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На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

Интеграция Бизнес-приложения Системное ПО

На российском рынке появился новый интеллектуальный инструмент для автоматизации входящих сообщений. Решение ValueAI от WaveAccess можно внедрить в любой организации всего за 2 недели.

ValueAI автоматизирует работу с входящими обращениями

Компания WaveAccess, российский разработчик кастомного ПО, представила ValueAI — инструмент на базе машинного обучения, позволяющий автоматизировать обработку входящих обращений от клиентов или пользователей: электронных писем, сообщений в мессенджеры, заявок на поставку или оказание услуг, тикетов в техподдержку или запросов подробной информации. Система фактически заменяет первую линию клиентского сервиса, а выводы из данных с ее помощью можно извлекать, не написав ни строчки кода.

ValueAI создан для решения целого ряда задач, среди которых выделяются классификация входящих обращений (и их автоматическая передача для обработки в соответствующий отдел), сокращение ожидания времени ответа по запросам, а также снижение доли неотвеченных обращений и потерянных заявок.

Таким образом, система может использоваться как отделами продаж и маркетинга (для поиска релевантных заявок и увеличения конверсии), так и службами техподдержки и отделами качества (для повышения качества обслуживания, сокращения издержек и улучшения SLA).

«Если в вашу компанию идет большой поток онлайн-заявок, которые требуют ручной сортировки и анализа, — автоматизация их обработки может стать точкой роста бизнеса. Автоматическая обработка входящих обращений — это способ в большом потоке запросов выделять наиболее «качественные» и важные по заданным критериям, и передавать их в обработку в приоритетном порядке. ValueAI позволяет не просто настраивать автоматическую обработку лидов, но и извлекать из заявок ценные выводы и инсайты о процессах, клиентах, качестве ваших услуг и др., недоступные ранее», отмечает генеральный директор WaveAccess Александр Азаров.

Как начать использовать искусственный интеллект в своей компании?

С помощью ValueAI любая компания может без риска обучить и внедрить ИИ в свое организационное ПО в течение двух недель. Знаний в области машинного обучения или программирования для пользования системой не требуется все операции выполняются в визуальном редакторе.

ИИ обучается на собственных входящих запросах компании (заявках с текстовыми и/или числовыми данными). ValueAI помогает подготовить набор данных (дата-сет), очистить их, обучить на них модель. После получения достаточной точности решение сразу готово к интеграции с ПО организации по REST API. По итогам внедрения бизнес сможет приоритизировать заявки по срочности или на основе их маржинальности, а также сортировать их по отделам.

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Классификация входящих обращений

Интеграция может производиться в контуре организации (on-premise), что позволяет избежать рисков, связанных с переносом данных в облако. Еще одно преимущество ValueAI состоит в том, что это полностью российский продукт (в данный момент идет процесс его регистрации в реестре отечественного ПО), поэтому он может использоваться любыми заказчиками в рамках программы импортозамещения.

Установка, настройка и запуск системы производятся при поддержке разработчика. При этом возможна кастомизация под специфические потребности клиента.

Предоставляется ValueAI по лицензионной модели: единоразовый лицензионный платеж в первый год и 20% от стоимости лицензии со второго года за пользование продуктом.

Пробная и демо-версии

Получать преимущества от использования искусственного интеллекта в своей компании можно уже сегодня — для этого достаточно заполнить запрос на демо ValueAI.

Срок действия пробной версии продукта 1 месяц. Она включает в себя все возможности сервиса, в том числе интеграцию через REST API.

Больше информации о продукте вы найдете на сайте.

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