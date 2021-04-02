Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством

Новый крупный игрок на рынке ПО для госсектора

Новая российская компания IT_One (ООО «ИТ1»), входящая в группу компаний GS Invest (принадлежит сооснователю IBS Сергею Мацоцкому и Газпромбанку), объявила о своих планах по выводу на отечественный рынок программного обеспечения для корпоративного и государственного сегментов под своим собственным брендом. Об этом CNews рассказали представители IT_One.

Данная компания намерена специализироваться на выполнении крупнейших в России проектов по цифровой трансформации в сфере создание технологических платформ для эффективного взаимодействия граждан, бизнеса и государства. В арсенале IT_One – разработки в области компьютерного зрения, блокчейна, добавленной реальности, машинного обучения и больших данных, а также создания и управления высоконагруженными системами и другие инновационные технологии, отмечают в компании.

Генеральным директором IT_One назначен Сергей Яскевич, который ранее на протяжении многих лет был главой подразделения IBM по оказанию услуг ИТ-аутсорсинга. В команду в том числе вошли выходцы из подразделения Luxoft – специалисты с более чем 15-летним опытом внедрения комплексных ИТ-проектов на мировом рынке.

«За плечами нашей команды в Luxoft – участие в сложнейших ИТ-проектах для заказчиков по всему миру. Каждый раз мы решали задачи, которые до нас еще никто не выполнял. – сказал Сергей Яскевич. – Такие вызовы стоят сейчас перед нами и в России, где идут масштабные проекты по цифровой трансформации на уровне государства и крупнейшего бизнеса. Являясь по сути стартапом с присущими ему энергией и драйвом, мы при этом опираемся на "наследие" Luxoft в виде системы устоявшихся бизнес-процессов, лучших европейских практик. Мы считаем, что этот микс, наряду с масштабными проектами, привлечет в команду IT_One разработчиков и архитекторов, которые мечтают работать в ИТ на "переднем крае" технологий и планируют быстрый профессиональный рост».

Структура и планы IT_One

Как пояснили CNews в компании, по состоянию на начало 2021 г. в штате IT_One насчитывалось порядка 200 сотрудников, к апрелю их число приблизилось к 500. Офисы разработки IT_One расположены в Москве, Петербурге и Омске. До конца 2021 г. в IT_One намерены расширить штат до 700-800 человек – частично за счет экспансии в регионы, частично в рамках набора сотрудников на удаленную проектную работу.

ИТ-предприниматель Сергей Мацоцкий, основатель и совладелец IT_One

В ближайшие годы IT_One планирует расширить свое влияние на российском рынке разработки ПО. Сейчас компания активно занимается привлечением в свою команду российских специалистов в области современных платформ с открытым кодом, микросервисах, DevOps, Data Engineering, big data, разработчиков в области Java, QA, сложных архитектурных разработках и других областях.

В IT_One видят свою цель в установлении партнерских отношений с крупнейшими игроками рынка и оказании им помощи на всех этапах трансформации бизнес-процессов – начиная с построения бизнес-архитектуры и заканчивая техподдержкой решения. В компании также планируют стать крупным игроком на российском рынке финтех-проектов с собственными решениями и заказном ПО для банков.

Как рассказали CNews в IT_One, особенностью компании является то, что специалисты Luxoft, имеющие за плечами богатый опыт международных разработок софта для крупных корпораций и госсектора, готовы адаптировать лучшие зарубежные практики в процессах цифровизации на российском рынке.

Другая особенность IT_One заключается во внутренней организации компании. Как рассказали CNews представители IT_One, несмотря на постоянно увеличивающийся штат, в компании намерены сохранить организационный дух и отношения стартапа.

В настоящее время, как сообщили CNews в компании, команда IT_One в партнерстве с «Ростелекомом» работает над технологическим обновлением портала госуслуг. В рамках проекта уже реализованы электронные сервисы получения паспорта гражданина России, загранпаспорта, справки об отсутствии судимости и оформление брака. Другим крупным заказчиком IT_One является «Почта России».

