Twitter есть одноименная соцсеть, но нет офиса в России), а также запрет на сбор персональных данных и их трансграничную передачу.

Поручение Президента

Разработка пакета требований к иностранным ИТ-компаниям – это поручение Президента России Владимира Путина. Он распорядился создать его еще в декабре 2020 г. и назначил ответственными за выполнение задачи главу своей администрации Антона Вайно и премьер-министра Михаила Мишустина.

Путин предписал выполнить поставленное требование не позднее 1 августа 2021 г., однако первые подвижки начались значительно раньше – в первых числах февраля 2021 г. Тогда стало известно о готовности законопроекта, обязывающего иностранные ИТ-компании открывать представительства в России. CNews писал, что рассказал об этом тогда сам Александр Хинштейн. «Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем», – заявил он тогда.

Рассмотрения не было

На момент публикации материала документ, о котором Хинштейн говорил в начале февраля 2021 г. по-прежнему не был направлен в Госдуму. Внести его на рассмотрение, по данным ТАСС, авторы хотят вечером 20 мая 2021 г.

Ранее он говорил, что законопроект планируется принять до конца весенней сессии Госдумы. Она завершится 18 июля 2021 г. то есть на его рассмотрение Думой в трех чтениях, а также на прохождение им Совета Федерации и получение подписи Владимира Путина, не говоря о возможной необходимости внесения поправок, остается меньше двух месяцев.

Иностранным компаниям придется несладко

Зарубежные ИТ-компании могут столкнуться не только с необходимостью открытия филиала в России и регистрации на сайте отечественного регулятора. В начале марта 2021 г. CNews писал, что их могут обязать платить НДФЛ с каждого сотрудника с российским гражданством, если тот связан с разработкой ПО.

За день до этого стало известно о вероятности появления в России так называемого «цифрового налога», под действие которого попадут именно зарубежные предприятия. Он предполагает взимание дополнительной платы с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России, например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы.