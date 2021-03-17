Acronis купил собственного дистрибутора

Acronis покупает дистрибутора в Южно-Африканской республике — компанию Synapsys. Это четвертое приобретение Acronis за последние полтора года.

Acronis укрепляется в Южной Африке

Разработчик систем резервного хранения информации Acronis сообщила о приобретении дистрибутора из Южно-Африканской республике (ЮАР) — компании Synapsys. Сумма сделки и финансовые показатели приобретаемой компании не разглашаются.

Как появилась и чем занимается Synapsys

Приобретаемая компания состоит из двух структур. Первая из них, Synpasys Systems основана в 1997 г. как специализированный дистрибутор программного обеспечения. С 2003 г. данная компания занимается дистрибьюцией Acronis в странах Африки.

Вторая структура — Synapsys Distribution. Она была основана в 2016 г. как поставщик услуг Acronis Cyber Cloud для сегмента MSP (управляемые решения) и является «дочкой» Synapsys Systems. Acronis приобрел долю в 100% в Synapsys Systems.

Acronis купил Synapsys

Владельцами Synapsys является ее основатель, бывший топ-менеджер IBM и Microsoft Артур Уильямсон (Arthur Williamson), и управляющий директор партнер Питер Френч (Peter French).

Френч присоединился к Synapsys в 2011 г. в качестве технического директора. В 2015 г. он стал управляющим директором и инициировал создание отдельной компании Synapsys Distribution, ориентированной на облачные технологии. Это шаг увеличил масштаб бизнеса Synapsys: в 2020 г. 60% ее дохода пришлось на облака.

Что будет с Synapsys в рамках Acronis

В Acronis объяснили необходимость рассматриваемого приобретения желанием усилить свое присутствие в странах Африки. Клиенты Synapsys, по утверждению Acronis, теперь смогут воспользоваться поддержкой необходимых им продуктов без посредников.

После сделки Питер Френч станет гендиректором Acronis в регионе Ближний Восток и Африка и будет подчиняться директору по продажам Acronis Павлу Ершову. Артур Уильямсон уходит на пенсию. Сама компания Synpasis будет интегрирована в Acronis и станет отвечать за все продажи решений компании в Африке.

Кого ранее приобретал Acronis

Приобретение Synapsys — это четвертая за последние полтора года покупка для Acronis. Ранее были приобретены американская компания с российскими корнями Devicelock (разработчик DLP-системы), 5nine (провайдер решений Microsoft Hyper-V и Azure) и Cyberlynx (израильский консультант в области информационной безопасности).