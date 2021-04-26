Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков

Находящаяся в непростой ситуации компания Merlion в два с половиной раза увеличит численность своих ИТ-специалистов и разработчиков. Сообщение об этом распространено компанией на фоне опровергнутых ранее слухов о сокращении штата.

Рост штата Merlion

Компания Merlion сообщила CNews, что начала формировать распределенные команды, а также занялась строительством «гибкого офиса» для сотрудников своей штаб-квартиры. «В 2022 г. планируется увеличить численность ИТ-специалистов и разработчиков ПО до 1 тыс. человек, то есть более чем на 250%, — отметили собеседники редакции. — Это связано с реализацией новой ИТ-стратегии компании, которая предполагает кардинальное изменение архитектуры сервисов и методологий разработки. Ключевыми целями изменений являются создание гибкой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры и многократное сокращение time-to-market запуска новых сервисов и интеграционных проектов с партнерами. Всего численность компании Merlion увеличится в 2021 г. на 30%».

Какие именно новые ИТ-проекты компания намерена развивать в ближайшее время, в Merlion на момент выхода материала рассказать CNews не смогли.

Компания отмечает, что рамках новой ИТ-стратегии в качестве одной из главных задач стоит формирование распределенных команд в регионах. Так, например, в 2021 г. был открыт первый региональный ИТ-офис Merlion в Брянске. Отчасти в этой связи указывается, что появление региональных команд в головной структуре Merlion и тот факт, что более 70% сотрудников в настоящее время работают полностью или частично удаленно, требует существенного развития средств коммуникации и совместной работы.

Merlion набирает штат

Кроме того, в компании создается так называемое цифровое рабочее пространство (digital workplace), которое, как отмечают в компании, направлено на автоматизацию внутренних процессов, упрощение решений повседневных задач и повышение удобства взаимодействия сотрудников внутри компании с помощью онлайн-инструментов.

Опровергнутые слухи о сокращении штата

В середине апреля 2021 г. на рынке стала циркулировать информация о том, что Merlion собирается сократить до 40% своих сотрудников. Представители компании в разговоре с CNews эту информацию опровергли.

«Изменения в штатном расписании связаны со стандартными процессами ротации персонала, соотношение найма и увольнений не отклоняются от средних показателей текучести персонала, — отметили собеседники редакции. — Количество анкет сотрудников на сайтах по поиску работы также соответствует этим процессам и норме. Все топ-менеджеры компании находятся на своих позициях и осуществляют рабочую деятельность в прежнем режиме».

В этой связи компания отметила, что по итогам 2020 г. показала рекордную выручку. «В компании прогнозируется рост этого показателя и в текущем году, а также продолжается развитие всех направлений бизнеса в рамках действующей стратегии, — добавили в организации. — Мы не без оснований рассчитываем на дальнейший рост финансовых показателей во всех подразделениях и бизнес-проектах. Причин для сокращения значительного количества сотрудников нет. Компания планирует масштабный найм в 2021 г., в особенности среди ИТ-специалистов. Что должно привести к росту общей штатной численности по итогам года. Мы принимаем в штат более 400 новых сотрудников в месяц в текущем году».

Некоторые подробности трансформации

«В Merlion в период пандемии быстро (в течение двух недель), перешли на удаленный формат работы, и теперь готовятся к трансформации рабочего пространства — построению гибкого офиса и гибридных команд, — отмечают в компании. — Гибкий офис предполагает сочетание удаленной работы и работы в офисе. Open-space с раздельными зонами: для совместной работы, встреч, концентрации и творческих задач. У сотрудников будет возможность выбрать и забронировать рабочее место или переговорную онлайн».

В Merlion добавляют, что для той части сотрудников, чья функциональность не предполагает удаленной работы, сохранятся привычные условия с закрепленным рабочим местом. Команды разработчиков при этом станут гибридными: пока часть подразделения работает удаленно, другая находится в офисе и наоборот.

Генеральный директор Merlion Дмитрий Виноградов указывает, что «благодаря работе всей нашей команды, слаженным действиям, эффективности в новых условиях удаленной работы мы успешно прошли 2020 г.». «Сейчас компания строит гибкий офис — как в плане инфраструктуры, так и бизнес-процессов, что позволит обеспечить максимально бесшовный процесс работы для сотрудников как дома, так и в офисе, — говорит он.

Сложности бизнеса Merlion

Компания Merlion была основана в 1992 г. Она специализируется на поставках бытовой техники, электроники и программного обеспечения крупнейших мировых брендов, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов).

По данным Forbes, Merlion пятнадцать лет входит в топ-50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на нелегкий год для ее владельцев.

В ноябре 2020 г. CNews писал, что совладельцы Merlion Владислав Мангутов, Олег Карчев, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин оказались под арестом. Его причиной стал донос солдата, участвовавшего в боевых действиях на Донбассе.

По данным «Коммерсанта», якобы явившись с повинной в ФСБ, солдат заявил, что в 2015 г. Левин связался с ним и предложил помочь ему «наказать» одного из бизнесменов, работающего (или ранее работавшего) в Merlion. Левин предложил ему за вознаграждение напасть на дом этого бизнесмена, который, как и штаб-квартира Merlion, находится в Красногорске. Итогом доноса стал арест не только Левина, но и трех совладельцев компании. Срок их задержания продлится до 6 февраля 2021 г.

В начале апреля 2021 г. хозяев Merlion выпустили из тюрьмы — под домашний арест.