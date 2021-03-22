Минцифры потратит 50 миллионов, чтобы переделать рейтинг цифровизации российских регионов

Для регионов России будет разработана новая, усовершенствованная методика составления рейтинга их цифровизации. На эти цели, а также на проведение самого ранжирования субъектов в 2021 и 2022 гг. Минцифры выделило 50 млн руб.

Обновление индекса цифровой экономики

Как выяснил CNews, Минцифры готово потратить до 50 млн руб. на доработку и актуализации системы показателей так называемого Национального индекса развития цифровой экономики России. Речь идет о рейтинге технологического развития регионов нашей страны, методика составления которого изначально была разработана министерством в 2019 г. — в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии».

Сумма 50 млн руб. выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере, запущенном Минцифры 17 марта 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов станут приниматься до 8 апреля. Подведение итогов намечено на 16 апреля. Исполнение контракта рассчитано на два этапа: с даты подписания документов по 15 ноября 2021 г. и с 1 января 2022 г. по 31 октября 2022 г.

Заказчик напоминает, что до появления Национального индекса развития цифровой экономики, в 2016-2018 гг. ежегодно формировался рейтинг субъектов России по уровню развития информационного общества. Он базировался на концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства № 2769-р от 29 декабря 2014 г.

Минцифры за 50 млн руб. обновит рейтинг цифрового развития российских регионов

Его разработка положила начало созданию нового инструмента для мониторинга и оценки цифрового развития на региональном уровне. В 2021 г. предполагается расширение перечня показателей и индикаторов рейтинга, увеличение количества источников данных для более точного и полного отражения цифрового развития в субъектах страны, а также получения возможности оценить влияние внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, на производительность в различных отраслях экономики.

Пояснения Минцифры

Комментируя данный проект, представители Минцифры в разговоре с CNews отметили, что разработка рассматриваемого индекса включает в себя разработку его концепции, формирование системы его показателей и методологии их расчета.

«В этом году мы планируем использовать большие данные, которые помогут совершенствовать методику, — уточнили собеседники редакции. — Пилотный Индекс предполагается представить в IV квартале 2021 г.

Что предстоит сделать подрядчику

Как следует из техзадания, будущему подрядчику Минцифры предстоит не только скорректировать методику формирования рейтинга, но и дважды отранжировать регионы России по индексу цифровизации — в 2021 г., а затем в 2022 г.

Для этого ему сначала потребуется доработать концепцию Индекса цифрового развития субъектов, актуализировать систему его показателей и методики их расчета.

После составления рейтинга 2021 г., исполнителю контракта нужно будет разработать и апробировать методики оценки вклада цифровизации в валовой региональный продукт (ВРП), оценить масштабы, структуру и особенности размещения сектора ИКТ в субъектах России на основе анализа микроданных.

Также от него потребуется комплексная оценка качества региональной политики в сфере цифрового развития, формирование тематических региональных профилей цифрового развития на основе патентного и публикационного анализа, подготовка ежегодного доклада «Индекс цифрового развития субъектов России».

После составления второго рейтинга 2022 г. подрядчику Минцифры нужно будет сформировать проект нормативного правового акта об утверждении концепции и методики расчета Индекса цифрового развития субъектов.

Сложности с разработкой первого индекса

Существующая на сегодня концепция Национального индекса развития цифровой экономики России была создана по итогам тематического тендера Минкомсвязи (ныне Минцифры), который был объявлен в конце июня 2019 г. с начальной ценой контракта в 14,9 млн руб.

Изначально победителем стала АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (НИСИПП). Однако министерство признало организацию уклонившейся от заключения контракта. Из документов закупки следует, что при направлении заказчику подписанного проекта контракта НИСИПП не представил информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, предусмотренную законодательством.

На основании этого Минкомсвязи заключило контракт с участником тендера, которому по итогам рассмотрения заявок был присвоен второй номер. Им стала автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза России «Российский университет кооперации». Сумма соглашения составила 11,2 млн руб.