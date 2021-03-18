Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы

Суд решил пересмотреть и без того затянувшееся дело о поставке «Т-платформами» в МВД компьютеров на 357 млн руб. Проведенная ранее ИПС РАН экспертиза в отношении кондиций техники признана несостоятельной. Теперь в рамках другого дела (уголовного) может сильно усложниться позиция гендиректора «Т-платформ», который был арестован в связи с данной поставкой.

Иску МВД к «Т-платформам» — новое рассмотрение

Как выяснил CNews, в продолжающемся с декабря 2019 г. судебном разбирательство между МВД и «Т-платформами», касающемся требования министерства заменить поставленные ему ранее 9,3 тыс. ПК на отечественных процессорах «Байкал-Т1», приобрело новый оборот. После того, как 16 сентября 2020 г. Арбитражный суд Москвы отказал МВД в удовлетворении претензий, а 3 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал его в этом решении, 18 марта 2021 г. Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу силовиков, постановив отменить прежние решения полностью и передать дело на новое рассмотрение.

Данное сообщение появилось в информационной системе арбитражных судов. Какие-либо подробности в публичном доступе пока не представлены — полный текст решения служителей Фемиды будет опубликован позже.

По данным источника CNews, знакомого с ходом дела, судьи согласились с доводами МВД о несостоятельности ранее назначенной и проведенной по ходатайству «Т-платформ» экспертизы поставленного в министерство оборудования. Таким образом, судьи посчитали, что ошибки экспертизы привели к ошибкам процессуальным, и они требуют устранения.

Данную экспертизу в июне 2020 г. было поручено провести Институту программных систем им. А. К. Айламазяна (ИПС) РАН. В результате исследования института оборудование «Т-платформ» было признано кондиционным, и это стало основанием для суда отказать МВД в удовлетворении иска о его замене.

Новый поворот в арбитражном разбирательстве МВД с «Т-платформами» грозит проблемами арестованному главе компании Всеволоду Опанасенко

В соответствии с принятыми порядками, при пересмотре дела экспертные выводы института судьи уже учитывать не смогут. Возможно, будет назначена новая экспертиза.

Временно исполняющий обязанности директора ИПС РАН Сергей Абрамов на момент публикации данного материала прокомментировать CNews признание экспертизы его организации несостоятельной не смог.

Представители «Т-платформ» прокомментировать CNews новый поворот в деле отказались. Напомним, к концу 2019 г. компания на фоне возникших проблем прекратила реальную деятельность. Однако в ноябре 2020 г. CNews стало известно, что «Т-платформы» вышли из процедуры банкротства и возвращаются к жизни, набирая штат и подыскав себе нового гендиректора. Им стал Кирилл Алифанов, чьим предыдущим местом работы был «Уралкалий». По данным ЕГРЮЛ, Алифанов официально вступил в должность 16 января 2021 г.

Что будет с уголовным делом в отношении главы «Т-платформ»?

Напомним, проблемные компьютеры были переданы «Т-платформами» в МВД в рамках поставок по двум тематическим контрактам 2016-2018 гг.: базового, чье исполнение было прервано, и дополнительного, касающегося недопоставленной техники по первому. Их общая сумма составила 357,1 млн руб.

Этот проект стоил свободы гендиректору «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко и бывшему начальнику управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александру Александрову, которые были арестованы в марте 2019 г. Сейчас они обвиняются в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. После годичного нахождения под стражей 18 марта 2020 г. и Опанасенко, и Александров были отправлены под домашний арест на три месяца. 11 июня 2020 г. после окончания следствия в отношении них началось судебное разбирательство, которое пока не завершено.

По мнению источника CNews, знакомого с ходом уголовного дела, произошедшие изменения в вышеописанном арбитражном разбирательстве по иску МВД к «Т-платформам» могут очень серьезно сказаться на характере вердикта в отношении Опанасенко.

Как минимум, его адвокаты на ближайших заседаниях суда не смогут аргументировать невиновность своего подзащитного, ссылаясь на факт добросовестной поставки кондиционной техники.

Что именно не устраивает МВД в поставленных ПК

Как уже ранее писал CNews, с точки зрения МВД, поставленная в министерство техника не отвечает требованиям контракта; у нее не соответствует рабочая тактовая частота процессоров, отсутствует возможность расширения оперативной памяти и возможность применения активного охлаждения. В ведомстве полагают, что эти недостатки ухудшают эксплуатационные характеристики терминальных устройств».