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НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры

Бизнес Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» трансформировался из ФГБУ во ФГАУ, обретя некоторую долю автономии по отношению к министерству, что позволит ему участвовать в недоступных ранее рыночных проектах. Параллельно у института сменился фирменный стиль.

НИИ «Восход» — от ФГБУ к ФГАУ

Как стало известно CNews, у подведомственного Минцифры НИИ «Восход» сменилась организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта. Из федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) институт был преобразован в федеральное государственное автономное учреждение (ФГАУ). Трансформация была одобрена и согласована Минцифры 11 марта 2021 г. Об этом редакции рассказали представители «Восхода» и подтвердили в министерстве.

В результате данных изменений НИИ «Восход» получает большую долю независимости от Минцифры, чем у него было до этого. Теперь часть управленческих решений он сможет принимать самостоятельно, часть — согласовывать с министерством по упрощенной ускоренной схеме. К тому же ему теперь будет позволено заниматься новыми для него видами деятельности (подробнее — ниже).

Как пояснили CNews представители «Восхода», по действующему законодательству ФГБУ не может входить в состав учредителей других юридических лиц, в то время как ФГАУ это позволено. Таким образом, трансформация позволит институту создавать совместные предприятия и консорциумы со сторонними организациями. Как можно было понять из общения с представителями НИИ, «Восход» этим правом намерен в ближайшем будущем воспользоваться, однако четких утвержденных планов на этот счет пока нет.

Высшим органом управления «Восхода» станет наблюдательный совет, который, в том числе, будет утверждать план финансово-хозяйственной деятельности, одобрять крупные сделки, создавать и ликвидировать филиалы, принимать решение об участии института в других юрлицах. Состав наблюдательного совета будет сформирован в ближайшие недели.

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НИИ «Восход» преобразовался в федеральное автономное госучреждение и сменил логотип

Трансформацию в «Восходе» склонны воспринимать как возможность для института повысить качество оказываемых им ИТ-услуг в условиях рыночной конкуренции. «Повышение качества будет достигаться за счет преобразования системы управления в соответствии с современными стандартами менеджмента и, как следствие, повышения ее гибкости и оперативности», — уточнили CNews представители «Восхода».

«Мы считаем, что переход во ФГАУ позволит нашему институту эффективно решать задачи, поставленные нашим учредителем — Минцифры, и при этом создать условия для повышения конкурентоспособности на открытом рынке цифровых технологий, стать более доступным для партнерства с лидерами рынка», — полагает директор НИИ «Восход» Андрей Бадалов.

Предыдущая реорганизация в институте произошла 21 марта 2016 г. — по постановлению Правительства от 4 сентября 2015 г. Тогда «Восход» преобразовался во ФГБУ из ФГУПа (федерального государственного унитарного предприятия). Напомним, в декабре 2017 г. CNews выяснил, что сопутствующие этому преобразованию юридические нюансы были использованы Минздравом, чтобы не расплатиться с «Восходом» на сумму в 92,4 млн руб. по важному госпроекту предоставления институтом министерству ресурсов главного медицинского ЦОДа России.

Новые виды деятельности «Восхода»

Одновременно с изменением типа учреждения расширился и перечень уставной деятельности «Восхода». В организации указывают, что теперь институт сможет осуществлять функции центра компетенций, создавать и эксплуатировать среды разработки ПО, производить инструменты и приборы для измерений, тестирования и навигации, а также обеспечивать эксплуатацию ситуационных центров и заниматься международной деятельностью. В этой связи в НИИ ожидают появления новых заказчиков.

Что останется под контролем Минцифры

Несмотря на то, что многие вопросы деятельности «Восхода» теперь переходят в компетенцию наблюдательного совета, Минцифры также сохранит под своим контролем ряд важных управленческих функций.

В их числе утверждение устава организации и внесение в него изменений, одобрение предложений руководителя НИИ о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представительств, реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также изменения его типа, назначение руководителя института и прекращение его полномочий, одобрение предложений руководителя о совершении некоторых видов сделок, например с недвижимым или особо ценным движимым имуществом.

Закупочные процедуры «Восхода», как и раньше, будут проводиться и по стандартному законодательству для госорганов (ФЗ-44), и по упрощенному (хотя и с раширением применения) для госкомпаний (ФЗ-223) — в случаях, подразумевающих для НИИ извлечение коммерческой выгоды.

Новый логотип НИИ «Восход»

Параллельно с переходом в ФГАУ НИИ «Восход» впервые за 14 лет обновил свой фирменный стиль (см. рисунок), который, по замыслу дизайнеров, призван отразить новый этап в развитии «ведущего разработчика и интегратора масштабных государственных информационных систем».

Новая айдентика будет поэтапно внедрена в организации в течение нескольких месяцев.

Чем сейчас занимается НИИ «Восход»

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

В последнее время «Восход» также стал активно участвовать в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.

Кроме того, «Восход» выступает одним из трех назначенных Правительством в конце 2013 г. единых исполнителей по предоставлению для единой госинформсистемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) серверных мощностей и поддержанию ее ключевых подсистем. Институт сдает в аренду Минздраву так называемую основную площадку федерального ЦОДа для ЕГИСЗ.



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