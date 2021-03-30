«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

Дочерняя структура «Росатома» запустила многомиллиардный проект создания коммерческого ЦОДа госкорпорации в татарстанском Иннополисе, отдав 96-миллионный подряд на инженерное проектирование объекта неназванному безальтернативному подрядчику.

Проектирование ЦОДа «Росатома» в Иннополисе

Как выяснил CNews, запланированный еще в 2019 г. проект создания коммерческого ЦОДа «Росатома» в строящемся в Татарстане городе Иннополис вступил в реальную стадию развития. Входящий в состав госкорпорации оператор атомных электростанций (АЭС) «Росэнергоатом» выделил 96,4 млн руб. на выполнение в отношении этого дата-центра инженерных изысканий, а также разработку проектной и рабочей документации.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора, который был объявлен организацией 29 марта 2021 г. в формате «упрощенной закупки». Как следует из документов «Росатома», за этой формулировкой скрывается неконкурентный способ закупки у единственного поставщика (статья 4.2.2 закупочного стандарта госкорпорации). В этой связи в тендерном извещении отсутствуют данные о сроках подачи заявок претендентами. Утвердить «победу» единственного возможного неуказанного участника «Росэнергоатом» планирует 9 апреля.

Завершить все предусмотренные договором работы исполнителю предстоит в шестимесячный срок с даты подписания всех документов.

Отметим, что в сентябре 2020 г. департамент коммуникаций «Росатома» сообщал, что размер инвестиций в строительство и создание инженерной инфраструктуры первой очереди ЦОДа (из двух) составит порядка 3 млрд руб. Еще несколько миллиардов рублей планировалось вложить в серверное оборудование и развертывание виртуальной среды и коммерческого облака госкорпорации. Ввод в эксплуатацию первой очереди ЦОДа тогда было запланировано на вторую половину 2022 г.

ЦОД «Росатома» в Иннополисе будет спроектирован за 96,4 млн рублей

Причины выбора Иннополиса в качестве места строительства ЦОДа представители «Росэнергоатома» на момент публикации данного материала объяснить CNews не смогли.

Предыдущий свой коммерческий ЦОД «Калиниский» «Росатом» в 2018 г. построил на территории Калининской атомной электростанции (АЭС) на севере Тверской области. Преимуществом такой локации в «Росатоме» считали дешевизну производящейся прямо на месте электроэнергии и предельную физическую и информационную защищенность объекта под крылом АЭС.

Иннополис может быть актуален для нового дата-центра «Росатома» разнообразными налоговыми и иными льготами, которые компаниям-резидентам предоставляет особая экономическая зона (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Иннополис», которая охватывает значительную часть одноименного города.

Отметим, что в начале сентября 2029 г. президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что рассмотрение проекта по созданию ЦОДа и принятие решения о предоставлении статуса резидента ОЭЗ компании «Атомдата-Иннополис» («дочка» «Росатома») состоялось еще 24 августа 2019 г. на наблюдательном совете ОЭЗ.

Некоторые параметры будущего ЦОДа

Как следует из тендерных документов, под строительство ЦОДа выделен участок в 4 га (40 тыс. кв. м). Сама стройка охватит 1,5 га (15 тыс. кв. м), в то время как основное здание дата-центра займет территорию в 7 тыс. кв. м. при объеме строительных работ. Максимальная высота здания переменной этажности (от одного до двух) составит 12,5 м. Обслуживать его станут 30 человек.

Первая очередь объекта включит четыре машинных зала, в каждом из которых разместится не менее 190 серверных стоек на 48U размером 600 на 1200 мм и не менее 20 стоек на 48U размером 800 на 1200 мм. Полная электрическая мощность первой очереди ЦОДа составит не более 8 МВт, а мощность размещенного в нем ИТ-оборудования ИТ не менее 5 МВт.

Когда в перспективе в эксплуатацию будет введена и вторая очередь дата-центра, в составе ЦОДа будет работать уже восемь машинных залов с теми же параметрами, что и у первой очереди. Полная электрическая мощность первой очереди ЦОДа составит не более 16 МВт, а мощность размещенного в нем ИТ-оборудования ИТ не менее 10 МВт.

Будущая сеть ЦОДов «Росатома»

Создание ЦОДа «Иннополис» является частью многолетней программы построения геораспределенной и катастрофоустойчивой сети дата-центров «Росатома». Первым объектом проекта стал сданный в эксплуатацию в 2018 г. упоминавшийся выше ЦОД «Калининский». Его мощность составляет 80 МВт, к маю 2020 г. в нем было размещено порядка 4,8 тыс. стоек. Тогда же сообщалось, что два здания ЦОДа из трех арендует «Ростелеком», а в третьем располагаются мощности «Росэнергоатома». Объем инвестиций в объект ​превысил 6 млрд руб. Выручка от сдачи в аренду площадей, серверных мощностей и облачных хранилищ в 2019 г. составила более 500 млн руб., прогноз на 2020 г. был обозначен на уровне ​около 1 млрд руб.

Вторым объектом сети стал петербургский ЦОД Xelent, купленный «Росэнергоатомом» в марте 2021 г. за 2 млрд руб. Данный объект ранее принадлежал ООО «Стек дата нетворк», однако с сентября 2019 г. организация пребывает в процедуре банкротства, поэтому продаваемый актив по сути находился под контролем ее кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк, ВЭБ).

В начале февраля 2021 г. в новой презентации программы «Росэнергоатом» отмечал, что в планах концерна обзавестись еще как минимум двумя большими дата-центрами в Москве: «Очаково» на 4,6 тыс. стоек и «Каширский» на 1 тыс. стоек.

Помимо больших ЦОДов «Росэнергоатом» намерен построить еще один, менее мощный, во Всероссийском научно-исследовательском институте по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) в Москве. Этот проект дополнит ЦОД при ситуационно-кризисном центре, который уже работает на площадке института.

В перспективе «Росэнергоатом» планирует построить в России десять ЦОДов общей мощностью до 300 МВт.