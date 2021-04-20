Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи три года хранить информацию о действиях своих пользователей. Ранее бизнес-сообщество выступало против данной идеи, так как ее реализация потребует серьезных затрат и может отрицательно сказаться на безопасности производственных процессов.

Требования к владельцам технологических сетей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о новых требованиях к владельцам технологических сетей связи, которые имеют номер автономной системы (AS). Документ в виде поправок в закон «О связи» был разработан в 2020 г. Минцифры и недавно одобрен правительственной комиссией по законотворчеству.

Согласно документу, указанные лица должны будут три года хранить на территории России сообщения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц, использующих данные сети. Также владельцы технологических сетей связи, имеющих номер AS, должны будут передавать правоохранительным органам информацию о своих пользователях и переданных ими сообщениях.

Регулирование работы технологических сетей связи

Технологические сети связи — это сети, которые не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Такие сети могут использоваться, например, для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Владельцами крупнейших в России технологических сетей связи являются «Газпром», РЖД и другие подобные организации.

Власти обяжут владельцев технологических сетей три года хранить информацию о своих пользователей

Автономная система — это система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с интернетом. Номера AS, как правило, имеют интернет-провайдеры и крупные организации.

Регулирование работы технологических сетей связи началось в России с 2019 г., когда был принят так называемый закон «О суверенном интернете». Владельцев технологических сетей, имеющих номера AS, обязали блокировать доступ к запрещенной информации, устанавливать оборудование системы «Ревизор» (позволяет Роскомнадзору мониторить соблюдение требований о блокировке запрещенной информации) и выполнять требования по СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий; обеспечивает взаимодействие правоохранительных органов с операторами связи).

Почему бизнес против новых требований

Теперь требования к владельцам технологических сетей связи усиливаются: они должны будут три годы хранить метаданные о действиях своих пользователях. Аналогичное требования к обычным операторам связи действует с 2016 г. после принятия так называемого «закона Яровой».

В 2020 г. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение по хранению владельцами технологических сетей связи данных о действиях своих пользователей. В РСПП предупреждали, что реализация данного требования приведет к существенным расходам владельцев технологических сетей связи, что может стать причиной нарушения технологических процессов компаний и привести к снижению уровня безопасности этих процессов.

Сейчас на многих предприятиях не только отсутствуют, но даже и вовсе не предусмотрены те системы, которые им потребуются использовать для выполнения требований по хранению трафика. Требования о хранении данных о действиях пользователей, предъявляемые к обычным операторам связи, не должны предъявляться к владельцам технологических сетей, считают в РСПП. Технологические сети связи имеют иную архитектуру, а в их составе могут присутствовать специализированные технологии и аппаратные средства связи, используемые в производственных процессах.

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин считает неправильной саму идею регулирования работы технологических сетей связи. Он указывает, что согласно закону «О связи», данные сети связи не подсоединены к сетям связи общего пользователям. Если же такое присоединение происходит, они перестают считаться технологическими сетями.