Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот

Интеллектуальный текстовый и голосовой чат-бот, бесплатно консультирующий граждан по правовым вопросам, будет создан Министерством юстиции. По предварительным оценкам, стоимость проекта «Цифровой юрист», составит около 230 млн. руб., выделенных из бюджета.

Цифровизация в юриспруденции

Министерство юстиции создаст чат-бота для бесплатных юридических консультаций граждан по правовым вопросам. В ведомстве полагают, что число людей, которые воспользуются услугами цифрового помощника в 2022 г. составит миллион человек, а в 2023 г. достигнет отметки в 20 млн пользователей. Также появятся десять контакт-центров, где будет использована информационная система «Цифровой юрист», в которой будет содержаться более десяти миллионов нормативно-правовых актов.

Это следует из ведомственной программы цифровой трансформации Минюста, опубликованной 21 апреля 2021 г. на сайте Федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ). Основная цель программы заключается в повышении удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством.

«Цифровой юрист» — это часть данной программы. Он будет финансироваться из бюджета, его предварительная стоимость составит около 230 млн руб. Суммарно министерство рассчитывает вложить в цифровизацию ведомства около 908,5 млн руб. до 2023 г.

Чат-бот Минюста бесплатно будет консультировать россиян по юридическим вопросам

Источник, знакомый с подробностями проекта, сообщил «Коммерсанту», что чат-бота министерства обучат на массиве российских нормативно-правовых актов. И в дальнейшем «Цифрового юриста» можно будет встраивать в любые государственные и коммерческие сайты, где чат-бот будет отвечать пользователям по их запросам.

Рынок чат-ботов России

Чат-бот — это программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, способное вести переписку с пользователями в чатах, на сайтах или в мобильных приложениях, имитируя поведение реального человека. Чат-боты широко начали появляться в середине второго десятилетия XX века, и стали наиболее популярны в банковской и страховой сферах, у ИТ-компаний и в электронной коммерции.

Простые чат-боты способны отвечать на письменные вопросы в соответствии с заданным алгоритмом. Более совершенные боты распознают речь человека и сами обучаются в процессе общения. Сегодня с помощью чат-ботов можно заказать такси, купить билеты в театр или кино, забронировать столик в ресторане или совершить покупку.

В апреле 2021 г. розничная сеть «Магнит» разработала чат-бота для поставщиков на базе мессенджера Telegram, с помощью которого контрагенты могут напрямую получить оперативную обратную связь по основным типовым запросам в рамках товародвижения и цепочек поставок.

Однако для госсектора чат-боты — это пока редкость. Хотя, например, в апреле 2020 г. Минздрав запустил чат-бота для информирования населения о ситуации с COVID-19. От бота граждане получают ответы на распространенные вопросы о коронавирусе в круглосуточном режиме, а также информацию о методах диагностики и профилактики, актуальные данные о распространении пандемии и рекомендации по пребыванию дома.