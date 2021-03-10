В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом

В «Перекрестках» появилась возможность оплаты товаров взглядом. Опция была реализована на кассах самообслуживания при участии Сбербанка и Visa, но воспользоваться ею пока смогут посетители лишь некоторых магазинов в Москве, и сроки ее появления в регионах пока неизвестны. Для оплаты необходимо снять маску, хотя пандемия коронавируса еще не закончилась. В апреле к эксперименту подключат несколько столичных «Пятерочек».

Наличные и банковская карта больше не нужны

Сбербанк, платежная система Visa и холдинг Х5 Retail Group запустили в России систему оплаты покупок при помощи взгляда. Представители Х5 рассказали CNews, что новый сервис заработал в 52 магазинах сети «Перекресток» на кассах самообслуживания.

На момент публикации материала оплатить покупку при помощи взгляда можно было на 350 кассах самообслуживания собственной разработки Х5, но технически к этому сервису могут быть подключены все 6000 таких устройств в регионах присутствия Х5. В компании также пообещали, что новая опция оплаты по умолчанию будет доступна и на новых кассах, которые планируются к установке в течение 2021 г.

К концу марта 2021 г. оплата по взгляду будет доступна в 150 супермаркетах «Перекресток», а общее их число на 30 сентября 2020 г. составляло 910 (статистика с сайта Х5). На апрель 2021 г., как стало известно CNews, запланировано подключение и 20-30 магазинов «Пятерочка» в Москве (около 100 устройств самообслуживания). На запрос CNews о планах по запуску оплаты по взгляду за пределами столицы представители Х5 сообщили, что всего в 2021 г. технология может быть внедрена дополнительно на 7000‒10000 устройств самообслуживания в 1500‒2000 магазинах.

Новая технология оплаты доступна пока только лишь немногим жителям России

Они добавили, что решение о масштабировании технологии в другие регионы присутствия магазинов Х5 будет принято лишь «после подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей. Сроки проведения «пилота» они не раскрыли. Отметим, что по итогу III квартала 2020 г. в сети Х насчитывалось более 17,3 тыс. магазинов. В дополнение к 910 «Перекресткам» это еще и 57 супемаркетов «Карусель», а большую часть сети составляли магазины «Пятерочка» – на тот момент их было почти 16,4 тыс.

Как это работает

Биометрическая идентификация на кассах самообслуживания реализована на базе разработок «Лаборатории инноваций» холдинга Х5 и технологии компании VisionLabs, которая входит в группу «Сбера». Для получения изображения лица используется 3D-камера «с высокой точностью распознавания и захватом глубины», сообщили CNews представители Х5. Они добавили, что использование такой камеры «позволяет быстро считывать черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности», и что высокое разрешение камеры «позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, исключить взлом и подмену данных (спуфинг)». При этом какое именно разрешение поддерживает эта 3D-камера, они не уточнили.

Воспользоваться услугой оплаты покупок по взгляду могут пока исключительно клиенты Сбербанка, (платежные системы MasterCard и отечественная «Мир» не упоминаются, только Visa). Для ее активации необходимо установить на смартфон приложение «Сбербанк онлайн» и выбрать опцию «Оплата одним взглядом» в разделах «Карта» или «Профиль». После этого потребуется передать банку свою биометрию, опять же, через приложение и привязать к опции свою банковскую карту.

Для совершения оплаты необходимо сразу после сканирования всех приобретаемых товаров на кассе самообслуживания выбрать пункт меню «Оплата одним взглядом» и посмотреть в 3D-камеру. Иметь при себе смартфон с приложением банка или непосредственно банковскую карту при этом не требуется.

Потенциально небезопасная технология

Примечательно, что в инструкции, которую предоставили CNews представители Х5, указано, что для оплаты зачем-то нужно снять маску, хотя, во-первых, это может считаться нарушением действующих в магазине правил, во-вторых, может повысить риск заражения коронавирусом.

Помимо этого, совместная разработка Х5 и Сбербанка позиционируется как технология оплаты именно по взгляду, а не по лицу. Маски, которые необходимо носить всем россиянам из-за введенного в стране масочного режима и пандемии коронавируса, глаза, как правило, не закрывают.

Инструкция по работе с новым сервисом

В Х5 рассказали CNews, что все биометрические данные покупателей хранятся в Сбербанке и «передаются через шифрованные каналы с высокой степенью защищенности». «Партнеры проекта не получают доступ к биометрическим данным клиентов. Сбор, оформление и хранение биометрических данных происходит исключительно на стороне Сбербанка, как и подключение сервиса “Оплата одним взглядом». Покупателю не требуется подписание каких-либо документов с Х5 или торговыми сетями, входящими в Х5», – добавили представители Х5.

Редакция CNews обратилась к специалистам Х5 и Сбербанка с вопросом о том, как покупатель, который не готов платить за покупки при помощи взгляда, может запретить компаниям сканировать его лицо на кассах самообслуживания. Ответ на момент публикации материала получен не был.

История развития сервиса

Проект Сбербанка по оплате товаров и услуг взглядом впервые был запущен еще в начале июля 2020 г., в самый разгар пандемии. Система заработала в сетях кафе Prime и тоже позволяла просто посмотреть в камеру терминала оплаты для совершения покупки.

Принцип работы системы был идентичен тому, что реализован в магазинах Х5 – нужно было сдать банку биометрию через приложение «Сбербанк онлайн» и подключить там же соответствующую услугу. На момент запуска поддерживались только карты Visa, и для оплаты покупателям тоже было необходимо снимать защитную маску.

Услуга изначально предоставлялась в 30 кафе сети Prime в Москве. Для повышения интереса покупателей к новой системе оплаты, по данным «Интерфакса», им предоставлялась 20-процентная скидка на весь чек в случае, если они решат воспользоваться этим нововведением.