Активы предпринимателя Сергея Мацоцкого

Сергей Мацоцкий покинул пост гендиректора основанной им IBS в начале 2021 г., оставив при этом за собой кресло председателя правления IBS для работы с ключевыми клиентами и развития бизнеса дочерних структур – IBS Platformix, БФТ IBS, IBS DataFort и других.

В июле 2014 г. CNews рассказывал о планах IBS Group по проведению де-листинга своих акций с Франкфуртской биржи для обмена доли миноритарных акционеров на акции Luxoft – дочернего оффшорного предприятия IBS по разработке ПО, после чего IBS Group полностью переходила Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому.

В самом начале 2019 г. CNews рассказал о покупке компании Luxoft сервисной ИТ-компанией DXC Technology из США за $2 млрд. IBS Group Holding, владевшая акциями Luxoft через два оффшора с Британских Виргинских островов, дала согласие на сделку и получила свою долю в размере $655 млн. Сама IBS Group Holding принадлежала трасту Croyton, действующему в интересах Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого.

О разделе бизнеса IBS между его основателями Сергеем Мацоцким (доля в 25%) и Анатолием Карачинским CNews рассказал в апреле 2020 г. Мацоцкий перестал быть миноритарным акционером компании и вышел из состава совета директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»). Помимо дивизиона инфраструктуры, Мацоцкому отошли компании БФТ и Arenadata.

В последнем на момент раздела публичном отчете ПАО «ИБС ИТ услуги» (по МСФО), который завершился 31 марта 2019 г., указано, что выручка этой структуры по итогам того года составила 27,9 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 1,82 млрд руб.

После ухода из IBS Сергей Мацоцкий организовал https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-30_zhizn_posle_ibs_sergej_matsotskij в июне того же года компанию «Рубитех» путем ее реорганизации из «ИБС консталтинг», дочернего предприятия IBS. Кадровый костяк «Рубитеха» составило бывшее подразделение ИТ-инфраструктуры IBS. Компания позиционирует себя в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о том, что всего за 3,5 месяца своего существования «Рубитех» успела получить как минимум семь господрядов на сумму 1 млрд руб. В частности, одним из них стал контракт на модернизацию ИТ-инфраструктуры ЦОДов Минфина за 265 млн руб. В начале 2021 г. CNews рассказал о безальтернативной победе «Рубитеха» в тендере на техобслуживание АИС ФНС в 2021 г. за 1,92 млрд руб.

С 3 февраля 2021 г. ООО «Рубитех» на 100% принадлежит зарегистрированному 12 января 2021 г. ООО «Рубитех холдинг». В этой структуре 5% доля записана на гендиректора «Рубитеха» Игоря Ведехина, 95% на зарегистрированное в Москве 6 мая 2020 г. АО «ГС-инвест» (GS Invest). В июле 2020 г.

Ранее CNews писал о том, что «ГС-инвест» — это название совместного предприятия (СП) в сфере разработки ПО и ИТ, которое договорились организовать Сергей Мацоцкий и Газпромбанк. «Контур.фокус» полагает, что Мацоцкий является единственным акционером этого АО. В GS Invest также входят компании «Рубитех» (Rubytech), ArenaData, Avanpost и БФТ.

Мацоцкому также принадлежит 21% компании «Медиалогия», где его партнерами выступают «ВТБ капитал финанс» с долей в 63% и Александр Волков с долей в 16%. За Мацоцким числится 18% в софтверной компании «Настоящий электронный полис», зарегистрированной в Москве в апреле 2013 г. Порядка 49,2% в ней за Александром Моносовым и по 16,4% — за Александром и Юрием Туровскими. Этот же состав учредителей, в тех же долях выступает владельцами зарегистрированной 1 ноября 2018 г. в Белгороде софтверной компании «МТ технолоджи».

В начале марта 2021 г. CNews писал о том, что Сергей Мацоцкий вместе с Андреем Чеглаковым, совладельцем «Новых облачных технологий» (разработчик пакета «Мой офис») и в прошлом вице-президентом «Ростелекома», создали новую компанию «Русим», основным видом деятельности которой заявлена разработка компьютерного ПО. По словам Чеглакова, компания планирует сфокусироваться на разработке универсальных решений интернета вещей для разных секторов экономики.