Спецпроекты

Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл Конференции
В июне 2021 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2021 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 10 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

06.jpg

CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

dyachenko600.jpg
Валерий Дьяченко, директор УИТ, «Мечел»

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

valchev350.jpg

Стоян Валчев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране, Coca-Cola HBC Россия

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор УИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ, банк «Хоум Кредит» Александр Калиновский; управляющий директор по информационным технологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; ИТ-директор Московского кредитного банка Алексей Карпунин; директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин; директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы», Денис Сологуб; директор по цифровой трансформации НЛМК Сергей Казанцев; вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры, банка «Открытие» Андрей Залманов; начальник управления развития ДИТ, ВДНХ, Дмитрий Бухвалов; директор по информационным технологиям, член правления «Национального расчетного депозитария», Павел Андрианов; директор по разработке ИТ-решений «ОТП банка» Михаил Бижан; управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Андрей Лагунов; руководитель Центра цифровых технологий «Росэнергоатома» Константин Кудашев; ИТ-директор «ВсеИнструменты.ру» Вадим Кузин; заместитель директора ИТ, Faberlic Юлия Марова.

charkin600.jpg
Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД

Мероприятие из пяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в ТЭК», «Микросервисы» и «ИТ в торговле».

aleksandr_kalinovskii550.jpg

Александр Калиновский, директор по ИТ, банк «Хоум Кредит»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

sologub550.jpg

Денис Сологуб, директор по цифровой трансформации, концерн «Тракторные заводы»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорацих и госкомпаниях Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорацих и госкомпаниях
Был опробован новый для CNews Forum формат обмена экспертов мнениями по актуальным проблемам ИТ-рынка — «CNews баттл» Был опробован новый для CNews Forum формат обмена экспертов мнениями по актуальным проблемам ИТ-рынка — «CNews баттл»
Зампредправления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассказал о глобальных вызовах для банковских ИТ-систем Зампредправления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассказал о глобальных вызовах для банковских ИТ-систем
Зампредправления банка «Уралсиб» Максим Белоусов описал место цифровой трансформации в ИТ-стратегии классического банка Зампредправления банка «Уралсиб» Максим Белоусов описал место цифровой трансформации в ИТ-стратегии классического банка
Директор ИТ-департамента НСПК Владимир Трояновский рассмотрел платформенные решения своей компании Директор ИТ-департамента НСПК Владимир Трояновский рассмотрел платформенные решения своей компании
Темой доклада председателя совета директоров, управляющего директора «Диасофт» Александра Глазкова стали тренды и кейсы его организации Темой доклада председателя совета директоров, управляющего директора «Диасофт» Александра Глазкова стали тренды и кейсы его организации
Замгендиректора группы «Программный продукт» Тимур Аитов рассказал о проблематике создания цифрового профиля гражданина Замгендиректора группы «Программный продукт» Тимур Аитов рассказал о проблематике создания цифрового профиля гражданина
Замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков принял награду «Инновация года» в номинации «Бизнес-2-бизнес» Замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков принял награду «Инновация года» в номинации «Бизнес-2-бизнес»
ИТ-директор «Перекрестка» Денис Харитонов рассказал об актуальных ИТ-проектах в ритейле ИТ-директор «Перекрестка» Денис Харитонов рассказал об актуальных ИТ-проектах в ритейле
Вице-президент EMEA Rimini Street Пол Хоуп объяснил, как восстановить контроль над долгосрочными дорожными картами по линии ИТ Вице-президент EMEA Rimini Street Пол Хоуп объяснил, как восстановить контроль над долгосрочными дорожными картами по линии ИТ
Вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов описал практический опыт своей компании в цифровой трансформации Вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов описал практический опыт своей компании в цифровой трансформации
Директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко затронул тему создания ИТ-компании для реализации крупных проектов в своей группе Директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко затронул тему создания ИТ-компании для реализации крупных проектов в своей группе
Директору по автоматизации и информационной трансформации производства департамента промышленных активов «Норильского никеля» Владимиру Трапезину была вручена награда «Инновация года» в номинации «Промышленность» Директору по автоматизации и информационной трансформации производства департамента промышленных активов «Норильского никеля» Владимиру Трапезину была вручена награда «Инновация года» в номинации «Промышленность»
ИТ-директор «Гражданских самолетов Сухого» Роман Марковский посвятил выступление проекту создания ИТ-платформы эксплуатации авиасудов ИТ-директор «Гражданских самолетов Сухого» Роман Марковский посвятил выступление проекту создания ИТ-платформы эксплуатации авиасудов
Директор по ИТ в УАЗ Евгений Ступин прочитал доклад на тему цифровой трансформации автопроизводителя, описав кейсы ИТ-проектов с реальным эффектом Директор по ИТ в УАЗ Евгений Ступин прочитал доклад на тему цифровой трансформации автопроизводителя, описав кейсы ИТ-проектов с реальным эффектом
Форум традиционно вызывает неподдельный интерес ИТ-экспертов Форум традиционно вызывает неподдельный интерес ИТ-экспертов
CNews Forum — это площадка обмена опытом как в формальной, так и свободной неформальной обстановке CNews Forum — это площадка обмена опытом как в формальной, так и свободной неформальной обстановке
На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда

Интернет-омбудсмен России потерял 400 миллионов на оборудовании для загадочного ЦОДа

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем

В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Техноблог

5 причин купить кнопочный телефон в 2021 году

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий