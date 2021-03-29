Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля

6 апреля 2021 г. CNews проведет конференцию «ИТ в промышленности 2021».

6 апреля 2021 г. CNews проведет конференцию «ИТ в промышленности 2021».

Наиболее популярными направлениями инновационной деятельности на производственных предприятиях в 2019-2020 гг. являлись приобретение передового оборудования и машин (58%); обучение персонала передовым технологиям и инновациям (54%) и приобретение технологий (42%). Почти половина компаний (43-46%) планирует внедрить большие данные, роботизацию бизнес-процессов и искусственный интеллект, хотя на текущий момент они встречаются в производственном секторе достаточно редко — только у 14-16% компаний. Также промышленные предприятия планируют внедрять умное производство (56%), полностью автоматизировать бизнес-процессы (55%) и использовать технологии энергосбережения (48%).

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок «Индустрии 4.0»

Уровень цифровизации российских промышленных предприятий.

Основные сложности цифровизации.

Какие технологии нужны заказчикам.

В чем сложности реализации проектов «Индустрии 4.0».

Основные задачи цифровизации

Как повысить конкурентоспособность при помощи цифровизации.

Как наладить управленческий учет на предприятии.

Как построить эффективную работу с клиентами.

Готовы ли предприятия полностью отказаться от бумажных документов.

Что такое бережливое производство.

Как сэкономить на ремонте оборудования.

Как организовать безопасное производство.

Логистика и управление поставками.

Альтернативная энергетика и энергосберегающие решения.

Как научить сотрудников использовать инновации.

Основные технологии

Перспективы 3D-печати на производстве.

Интернет вещей на промышленных предприятиях.

Нужны ли промышленности видеоаналитика и машинное зрение.

Место больших данных и машинное обучение в производственном процессе.

Смогут ли роботы заменить человека.

Искусственный интеллект на службе человека.

Дополненная и виртуальная реальность на производстве.

С докладами выступят:

Павел Вахнин, член правления - вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, Segezha Group;

Илья Заянц, директор по информационным технологиям, Щербинский лифтостроительный завод;

Валентина Руднева, начальник Управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации управления производственными процессами, «Мосгаз»;

Денис Ерофеев, директор департамента развития бизнес-процессов, управляющая компания «Полюс»;

Павел Моряков, генеральный директор, «Москабельмет»;

Борис Ашрафьян, директор проектного офиса ИТ, Новолипецкий металлургический комбинат;

Андрей Коконов, начальник экспортного отдела, коммерческая дирекция, представительство Новолипецкого металлургического комбината в г. Москве;

Алексей Рыжий, директор департамента информационных технологий, «Нанолек»;

Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, Biocad;

Николай Кабанов, технический евангелист и руководитель направления по развитию компетенций партнеров, UiPath;

представитель компании PepsiCo;

представитель компании EPAM.

Стоимость участия для представителей ИТ-компаний, Телеком и консалтинговых компаний – 18000 руб. за одного представителя.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

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По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.