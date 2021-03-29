Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора

Венецианская комиссия при Совете Европы призвали власти Грузии пересмотреть последние изменения в законе о коммуникациях, которые предоставили местной комиссии по коммуникациям возможность назначать специальных управляющих в компании операторов связи. Данная норма привела к конфликту с азербайджанским холдингом Nesqol, который без санкций властей Грузии приобрел магистрального провайдера Caucasus Online.

Совет Европы недоволен Грузией

Венецианская комиссия (консультативный орган при Совете Европы по конституционному праву) по запросу Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрела вопрос о недавних изменениях в закон Грузии «Об электронных коммуникациях». Изменения в данный закон были приняты в 2020 г. и позволили Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (GNCC) назначать в телекоммуникационные компании, не выполняющие требования комиссии, специального управляющего.

Новые полномочия грузинского телеком-регулятора

Соответствующее решение должно приниматься в случае угроз «экономическим интересам Грузии» и управлению «критической инфраструктурой». Специальный управляющий имеет право назначать или увольнять руководителей и членов совета директоров компании, подавать от лица компании иски в суд (или отзывать уже поданные), приостанавливать или отменять решения о выплате дивидендов и т. д. В том числе специальный управляющий может обжаловать сделки, совершенные в течение года до момента его назначения.

Также в законе появился пункт о том, что решения GNCC должны незамедлительно исполняться. Заинтересованное лицо может их обжаловать в судебном порядке, но сам факт принятия искового заявления не должен означать приостановление действия решения GNCC; для этого нужна отдельная санкция суда. Схожую норму — относительно незамедлительного исполнения решений GNCC — планировалось включить и в закон Грузии о СМИ, но из-за опасений негативной реакции общественности от этого отказались.

Конфликт властей Грузии с азербайджанским холдингом

Первый случай применения новой нормы закона связан с магистральным оператором Caucasus Online, созданным в 2006 г. путем слияния трех грузинских интернет-провайдеров: Caucasus Network, Georgia Online и Telenet. Данная компания владеет подводным волоконно-оптических кабелем (ВОЛС), проложенным по дну Черного моря от побережья Болгарии до Грузии. Также в 2010 г. Caucasus Online приобрел компанию Georgian Railway Telecom, владеющую каналами связи, проложенными вдоль железных дорог.

Европейские чиновники настаивают на пересмотре грузинского телеком-законодательства

Caucasus Online принадлежал гражданину Грузии Хвиче Макацария, который в 2019 г. продал 49% акций компании азербайджанскому холдингу Neqsol. Данный холдинг владеет азербайджанским сотовым оператором Bakcell, который в 2019 г. приобрел украинскую «дочку» сотового оператора МТС — компанию «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone-Украина»).

Сделка по продаже доли в Caucasus Online не была согласована с GNCC, в связи с чем комиссия потребовала ее отменить и наложила на компанию штраф. После этого, летом 2020 г., парламент Грузии в ускоренном порядке принял изменения в законодательство, расширяющие полномочия GNCC. Затем комиссия назначила специальным управляющим Caucasus Onilne Мариам Сулаберидзе.

Neqsolс этим не согласился и обратился с исковыми претензиями к Грузии в Международный центр по разрешению инвестиционных споров при Всемирном банке. Также недавно холдинг добился в Тбилисском апелляционном суде приостановления действия решения о назначении специального управляющего. В холдинге называют действия грузинских властей «экспроприацией законно приобретенного актива». Конфликт обостряется: GNCCвыяснил, что Макацария продал основателю Neqsol Насибу Гасанову оставшийся 51% акций Caucasus Online. В этой связи в отношении оператора готовятся новые санкции.

Замечания Совета Европы

Венецианская комиссия нашла в недавних изменениях закона Грузии «О коммуникациях» противоречия с Конституцией страны, конвенцией Совета Европа по правам человека и постановлениями Европейского суда по правам человека. В частности, новые документы гарантируют право на свободу собственности, однако широкие возможности специального управляющего, назначаемого GNCC, могут нанести ущерб интересам акционеров соответствующей компании.

В решении комиссии отмечается, что формулировки «исходя из экономических интересов Грузии», «критическая инфраструктура» и «в интересах безопасности» являются слишком обширными и требуют более точного толкования. Также необходимо уточнить срок, на который назначается специальный управляющий.

В GNCC пояснили, что в случае невыполнения требования комиссии об отмене сделки по изменению среди акционеров компании, комиссия может наложить на компанию штраф или приостановить действие ее лицензии. Первый путь может быть неэффективным, во втором случае ущерб будет нанесен 2,5 млн пользователей грузинского интернета. В этом свете решение о назначении специального управляющего представляется GNCC оптимальным.

В Венецианской комиссии возражают: специальный управляющие все равно не сможет отменить оспариваемую сделку. Если же данная сделка приводит к ограничению конкуренции, то эффективнее было бы наложить на деятельность компании определенные ограничения.

Не нравится Венецианской комиссии и норма о незамедлительном исполнении решений GNCC, которая лишает заинтересованные стороны возможности защищать свои интересы. В GNCC заверили, что акционеры компании, в которой введен специальный управляющий, могут обжаловать данное решение. Однако в Венецианской комиссии отмечают, что акционерам компании, при отсутствии доступа к ее документации, будет трудно это сделать. Кроме того, остается непонятным, сможет ли специальный управляющий отменить ранее поданные компанией иски об обжаловании штрафов со стороны GNCC.

Угроза свободе слова

Особое беспокойство у Венецианской комиссии вызывает то обстоятельство, что GNCC является регулятором как телекоммуникационного, так и медиа-рынка, а в Грузии более 30 компаний имеют лицензии на оказание услуг связи и вещательную деятельность. В GNCC заверили, что специальный управляющий не будет вмешиваться в работу СМИ.

Однако в Венецианской комиссии отмечают, что специальный управляющий может, например, назначать и увольнять редакторов, что может рассматриваться как угроза свободе слова. Кроме того, Венецианская комиссия опасается, что специальный управляющий может вмешаться в принцип сетевого нейтралитет, согласно которому провайдеры должны передавать разные типы контента на одинаковых условиях. Нарушение данного принципа может ограничить свободный доступ граждан к информации.

В этой связи Венецианская комиссия рекомендовала Грузии учесть в своем законодательстве указанные замечания, в частности, не допустить влияния специального управляющего на работу СМИ и предоставить телекоммуникационным компаниям возможность обжаловать решения GNCC.