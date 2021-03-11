Спецпроекты

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

Безопасность Стратегия безопасности Интеграция Инфраструктура
, Текст: Роман Георгиев

Мощный пожар нанёс необратимый ущерб одному из центров обработки данных компании OVH в Страсбуре. Пока неизвестно, что именно случилось: дата-центры строятся с расчётом на предотвращение распространения огня, однако в этот раз защитные системы не сработали. Дата-центр уничтожен целиком, прилегающее здание соседнего ЦОД также претерпело ущерб.

Несмотря на все усилия

Пожар нанёс катастрофический по своим последствиям ущерб сразу нескольким дата-центрам одного из крупнейших в мире хостинг-провайдеров, французской компании OVH.

OVH является крупнейшей организацией подобного рода в Европе и третьим крупнейшим хостинг-провайдером в мире. Своим клиентам OVH предлагает услуги виртуального выделенного хостинга (VPS), выделенные серверы и другие услуги.

Пожар начался в дата-центре OVH SBG2, располагающемся в Страсбуре. В итоге он был уничтожен полностью, несмотря на все усилия пожарных. Повреждён также другой дата-центр компании - SBG1. SBG3, к счастью, удалось защитить, SBG4 ничего не угрожало с самого начала.

Однако все они отключены и в ближайшие сутки восстановить их работоспобность не получится.

ovh470.jpg

Пожар в дата-центре OVH

«Дата-центры строятся так, чтобы исключить распространение пожара на большой площади, а любой дата-центр - это довольно крупный комплекс, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Соответственно, либо речь идёт о целенаправленной диверсии (что не слишком вероятно), либо о серьёзных инженерно-технических нарушениях в здании. В любом случае, ситуация совершенно катастрофическая и для OVH, и для её клиентов - восстановление займёт, скорее всего, несколько дней».

Среди людей, к счастью, пострадавших не было. Судя по фотографиям с места происшествия, пожар был чрезвычайно мощным, и масштабы ущерба огромны.

Ущерб, расследование, сочувствие

Инцидент привёл к нарушению работы множества сайтов, принадлежащих клиентам OVH. В их числе разработчики шифровальной утилиты VeraCrypt, новостной сайт eeNews Europe, ИБ-компания Bad Packets, криптобиржа Deribit, телеком AFR-IX и другие. В аккаунте шахматного сайта Lichess.org в Twitter сообщается, что принятые меры позволили исключить серьёзный ущерб: «Всё, что мы потеряли, - это последние 24 часа шахматных головоломок».

ovh600.jpg
По итогам пожара дата-центр рекомендовал клиентам задействовать планы аварийного восстановления данных

Клиентам рекомендовано задействовать планы аварийного восстановления.

В социальных сетях компании OVH сочувствие и поддержку активно выражают даже их непосредственные конкуренты, хотя растёт и количество критиков, обвиняющих компанию в непрофессионализме. Тем не менее, только расследование позволит установить причины возгорания и выяснить, почему пожар оказался настолько разрушительным в здании, где по определению должны функционировать системы подавления огня.

По словам представителя OVH Октава Клабы (Octave Klaba), у компании уйдёт одна-две недели, чтобы восстановить системы подачи питания в уцелевших дата-центрах и отладить обмен данными. Уничтоженный SBG2 Клаба даже не упоминает, по-видимому, здание считается безвозвратно потерянным.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом

В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Техноблог

Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим?

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера