Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей

Роскомнадзор счет собственную идею по внедрению регистрации в соцсетях по паспорту избыточной мерой и отказался от нее. Вместо этого он предложил проходить регистрацию в них через портал госуслуг, для получения доступа ко всем сервисам которого все равно требуются паспортные данные.

Без паспорта никуда

Роскомнадзор решил не заставлять россиян указывать свои паспортные данные и место жительства при регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Идею по внедрению этого ограничения он озвучил в конце марта 2021 г. – CNews писал, что регулятор даже подготовил проект приказа, обязывающего граждан России делиться этой информацией.

При регистрации в мессенджерах и соцсетях, согласно этому проекту, каждый россиянин обязан был бы собственноручно раскрыть свои ФИО, адрес прописки или проживания, а также подлинный адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Документ Роскомнадзора был создан с учетом разработанногодепутатом «Единой России» Антоном Горелкиным федерального закона 519-ФЗ о внесении поправок в закон «О персональных данных». В соответствии с новым законом, частично вступившим в силу в марте 2021 г., операторы данных больше не могут размещать и распространять публичные данные о пользователе без его дополнительного согласия – в том числе, данные из соцсетей, сайтов объявлений и открытых реестров.

Теперь же Роскомнадзор от своего предложения решил отказаться. По информации РИА «Новости», в ведомстве посчитали меры, изложенные в проекте избыточными. Была подготовлена новая версия документа, которая, на деле, почти не отличатся от первой.

Видимость изменений

В первой версии проекта приказа Роскомнадзор предлагал обязать интернет-площадки получать согласие пользователей на размещение и распространение персональных данных через свою платформу сбора согласий или через свою единую информационную систему (ЕИС). В случае регистрации через ЕИС Роскомнадзора данные верифицировались бы через портал госуслуг и передавались другим ведомствам при необходимости, говорилось в первой версии проекта приказа. При этом в документе никак не рассматривался вопрос защиты персональных данных россиян.

Паспорт для соцсетей все равно потребуется

Скорректированная версия проекта приказа гласит, что при регистрации в социальных сетях пользователь должен будет указывать ту информацию о себе, которая содержится в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а сбор и обработка дополнительных сведений при этом не потребуется. Вот только для получения подтвержденной учетной записи в ЕСИА россиянам все равно приходится указывать и паспортные данные, и номер телефона, и адрес электронной почты. Номер СНИЛС тоже требуется.

Другими словами, регистрироваться в соцсетях придется через госуслуги. Для пользователей, не желающих делиться с сервисами своими паспортными данными, существует возможность регистрации в ЕСИА без их указания. Однако в этом случае большая часть сервисов, предоставляемых порталом госуслуг, будет недоступна.

Впрочем, упрощенная регистрация ЕСИА в будущем может быть и отключена. Еще летом 2020 г. CNews сообщал, что Минцифры хотело запретить гражданам России проходить регистрацию на «Госуслугах» по упрощенной схеме – путем указания ФИО, номера телефона и e-mail. Согласно подготовленному им проекту постановления Правительства, этот способ регистрации должен был быть упразднен.

Как власти хотят контролировать пользователей соцсетей

Российские власти достаточно давно вынашивают идею по запрету регистрации в социальных сетях без указания паспортных данных. Еще в самом начале 2018 г. законопроект с подобным требованием подготовил Виталий Милонов – депутат от «Единой России». Он внес его на рассмотрение в Госдуму, и в пояснительной записке к нему было сказано, что документ позволит защитить детей от неподходящего контента и буллинга.

При этом Милонов не учел, что социальными сетями пользуются не только дети, но и люди старше 18 лет. Зато он предусмотрел регистрацию в них детей младше 14 лет, у которых еще нет паспорта – Милонов предложил им регистрироваться через своих родителей. Правительство отклонило документ депутата.

В июле 2020 г. власти вернулись к идее связи персональных данных россиян с социальными сетями, но на этот раз в виде эксперимента. Минцифры предложило провести всероссийский эксперимент по использованию подтвержденной учетной записи на портале госуслуг в качестве одного из способов идентификации и аутентификации пользователей Рунета в социальных сетях.

Для этого Минцифры разработало проект постановления Правительства. Документ предлагал также использовать портал госуслуг для регистрации пользователей сайтов объявлений и сервисов поиска работы.