Спецпроекты

В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи

Телеком Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Минцифры намеревается регулировать применение в России абонентских устройств сетей мобильной спутниковой связи и широкополосного интернета. Устройства, подобно сотовым телефонам, должны будут иметь IMEI-номера и не реже, чем раз в час передавать свои координаты. Эксперты полагают, что новые правила направлены против будущих систем OneWeb и Starlink.

Правила работы устройств спутниковой связи

Минцифры подготовило проект приказа об утверждении правил применения абонентского оборудования спутниковых систем связи и широкополосного доступа в интернет. Документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.

Проект правил касается абонентского оборудования мобильных спутниковых систем и систем широкополосного доступа. Соответствующие терминалы должны иметь уникальные IMEI-номера (как у сотовых телефонов), при этом изменение данных номеров программным или аппаратным способом не допускается.

Также абонентские терминалы должны быть снабжены навигационными модулями GPS или ГЛОНАСС. С их помощью должны определяться географические координаты пользователя, которые следует передавать на земные станции спутниковых систем не реже, чем раз в час. Возможность искажения передаваемых координат не допускается. При этом должна быть обеспечена возможность принудительного перевода абонентских станций в режим постоянного излучения по командам со станции сопряжения.

Какие системы мобильной спутниковой связи работают в России

Сейчас в России существует четыре мобильных спутниковых системы, покрывающие территорию России: Globalstar, Thuraya, Iridium и Inmarsat. Они, в первую очередь, обеспечивают возможность голосовой связи. Thuraya и Inmarsat также обеспечивают услуги передачи данных со скоростями до нескольких килобит в секунду. Также в перспективе территорию России смогут покрыть системы широкополосного спутникового доступа в интернет OneWeb и Starlink — проект Илона Маска (Elon Musk).

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Устройства мобильной спутниковой связи попадут в России под жесткий контроль

Российское законодательство требует от систем мобильной спутниковой связи нахождения станции сопряжения на территории России. Это необходимо для обеспечения требований по СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий), которая обеспечивает взаимодействие операторов связи и правоохранительных органов.

У системы Iridium долгое время такой станции в России не было, что, впрочем, не мешало продавать на территории нашей страны ее терминалы. Вопрос был решен в 2016 г., когда Iridium запустила свою станцию сопряжения в Ижевске — столице Удмуртии. Не было станции сопряжения и у Thuraya, хотя оператор ее российского сегмента, компания GTNT обещала такую станцию создать.

Эффект от новых правил

Один из экспертов в области спутниковой связи полагает, что системы мобильной спутниковой связи во многом и так соответствуют новым требованиям. Так, аппараты систем Thuraya и Globalstar совместимы с сотовыми сетями GSM, а, значит, имеют уникальные IMEI-номера.

Терминалы мобильной спутниковой связи также снабжены GPS-приемниками для определения координат. При этом спутниковые сети должны были иметь возможность определять местонахождение своих абонентов для выполнения требований законодательства различных стран, продолжает эксперт: например, в Индии сеть Iridium запрещена.

Другой эксперт по вопросам телекоммуникаций полагает, что новые правила направлены на то, чтобы не допустить в России работу будущих систем Starlink и OneWeb: у аппаратов этих систем точно не будет IMEI-номеров.

В то же время автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев считает, что даже если мобильные спутниковые сети не будут соответствовать новым требованиям, отследить это будет невозможно. «Отслеживать нелегальные спутниковые терминалы можно будет только с помощью дрона, да и то он должен будет пролететь рядом с абонентом», — говорит Климарев.

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