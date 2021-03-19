ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
Подходит к завершению прием заявок на онлайн-конференцию CNews «E-commerce 2021», которая состоится в Москве 23 марта 2021 г.
С докладом выступят:
Николай Бабкин, евангелист контакт-центра Mango Office;
Михаил Соболев, системный инженер, Citrix Россия;
Марина Каменева, директор по продуктам Markswebb;
Мария Бурмистрова, начальник управления по развитию сегмента B2C DPD в России;
Анна Меньшикова, менеджер по работе с ключевыми клиентами в России, СНГ и Восточной Европы, Zendesk;
Надежда Романова CEO, PickPoint;
Леонид Зонберг, советник заместителя генерального директора Почты России по электронной коммерции;
Евгения Шовковая, аккаунт-директор, «К50»;
Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ, G-Core Labs;
Валентин Фахрутдинов, директор по маркетингу, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»;
Анна Плуталова, руководитель направления омниканальных решений, ADV;
Леонид Назаров, руководитель управления продуктов «Тинькофф бизнес»;
Антон Букашкин, руководитель направления интернет продаж, «СТД Петрович»;
Андрей Осокин, директор по маркетингу, Goods.ru;
Дмитрий Селихов, директор по развитию маркетплейса, AliExpress Россия.
Вопросы к обсуждению:
Тренды российского рынка e-commerce
- Маркетплейсы как фактор роста рынка
- Как ритейлеру конкурировать с технологичными корпорациями?
- Продавцы вынуждены следовать за пользователями в мобайл.
- Экосистемы в e-commerce: чем удержать покупателя?
Современный e-commerce: борьба сервисов
- Доставка или постаматы: что выберет пользователь?
- Быстрее конкурентов: как автоматизировать маршрутизацию доставки?
- Перспективы голосового шоппинга: кто научит Алису покупать?
- Как оживить рассылки: кейсы.
Эффективная коммуникация с покупателем
- Чат-боты: как ненавязчивый консультант помогает поднять продажи.
- Время ретаргетинга ушло: как незаметно возвращать покупателя в интернет-магазин.
- Как подготовить контент сайта к голосовому поиску.
- Как реализовать визуальный поиск в интернет-магазине: кейсы.
- Строим и анализируем Customer Journey Map: кейсы.
Госрегулирование отрасли
- Как регуляторы будут распоряжаться данными онлайн-касс?
- Особенности продажи маркированных товаров через интернет.
- Как подготовиться к онлайн-торговле лекарствами и алкоголем?
ИТ для e-commerce
- Из оффлайна в онлайн: как построить интернет-магазин на «зоопарке» систем.
- Мобильный интернет-магазин: адаптивный сайт или приложение?
- Как найти хорошего мобильного разработчика?
- Риски ИБ: чем интернет-магазины привлекают кибермошенников?
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.