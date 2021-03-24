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Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

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CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021», которая состоится 8 апреля 2021 г.

CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021», которая состоится 8 апреля 2021 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Основные темы мероприятия:

Цифровые потребности госсектора

  • Какие решения необходимы госведомствам и госкомпаниям?
  • Как развивается процесс импортозамещения в госсекторе?
  • Как сделать госуслуги удобными?
  • Как государство заботится о гражданах?
  • Что происходит в российских регионах?

Ключевые ИТ-проекты

  • Единая биометрическая система: какие сервисы доступны гражданам.
  • Цифровой профиль гражданина: практическое применение.
  • Единое цифровое пространство госорганов.
  • Национальная система управления данными.

ИТ-решения для госсектора

  • Электронный документооборот в ведомствах.
  • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.
  • Искусственный интеллект в госсекторе.
  • Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности.
  • Цифровой контроль и надзор.

Задачи ИКТ на ближайшее будущее

  • Как обеспечить эффективность работы госслужащих при растущей мобильности.
  • Дистанционные сервисы коммуникаций: как выбрать надежное и безопасное решение.
  • Импортозамещение в госсекторе: как решать проблемы совместимости ИТ-решений при переходе на отечественные ОС.
  • Унифицированные коммуникации в госведомствах: вызовы и перспективы развития.

На данный момент среди докладчиков:

Василий Слышкин, директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минцифры России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития;
Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики;
Алан Салбиев, руководитель Управления Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи;
Людмила Бокова, и.о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;
Павел Кузьмин, директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ;
Андрей Сельский, заместитель министра спорта России, руководитель цифровой трансформации;
Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области;
Алексей Кулешов, вице-президент блока организационного развития и технологий компании ОТР;
Михаил Толпышкин, директор Департамента по продажам клиентам государственного сектора, SberCloud;
Дмитрий Заманов, руководитель направления импортозамещения, Центр импортонезависимых технологий, «Гринатом».

Приглашены для выступления:

Алексей Кудрин, председатель Счётной Палаты России;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;
Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы;
Алексей Семенов, заместитель министра транспорта РФ;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Владимир Осипов, начальник Управления цифрового развития, Росимущество;
Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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