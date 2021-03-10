«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

Дочерняя структура «Росатома» приобретает петербургский ЦОД Xelent, который после банкротства его владельца находился под контролем ВЭБа. По одним публичным источникам, покупка осуществлялась в рамках конкурентных торгов, по другим — это была безальтернативная закупка у единственного поставщика. В первом случае в качестве суммы сделки фигурирует 2 млрд руб., во втором — 2,6 млрд руб.

Покупка «Росатомом» ЦОДа Xelent

Как выяснил CNews, новоиспеченная структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», приобретает петербургский ЦОД Xelent. Данный объект ранее принадлежал ООО «Стек дата нетворк», однако с сентября 2019 г. организация пребывает в процедуре банкротства, поэтому продаваемый актив по сути находился под контролем ее кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк, ВЭБ).

ЦОД Xelent был построен в 2014 г. при финансовой поддержке ВЭБа в размере 2,2 млрд руб. Исполнить кредитные обязательства «Стек дата нетворк» не сумела, поэтому именно ВЭБ инициировал процедуру ее банкротства. По данным iKS-Consulting, Xelent к началу 2020 г. насчитывал 1074 стойко-места и занимал десятое место на рынке дата-центров в России с долей в 2,5%.

Передаваемый «Росатому» актив включает земельный участок площадью 32 тыс. кв. метров с расположенными на нем объектами недвижимости общей площадью в 9 тыс. кв. метров. Эти объекты оборудованы инженерной инфраструктурой ЦОДа для размещения ИКТ-оборудования суммарной мощностью не менее 3,6 МВт (по потреблению бесперебойного питания) и общей подведенной мощностью электроснабжения не менее 10 МВ.

«Росатом» стал владельцем ЦОДа за 2,6 миллиарда

По данным ВЭБа, речь идет о действующем проекте — бизнес-услугами дата-центра в настоящее время пользуются свыше 350 организаций. В документах «Атомдата-центра» говорится, что рассматриваемый имущественный комплекс приобретается для реализации программы по созданию геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОДов «Росатома» на 2021 г. (подробности о программе ниже).

Странности закупки

Сообщение о том, что ВЭБ планирует в начале 2021 г. продать ЦОД Xelent, было опубликовано компанией на ее сайте 23 декабря 2020 г. Отмечалось, что объект будет реализован на публичных торгах с начальной стоимостью лота на уровне 2 млрд руб.

Сейчас в единой системе госзакупок (ЕИС) приобретение Xelent «Атомдата-центром» оформлено как прямая закупка у единственного поставщика, что по стандартным принятым в госкомпаниях канонам подразумевает неконкурентную процедуру.

Более того, из документов закупки на ЕИС следует, что финальная цена сделки совпадает с предельной суммой участия «Атом-энергоцентра» в торгах, заранее рассчитанной в компании — 2,6 млрд руб. (без НДС). Она складывается из стартовой цены лота в 1,998 млрд руб. и шести стоимостей аукционных шагов — в размере 5% цены лота или 99,9 млн руб. каждый. (Все численные значения приведены «Атом-энергоцентром» с пометкой «без НДС».)

«Дальнейшее повышение цены нецелесообразно, так как внутренняя норма доходности будет снижаться», — говорится в заключении документа закупки «Ценовой анализ», подписанного главным экспертом по организации закупочной деятельности «Атом-энергоцентра» и утвержденного 17 февраля 2021 г. гендиректором организации Сергеем Немченковым.

Представитель ВЭБа в разговоре с CNews заверил (и подкрепил это данными Федерального ресурса сведений о банкротстве), что процедура выбора покупателя все же была конкурентной, однако кроме «Атом-энергоцентра» никто на торги не вышел. «В случае если в аукционе принимает участие только один претендент, торги признаются несостоявшимся, а договор в соответствии с законом заключается с таким участником», — отметил он.

При этом со слов собеседника редакции можно заключить, что на сайте госзакупок в отношении цены сделки (2,6 млрд руб.) была допущена ошибка. «Начальная стоимость была определена в размере 1,998 млрд руб., а единственный претендент получил право на заключение договора купли-продажи по указанной стоимости», — заверяет он.

На момент публикации в «Атом-энергоцентре» и «Росэнергоатоме» разъяснить CNews параметры процедуры не смогли. Полная ясность в вопросе цены сделки должна появиться, когда на сайте госзакупок будут опубликованы сведения о соответствующем госконтракте.

Внимания заслуживает и величина стартовой цены лота. Как было указано выше она составила 1,998 млрд руб. В то же время, в картотеке арбитражных дел имеется информация об удовлетворенном 24 марта 2020 г. иске ВЭБа к компании «Стекнет лимитед» — об обращении взыскания на принадлежащую «Стекнет лимитед» долю в размере 99,99998% в уставном капитале ООО «Стек дата нетворк» путем ее реализации с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 411,6 млн руб.

Представитель ВЭБа пояснил CNews, что впоследствии реализация имущества должника была осуществлена «не в рамках судебного решения, а в рамках процедуры банкротства», поэтому для определения стартовой цены лота был привлечен независимый оценщик, который и установил объективную рыночную начальную цену продаваемых активов на уровне без малого 2 млрд руб.

Будущая сеть ЦОДов «Росатома»

Вышеупомянутый проект построения геораспределенной и катастрофоустойчивой сети дата-центров «Росатома» подразумевает не столько приобретение ЦОДов, как в случае с Xelent, сколько их строительство.

Первым объектом проекта стал сданный в эксплуатацию в 2018 г. ЦОД «Калининский» на территории Калининской атомной электростанции (АЭС) на севере Тверской области. Его мощность составляет 80 МВт, к маю 2020 г. в нем было размещено порядка 4,8 тыс. стоек. Тогда же сообщалось, что два здания ЦОДа из трех арендует «Ростелеком», а в третьем располагаются мощности «Росэнергоатома». Объем инвестиций в объект ​превысил 6 млрд руб. Выручка от сдачи в аренду площадей, серверных мощностей и облачных хранилищ в 2019 г. составила более 500 млн руб., прогноз на 2020 г. был обозначен на уровне ​около 1 млрд руб.

В начале февраля 2021 г. в новой презентации проекта «Росэнергоатом» отмечал, что в планах концерна обзавестись еще четырьмя большими дата-центрами. Один из них на 2 тыс. стоек станет называться «Иннополис» и разместится в одноименном строящемся городе в Татарстане. Второй — «Очаково» на 4,6 тыс. стоек — в Москве. Третий — «Каширский» на 1 тыс. стоек — также в Москве.

Кроме того, в презентации говорилось о ЦОДе «Северо-Запад» на 1 тыс. стоек в Санкт-Петербурге, который станет обслуживать потребности Северо-Западного региона, Ленинградскую и Кольскую АЭС, а также может использоваться для обработки данных транзитных перевозок по Северному морскому пути. По всей видимости, этим петербургским объектом теперь и станет купленный ЦОД Xelent.

Помимо больших ЦОДов «Росэнергоатом» намерен построить еще один, менее мощный, во Всероссийском научно-исследовательском институте по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) в Москве. Этот проект дополнит ЦОД при ситуационно-кризисном центре, который уже работает на площадке института.

В перспективе «Росэнергоатом» планирует построить в России десять ЦОДов общей мощностью до 300 МВт. Преимуществом размещения дата-центров на АЭС в госконцерне считают максимальную физическую защиту оборудования и данных на атомных станциях, а также нивелирование рисков, связанных с перебоями в поставке электроэнергии из-за проблем в сетях.