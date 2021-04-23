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Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Техника
, Текст: Эльяс Касми

Intel отчиталась о I квартале 2021 г., оказавшемся для нее провальным. Ее чистая прибыль за год упала на 41%, выручка – на 1%, а норма прибыли – на 5,4 процентных пункта. Хуже всего проявило себя корпоративное подразделение Intel – ее операционная прибыль рухнула на 64%, а вслед за ней – и акции компании на бирже.

Неудачное начало года

Компания Intel опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 г., в котором зафиксировала внушительное падение чистой прибыли – более чем на 40% год к году. При этом аналитики компании рассчитывали на еще более плохие результаты. С февраля 2019 г. и по середину I квартала 2021 г. компанией управлял ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan).

Чистая прибыль Intel по итогам I квартала 2021 г. составила $3,4 млрд против $5,66 млрд годом ранее, что эквивалентно падению на 41%. Выручка компании за отчетный период составила $19,7 млрд по GAAP (падение на 1% год к году) и $18,6 млрд при подсчете без использования методики GAAP (за год изменений нет). Это на $1,1 млрд больше прогнозов самой Intel, опубликованных в январе 2021 г. Норма прибыли снизилась на 5,4 процентных пункта – до 55,2%.

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I квартал 2021 года оказался для Intel провальным

Отчет Intel спровоцировал резкое падение акций компании на бирже NASDAQ. Как пишет портал WCCFTech, основной причиной тому стало не колоссальное снижение чистой прибыли компании – инвесторы негативно отреагировали на 20-процентное сокращение выручки Intel в серверном сегменте (за него отвечает подразделение Data Center Group, DCG) по сравнению с показателями годичной давности. Операционная прибыль этого направления рухнула еще сильнее – на целых 64%, остановившись на отметке $1,3 млрд.

Прочие достижения Intel

DCG стало единственным подразделением Intel, которое по итогам I квартала 2021 г. показало падение выручки, к тому же еще и столь колоссальное. Клиентский бизнес (Client Computing Group, CCG) за отчетный период принес ей $10,6 млрд выручки (8-процентный рост год к году), то есть больше половины от всей выручки Intel за первую четверть 2021 г. В то же время нельзя сбрасывать со счетов и показатели операционной прибыли CCG, которые, в отличие от выручки, упали, хотя и всего на 2% - до $4,1 млрд. Intel объяснила это возросшими затратами на исследования и разработки, а также на инвестиции в 10-нанометровый техпроцесс – бывший СЕО Intel Роберт Свон еще осенью 2020 г. утверждал, что прибыль Intel обеспечивают именно 14-нанометровые нормы производства, которые, на фоне 7 и 5 нанометров у TSMC, в 2021 г. морально устарели.

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Итоги деятельности всех подразделений Intel в I квартале 2021 года

Выручка бизнеса Intel в сфере интернета вещей (Internet of Things Group, IOTG) увеличилась на 4%, достигнув $914 млн, при прогнозе аналитиков в $774,9 млн. Хорошую динамику показала и выручка Mobileye – за год она выросла на 48 % и составила $377 млн. Направление программируемых матриц (Programmable Solutions Group, PSG) нарастило выручку на 6 % до $486 млн.

Объемы поставок

Согласно статистике Statista.com, суммарная доля Intel на мировом рынке процессоров составляет по итогу I квартала 2021 г. 60,6%, остальные 39,4% удерживает AMD. Годом ранее разрыв между компаниями был заметно боле значительным – 66,7% у Intel и 33,2% у AMD.

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AMD стремительно догоняет Intel

В финансовом отчете Intel указан 19-процентный рост выручки в сегменте ноутбуков при одновременном падении на 23% средней цены реализации на фоне роста спроса на недорогие лэптопы в период пандемии коронавируса и самоизоляции. В натуральном выражении поставки чипов для мобильных ПК выросли на 54% в сравнении с I кварталом 2020 г.

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Показатели CCG- и DCG-подразделений Intel

В настольном сегменте Intel сократила поставки на 4% год к году и на 19% на фоне IV квартала 2020 г. Средняя цена реализации показала годовое 5-процентное падение и 4-процентный квартальный рост.

Выручка Intel в настольном сегменте за год упала на 7% и за тот же период выросла на 19% в сегменте десктопов.

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Инвесторы ошибок не прощают

DCG-подразделение Intel, отчитавшись о 64-процентном падении операционной прибыли и о 20-процентном сокращении выручки, также сообщило о снижении за год поставок на 13%, а средних цен – на 14%. Наихудшие показатели – у облачного направления (снижение выручки на 29%), за ним следует корпоративный сегмент (минус 20%), и на их фоне сильно выделяется телекоммуникационный сектор – он сумел поднять выручку на 5%.

Оптимистичные прогнозы и планы на будущее

Роберт Свон оставил пост гендиректора Intel в феврале 2021 г., уступив его настоящему ветерану компании – Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger). Как сообщал CNews, он посвятил этой компании более 30 лет своей жизни.

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Патрик Гелсингер (слева) и Роберт Свон

В конце марта 2021 г. под руководством нового СЕО Intel инициировала стратегию по своему восстановлению. Компания построит два новых завода за три года и вложит в них $20 млрд. также она хочет перейти на 7 нм в 2023 г. и стать партнером многих крупных производителей чипов, которые помогут ей в выпуске ее собственных процессоров.

В своем финансовом отчете, несмотря на отрицательную динамику основных показателей, Intel опубликовала вполне оптимистичные прогнозы как отдельно на II квартал 2021 г., так и на весь год в целом. По оценке ее аналитиков, ее выручка во II квартале составит $18,9 млрд в целом, или $17,8 млрд без учета результатов бизнеса в сфере чипов памяти. Как сообщал CNews, в конце октября 2020 г., еще под руководством Свона, Intel приняла решение продать эту часть своего бизнеса корейской компании SK Hynix за $9 млрд, и сделку стороны собираются закрыть не позднее марта 2025 г.

По итогам 2021 г. выручка Intel, согласно ее прогнозам, должна составить $72,5 млрд при норме прибыли 56,5 %. Для сравнения, выручка процессорного гиганта весь 2020 г. выросла на 8% на фоне 2019 г., составив $77,9 млрд. При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 1%, до $20,9 млрд долларов.



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