Спецпроекты

Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ

Безопасность Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл Облака Маркет

За последние несколько десятилетий человеческая обыденность претерпела массу изменений. К примеру, мало осталось тех, кто мыслит свое существование без использования всемирной сети. Для кого-то мировая информационная паутина становится способом проведения своего досуга, для других она заменяет традиционные методы образования, третьим же интернет становится источником дохода.

Одно можно сказать точно — вне зависимости от того, с какой целью человек привлекает в свой быт веб-ресурсы, ему приходится подвергать повышенной опасности свои личные идентифицирующие данные. Само собой этот аспект не мог быть пропущен мимо глаз законодательных органов, которыми был разработан и внедрен в обиход федеральный закон №152. В его нюансах постараемся разобраться ниже.

Узнать, кто из облачных провайдеров сертифицирован по №152-ФЗ

Как появился № 152-ФЗ

Для того, чтобы рассмотреть федеральный закон № 152-ФЗ, в первую очередь стоит изучить истоки правовой защиты персональных данных. Прообраз современного постулата зародился в 1981 г., когда Советом Европы была опубликована первая редакция конвенции о защите персональных данных.

iaas800.jpg
Вне зависимости от того, с какой целью человек привлекает в свой быт веб-ресурсы, ему приходится подвергать опасности свои данные. Фото: ru.depositphotos.com

На тот момент документ должен был оберегать граждан от использования их персональных данных в коммерческих целях. Согласно требованиям Всемирной Торговой Организации, каждая страна, желающая вступить в оную, обязана подписать конвенцию. Российская Федерация пошла на этот шаг только 7 ноября 2001 г. В силу же международный закон вступил в марте 2002 г.

Однако для полноценного функционирования постулатов Совета Европы требовалось наличие у страны собственного закона о защите персональных данных. Формально любые операции по обработке личной информации, выполненные до появления № 152-ФЗ, могли быть признанными незаконными, согласно международной конвенции (подобных прецедентов не было).

Описываемый закон был принят 27 июля 2006 г. Он собрал в себе все основные организационные меры по контролю и обработке персональных данных, во главе был поставлен Роскомнадзор. При этом за технические аспекты защиты носителей и информации отвечали и отвечают по сей день ФСБ и ФСТЭК.

История развития №152-ФЗ

Редко какой закон в своей первоначальной форме способен удовлетворить всем поставленным перед ним требованиям. Такой тонкий инструмент требует многократной проверки и «подстройки». В результате статьи меняют свои формулировки, дополняются уточнениями. В некоторых случаях спустя несколько редакций документ может в отдельных пунктах противоречить своему аналогу, вышедшему всего несколькими годами ранее.

Самыми впечатляющими требованиями, описанными в сводках первой редакции 2006 г., были пункты о том, что перед обработкой персональных данных оператор должен заполучить разрешение гражданина с наличием рукописной подписи на нем. Помимо этого, хранитель базы данных обязан был удалить всю личную информацию в случае требования клиента в течение 3-х дней. Также не допускалось хранение каких бы то ни было гражданских данных, если потребность в них не была актуальна. Все уничтожалось после проведения заказанных операций.

Оценив всего несколько пунктов, не нашедших себе место в современной редакции, можно сразу заметить, что первоначальный закон был больше ориентирован на защиту клиента. В то же время, подобный «щепетильный» подход мог сильно снизить скорость проведения большинства операций.

Само собой благо для граждан не могло не отразиться на самочувствии операторов персональных данных. Дело в том, что требования к системам защиты были завышены. Закон стал подразумевать обязательную сертификацию средств хранения баз данных. Особо жесткие требования выдвигались к сохранности специальных типов информации, к которым относятся сведения про политические, религиозные взгляды, состояние здоровья и сексуальную ориентацию (этот список был утвержден еще в конвенции, составленной Европейским Союзом).

Главная сложность для операторов заключалась в том, что ФСБ предложило использовать для безопасности специальных типов методы, идентичные алгоритмам шифрования и защиты государственной тайны. Даже сам список требований был помечен грифом ДСП (для служебного пользования). Для того чтобы осознать всю глубину вопроса, достаточно знать, что в предписаниях, помимо общего, учитывались возможности утечки информации по нетехническим каналам (звуковые волны, электромагнитные поля, визуальная информация).

Ввиду высоких требований всем компаниям дали срок до 1 января 2010 г. До назначенной даты системы хранения баз данных должны были быть обновлены до необходимого уровня. До этого никакие проверки на соответствие не проводились. Впоследствии государство дало еще 1 год на поднятие защитных систем до нужного уровня. При этом были внесены изменения, предусматривающие снятие ряда обременений с операторов.

Сертификация на выполнение требований №152-ФЗ

Среди органов, контролирующих закон о персональных данных, наибольшую активность проявляет Роскомнадзор. Он реализует около 10000 проверок в год. Для сравнения ФСБ и ФТЭК в сумме выполняют не более 100 аудитов, при этом их внимание, как правило, падает на государственные предприятия.

В наказание за невыполнение требований № 152-ФЗ предусмотрен целый набор карающих инструментов. По результатам контролирующих мероприятий у фирмы могут изымать лицензию на работу с персональными данными, блокировать сайт, дисквалифицировать управляющие должности и накладывать штрафы от ₽20 000 на должностное лицо и от ₽300 000 на организацию.

Кто из провайдеров IaaS получил сертификат по № 152-ФЗ. Список

Один из способов избежать внеплановые проверки — получение сертификата (№ РОСС RU.З1912.04ВРК0). Процесс сертификации добровольный и проводится Ассоциацией Специалистов по Безопасности (АСБ). Данная процедура является хорошим помощником на пути выявления несоответствия закону №152. Найдя и оперативно устранив все слабые стороны, можно избежать штрафов и прочих наказаний.

Компании, желающей провести добровольную сертификацию, необходимо:

  1. Подать заявку на аудит;
  2. Оплатить услуги и заключить договор на сертификацию;
  3. Пройти процедуру;
  4. Получить ряд документов, подтверждающих соответствие требованиям № 152-ФЗ.

Сам процесс сертификации состоит из следующих процедур:

  • Уведомление Роскомнадзора о выполнении тестирования;
  • Проверка наличия и соответствия требованиям организационно-распорядительной документации;
  • Мониторинг алгоритма работы с персональными данными;
  • Оценка организационной и технической защиты в информационных системах;
  • Уточнение расположения физических носителей с личной информацией клиентов (по условиям № 152-ФЗ, они должны находиться на территории РФ);
  • Контроль всех операторов сертифицируемой организации на предмет их регистрации в базе Роскомнадзора и наличие прецедентов по нарушению № 152-ФЗ.

По завершении сертификации организация получает документ, действующий 3 года и подтверждающий соответствие всех принимаемых мер по защите персональных данных согласно № 152-ФЗ.

Дополнительно фирма обязуется проводить периодические самостоятельные аудиты, с этой целью в штате назначают и обучают двоих сотрудников, которые, в свою очередь, оформляют сертификат компетентности. Кроме того, подразумевается ежегодный контроль специалистами АСБ, стоимость которого обсуждается перед заключением договора.

Другие материалы рубрики

Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%

Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России

ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует

ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

Выпущен самый большой и мощный процессор в мире

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?

Техноблог

Как не потерять радиометку?

Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн

Показать еще

Наука

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных