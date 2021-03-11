ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

CNews приглашает 18 марта принять участие в онлайн-конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021».

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Задача оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру не теряет своей актуальности. Появляется все больше и больше примеров того, как сократить расходы, не потеряв при этом в качестве. Но для этого надо провести аудит, определить, что можно оптимизировать, какой эффект это даст и сколько это стоит.

В списке самых популярных решений — облачные технологии, позволяющие передать ответственность за работоспособность решений провайдеру и превратить капитальные затраты в оперативные. Неплохих результатов можно добиться путем перехода на Open Source продукты. В области оборудования существенной экономии можно добиться благодаря моновендорности. Имеет смысл просчитать и экономическую эффективность аутсорсинговой модели.

Спикеры конференции:

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;

Павел Маляревский, директор департамента инфраструктуры и поддержки, SberCloud;

Дмитрий Галкин, руководитель направления VDI, «Инфосистемы Джет»;

Павел Санин, заместитель директора сервисного центра, «Инфосистемы Джет»;

Андрей Антонов, менеджер по продукту, Epson Europe B.V.;

Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;

Сергей Кондратьев, руководитель департамента облачных решений, «Билайн»;

Ольга Андрианова, директор по развитию бизнеса в России и Восточной Европе, Intel Software;

Игорь Логинов, генеральный директор, «Клевер Бразерс»;

Юрий Колесников, директор по информационным технологиям, «Столичные аптеки»;

Андрей Барашов, технический эксперт, Tripp Lite;

Василий Стешов, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella;

Максим Бобылев, заместитель директора по ИТ по управлению инфраструктурой и сервисами, Hoff;

Дмитрий Зудин, начальник отдела по ИТ-активам, НЛМК.



Основные вопросы конференции:

ИТ и бизнес

Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру?

CAPEX или OPEX: что выгоднее?

Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов?

Как выбрать провайдера облачных услуг?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

Какие работы лучше передать на аутсорсинг?

Какую модель аутсорсинга выбрать?

Аутсорсинг или аутстаффинг: преимущества и недостатки?

Насколько выгодно формирование комбинированных команд?

Технологии оптимизации