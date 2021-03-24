Спецпроекты

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура
, Текст: Игорь Королев
ВЭБ.РФ продал за 2 млрд руб. ЦОД Xelent, который ранее был признан банкротом и достался банку за долги. Покупателем выступил «Росэнергоатом».

ВЭБ.РФ продал обанкротившейся ЦОД в Санкт-Петербурге

Госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила о продаже на торгах имущества центра обработки данных (ЦОД) «Стек Дата Нетворк» (торговая марка Xelent, ранее работал под торговой маркой Stack Data Network). Продажа была осуществлена по стартовой цене 2 млрд руб.

Покупателем выступила компания «Атомдата-центр», которая является «дочкой» «Росэнергоатом». Эта структура, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Росатом».

Как был построен и почему обанкротился Xelent

ЦОД Xelent был открыт в 2014 г. Он является единственным в Санкт-Петербурге ЦОД, сертифицированным по стандарту Tier III Design. Нынешняя емкость ЦОД составляет 984 стойки, общая мощность присоединения к сетям - 10 МВт с возможностью расширения до 14 МВт.

В настоящее время услугами ЦОД пользуется более 350 организаций. В рейтинге CNews крупнейших поставщиков ЦОД Xelent по итогам 2020 г. занимает 11 место.

xelent600.jpg
ЦОД Xelent, бывший Stack Data Network

ВЭБ являлся основным кредитором Xelent. Размер предоставленного госкорпорацией финансирования составил 2,2 млрд руб. В 2019 г. ВЭБ.РФ инициировал процедуру банкротства Xelent из-за неисполнения обязательств по обслуживанию долгов. В начале 2020 г. Арбитражный суд Москвы признал Xelent банкротом и ввел в компании процедуру конкурсного производства.

В рамках соответствующей процедуры ВЭБ.РФ принял решение сохранить действующий менеджмент компании и найти нового стратегического инвестора для финансирования деятельности дата-центра. О

Для чего «Росатому» новый ЦОД

В «Росэнергоатоме» сообщили, что сделка по покупке Xelent был осуществлена в рамках реализации программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД «Росатом». В 2019 г. «Росатом» запустил в коммерческую эксплуатацию ЦОД «Калининский» в городе Удомля в Тверской области вблизи Калининской АЭС мощностью 48 МВт. В 2020 г. был дан старт началу строительства ЦОД «Иннополис» в Республике Татарстан общей мощностью 16 МВт.

Мнение аналитиков

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что «Росэнергоатом» совершил выгодную покупку, так как если бы компания начала строительство собственного ЦОД, то она понесла бы сопоставимые расходы. «Ростелеком» потратил примерно 1,2 млрд руб. на строительство ЦОД в Санкт-Петербурге, схожие затраты были у «Гознака» при строительстве ЦОД в этом же городе. Сам «Росэнергоатом» также планировал строить ЦОД в Санкт-Петербурге на 1-1,5 тыс. стойкомест, то есть с похожими характеристиками».

Другое дело, что после покупки часть клиентов ЦОД покинет его, так как они держались за счет связей с менеджментом Xelent, добавляет Брюквин. Аналитик IKS-Consulting Станислав Мирин отмечает, что Xelent – второй по величине ЦОД в Санкт-Петербурге. С учетом ЦОД в Удомле и строящегося ЦОД в Москве «Росэнергоатом» может войти в пятерку крупнейших операторов ЦОДов в России, полагает аналитик.

Другие материалы рубрики

Бесплатный PostgreSQL Сбербанка согласились поддерживать только создатели коммерческого PostgreSQL

«Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux

Минцифры потратит 50 миллионов, чтобы переделать рейтинг цифровизации российских регионов

Вице-премьер Чернышенко станет отвечать за спрос на российскую радиоэлектронику

Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы

ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое HTTPS и почему он лучше HTTP?

Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота