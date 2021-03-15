До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

«Мое здоровье» для всей России

В течение 2021 г. в России будет запущено, апробировано и растиражировано на всю территорию страны мобильное приложение «Мое здоровье», посредством которого гражданам станут доступны все существующие сервисы в области цифрового здравоохранения. Об этом в начале марта 2021 г. в ходе онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении», организованной CNews Conferences, рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

По его данным, продукт вот-вот должен появиться в свободном доступе — Минцифры уже подало заявки на его публикацию в магазинах приложений. С его помощью можно будет записаться на прием к врачу, профосмотры или диспансеризацию, получить доступ к электронным медицинским документам в единой госинформсистеме в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), вызвать врача на дом и просмотреть данные об оказанной медицинской помощи, которые содержатся в электронной медкарте.

Также приложение позволит получить сведения о медицинских услугах и их стоимости, информацию о прикреплении к медицинской организации, сведения о полисе обязательного медстрахования (ОМС) и страховой медорганизация (СМО), а также подать заявление о выборе СМО.

«Сначала это будет запущено в трех субъектах: в Московской и Белгородской областях и в Башкортостане, — отметил Пугачев. — Далее, это Владимирская, Калужская и Ростовская области. Ну и в течение года мы раскатаем эти сервисы на все субъекты Российской Федерации».

Слайд презентации Павла Пугачева, посвященный выпуску приложения «Мое здоровье»

Напомним, о тестировании данного приложения в закрытом режиме в начале февраля 2021 г. CNews рассказал Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, курирующий в Правительстве вопросы развития цифровой экономики, связи, СМИ, науки и высшего образования. По его словам, пилотный запуск продукта должен состояться уже в марте.

Польза дистанционной записи к врачу

Как отметил в своем выступлении Пугачев, в соответствии с индикаторами федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ», предполагается, что к 2024 г. дистанционно записываться на прием врачу станут 63% граждан (в 2021 г. он составит лишь 40%). При этом 80% пользователей портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить медицинские документы в электронном виде в личном кабинете «Мое здоровье» (в 2021 г. только 10%), а в ЕГИСЗ станет поступать информация обо всех случаях оказания медпомощи (в 2021 г. лишь 45%).

Павел Пугачев: Приоритет в нашей работе на 2021 г. — выстраивание постоянной системы мониторинга качества дистанционной записи на прием к врачу

Внедрение и развитие формата дистанционной записи на прием к врачу Пугачев считает полностью оправданным. «Он позволяет оценить доступность медицинской помощи и получить обратную связь, — отмечает он. — Например, при записи на вакцинацию мы реализовали следующий подход. У нас гражданин либо может записаться на свободные слоты, либо, при их отсутствии, встать в листы ожидания. И, при наличии большого количества записавшихся в листы ожидания мы видим, собственно, дефицит свободных слотов и отложенный спрос, и реагируем на это».

В этой связи сервис дистанционной записи Пугачев называет инструментом для оказания качественной медицинской помощи, потому что без нее важные сведения просто неоткуда собирать. «Если человек просто пришел ногами в регистратуру, то мы не знаем, записался он или нет, через сколько его примут и т. д.», — поясняет чиновник.

Развитие ЕГИСЗ

Говоря о других аспектах развития ЕГИСЗ и планах на ее развитие, Пугачев сообщил, что на федеральном уровне сейчас реализуется три слоя цифрового контура здравоохранения. Первый — это персонифицированные регистры: по основным заболеваниям, льготного лекарственного обеспечения, медицинских организаций/медработников. На нижнем уровне — системы сбора информации, геоинформационная подсистема — это технологический слой. Наконец, сетевой слой включает нормативно-справочную информацию, федеральную электронную регистратуру, реестр электронных медицинских документов. Это экосистема цифровых сервисов, которая позволяет медицинским организациям взаимодействовать между собой и формировать набор данных на федеральном уровне.

Важным блоком являются вертикально-интегрированные медицинские информационные системы (ВИМИС), которые по отдельным группам заболеваний позволяют собирать качественную информацию и формировать единые подходы к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций.

На региональном уровне прежде всего создаются электронная регистратура, подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением и скорой медицинской помощью. «Это те блоки, которые должны быть реализованы в рамках предоставляемых регионам субсидий», — рассказал Пугачев.

По его словам, показатели, которые были запланированы программой информатизации здравоохранения на 2020 г., успешно выполнены, даже несмотря на пандемию. Число граждан, воспользовавшихся услугами личного кабинета «Мое здоровье» на ЕПГУ, в 2020 г. было свыше 15 млн чел. при запланированных 12 млн. Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы, составила 82,4% (при плане в 82%). Централизованные подсистемы ГИС внедрены в 68,7% медицинских организаций (при плане в 65%).

На основании результатов 2020 г. Минздрав провел оценку цифровой зрелости субъектов России. Учитывались состояние инфраструктуры, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, предоставление электронных сервисов в личном кабинете «Мое здоровье», уровень внедрения централизованных подсистем ГИС, возможности межведомственного взаимодействия. Подобные рейтинги теперь будут составляться ежегодно, подчеркнул Пугачев.

В ближайшие годы к цифровому контуру будут подключены частные медицинских организаций. Это позволит объединить все данные о здоровье в единой системе.

В 2021 г. Минздрав заканчивает формирование федерального регистра граждан льготных категорий. В 2020 г. проводились пилотные проекты по внедрению ВИМИС «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство, гинекология и неонатология». В 2021 г. начнется их масштабирование в субъектах России.