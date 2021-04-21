«Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов

РФПИ и «Эр-телеком» приобрели российскую «дочку» голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter, владеющую облачной платформой и двумя крупными ЦОДами. Стороны намерены инвестировать в создание автономного облачного сервиса на базе данных активов.

Покупка российской «дочки» Linxdatacenter

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с интернет-провайдером «Эр-телеком холдинг» и ближневосточным фондом Talos Fund I LP сообщили о приобретении компании «Связь ВСД» — российской «дочки» голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter. Сумма сделки не разглашается.

В периметр инвестиций входит облачная платформа LinxCloud и два крупных центра обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге, обеспечивающих работу сервисов по хранению данных и облачных решений компании, уточнили в пресс-службе «Эр-телекома».

Стороны намерены инвестировать в автономный облачный сервис на базе бывших активов Linxdatacenter. Виртуальная платформа обеспечит развитие облачных сервисов с применением технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с международными партнерами РФПИ, а предоставление виртуальной инфраструктуры для крупнейших российских компаний, снижение бизнес-рисков и поддержка непрерывности деятельности станут основной задачей.

«Эр-телеком» и РФПИ приобрели ЦОДы голландской Linxdatacenter

Президент «Эр-телеком холдинга» Андрей Кузяев отмечает, что приобретение «Связи СВД» совместно с РФПИ станет хорошей возможностью для выхода на рынок облачных коммерческих ЦОДов и расширения спектра услуг для B2B-клиентов. «В ближайшие два года мы планируем за счет дополнительных инициатив существенно расширить возможности существующих центров обработки данных, построить и увеличить дополнительные мощности», — сказал Кузяев.

Как Linxdatacenter приходил в Россию

Linxdatacenter работает на ИТ-рынке с 2001 г., а в 2003 г. пришел в Россию как один из первых коммерческих ЦОДов. Компания предоставляет облачные решения и сервисы в области хранения данных в собственных дата-центрах. Портфолио Linxdatacenter включает услугу частного доступа к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform.

В 2020 г. Linxdatacenter запустил несколько перспективных направлений: решение по построению и обслуживанию сетевой инфраструктуры в рамках услуги Network-as-a-Service, экосистему решений, позволяющую заказчикам масштабировать ИТ-мощности, расширять пропускную способность каналов связи, а также использовать инструменты для резервирования и услугу по аутсорсингу управления дата-центром.

По данным рейтинга крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России, подготовленного CNews Analytics, в 2020 г. компания «Связь ВСД» заняла пятое место. А в денежном эквиваленте объем рынка ЦОД, по данным международного консалтингового агентства «ИКС-консалтинг», составил тогда 43,8 млрд руб.

Планы и основные клиенты Linxdatacenter

В марте 2020 г. «Связь ВСД», согласно пояснениям к годовой финотчетности, получила заем в размере 5 млн евро со сроком погашения до 25 декабря 2027 г. от материнской компании Linx Telecommunications Holding (Нидерланды) для покупки земельного участка под строительство и эксплуатацию ЦОД.

Основными клиентами компании в 2020 г. являлись Alibaba, AT&T, «Лаборатория Касперского», «Мегафон», Microsoft, Okko, «Вымпелком». Два года подряд крупнейшим клиентом выступала «Газпром нефть», выручка от которого составила более 260 млн руб.