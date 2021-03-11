Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

Мощный пожар нанёс необратимый ущерб одному из центров обработки данных компании OVH в Страсбуре. Пока неизвестно, что именно случилось: дата-центры строятся с расчётом на предотвращение распространения огня, однако в этот раз защитные системы не сработали. Дата-центр уничтожен целиком, прилегающее здание соседнего ЦОД также претерпело ущерб.

Несмотря на все усилия

Пожар нанёс катастрофический по своим последствиям ущерб сразу нескольким дата-центрам одного из крупнейших в мире хостинг-провайдеров, французской компании OVH.

OVH является крупнейшей организацией подобного рода в Европе и третьим крупнейшим хостинг-провайдером в мире. Своим клиентам OVH предлагает услуги виртуального выделенного хостинга (VPS), выделенные серверы и другие услуги.

Пожар начался в дата-центре OVH SBG2, располагающемся в Страсбуре. В итоге он был уничтожен полностью, несмотря на все усилия пожарных. Повреждён также другой дата-центр компании - SBG1. SBG3, к счастью, удалось защитить, SBG4 ничего не угрожало с самого начала.

Однако все они отключены и в ближайшие сутки восстановить их работоспобность не получится.

Пожар в дата-центре OVH

«Дата-центры строятся так, чтобы исключить распространение пожара на большой площади, а любой дата-центр - это довольно крупный комплекс, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Соответственно, либо речь идёт о целенаправленной диверсии (что не слишком вероятно), либо о серьёзных инженерно-технических нарушениях в здании. В любом случае, ситуация совершенно катастрофическая и для OVH, и для её клиентов - восстановление займёт, скорее всего, несколько дней».

Среди людей, к счастью, пострадавших не было. Судя по фотографиям с места происшествия, пожар был чрезвычайно мощным, и масштабы ущерба огромны.

Ущерб, расследование, сочувствие

Инцидент привёл к нарушению работы множества сайтов, принадлежащих клиентам OVH. В их числе разработчики шифровальной утилиты VeraCrypt, новостной сайт eeNews Europe, ИБ-компания Bad Packets, криптобиржа Deribit, телеком AFR-IX и другие. В аккаунте шахматного сайта Lichess.org в Twitter сообщается, что принятые меры позволили исключить серьёзный ущерб: «Всё, что мы потеряли, - это последние 24 часа шахматных головоломок».

По итогам пожара дата-центр рекомендовал клиентам задействовать планы аварийного восстановления данных

Клиентам рекомендовано задействовать планы аварийного восстановления.

В социальных сетях компании OVH сочувствие и поддержку активно выражают даже их непосредственные конкуренты, хотя растёт и количество критиков, обвиняющих компанию в непрофессионализме. Тем не менее, только расследование позволит установить причины возгорания и выяснить, почему пожар оказался настолько разрушительным в здании, где по определению должны функционировать системы подавления огня.

По словам представителя OVH Октава Клабы (Octave Klaba), у компании уйдёт одна-две недели, чтобы восстановить системы подачи питания в уцелевших дата-центрах и отладить обмен данными. Уничтоженный SBG2 Клаба даже не упоминает, по-видимому, здание считается безвозвратно потерянным.