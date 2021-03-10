Спецпроекты

«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

Бизнес Инвестиции и M&A Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Дочерняя структура «Росатома» приобретает петербургский ЦОД Xelent, который после банкротства его владельца находился под контролем ВЭБа. По одним публичным источникам, покупка осуществлялась в рамках конкурентных торгов, по другим — это была безальтернативная закупка у единственного поставщика. В первом случае в качестве суммы сделки фигурирует 2 млрд руб., во втором — 2,6 млрд руб.

Покупка «Росатомом» ЦОДа Xelent

Как выяснил CNews, новоиспеченная структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», приобретает петербургский ЦОД Xelent. Данный объект ранее принадлежал ООО «Стек дата нетворк», однако с сентября 2019 г. организация пребывает в процедуре банкротства, поэтому продаваемый актив по сути находился под контролем ее кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк, ВЭБ).

ЦОД Xelent был построен в 2014 г. при финансовой поддержке ВЭБа в размере 2,2 млрд руб. Исполнить кредитные обязательства «Стек дата нетворк» не сумела, поэтому именно ВЭБ инициировал процедуру ее банкротства. По данным iKS-Consulting, Xelent к началу 2020 г. насчитывал 1074 стойко-места и занимал десятое место на рынке дата-центров в России с долей в 2,5%.

Передаваемый «Росатому» актив включает земельный участок площадью 32 тыс. кв. метров с расположенными на нем объектами недвижимости общей площадью в 9 тыс. кв. метров. Эти объекты оборудованы инженерной инфраструктурой ЦОДа для размещения ИКТ-оборудования суммарной мощностью не менее 3,6 МВт (по потреблению бесперебойного питания) и общей подведенной мощностью электроснабжения не менее 10 МВ.

atom600.jpg

«Росатом» стал владельцем ЦОДа за 2,6 миллиарда

По данным ВЭБа, речь идет о действующем проекте — бизнес-услугами дата-центра в настоящее время пользуются свыше 350 организаций. В документах «Атомдата-центра» говорится, что рассматриваемый имущественный комплекс приобретается для реализации программы по созданию геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОДов «Росатома» на 2021 г. (подробности о программе ниже).

Странности закупки

Сообщение о том, что ВЭБ планирует в начале 2021 г. продать ЦОД Xelent, было опубликовано компанией на ее сайте 23 декабря 2020 г. Отмечалось, что объект будет реализован на публичных торгах с начальной стоимостью лота на уровне 2 млрд руб.

Сейчас в единой системе госзакупок (ЕИС) приобретение Xelent «Атомдата-центром» оформлено как прямая закупка у единственного поставщика, что по стандартным принятым в госкомпаниях канонам подразумевает неконкурентную процедуру.

Более того, из документов закупки на ЕИС следует, что финальная цена сделки совпадает с предельной суммой участия «Атом-энергоцентра» в торгах, заранее рассчитанной в компании — 2,6 млрд руб. (без НДС). Она складывается из стартовой цены лота в 1,998 млрд руб. и шести стоимостей аукционных шагов — в размере 5% цены лота или 99,9 млн руб. каждый. (Все численные значения приведены «Атом-энергоцентром» с пометкой «без НДС».)

«Дальнейшее повышение цены нецелесообразно, так как внутренняя норма доходности будет снижаться», — говорится в заключении документа закупки «Ценовой анализ», подписанного главным экспертом по организации закупочной деятельности «Атом-энергоцентра» и утвержденного 17 февраля 2021 г. гендиректором организации Сергеем Немченковым.

Представитель ВЭБа в разговоре с CNews заверил (и подкрепил это данными Федерального ресурса сведений о банкротстве), что процедура выбора покупателя все же была конкурентной, однако кроме «Атом-энергоцентра» никто на торги не вышел. «В случае если в аукционе принимает участие только один претендент, торги признаются несостоявшимся, а договор в соответствии с законом заключается с таким участником», — отметил он.

При этом со слов собеседника редакции можно заключить, что на сайте госзакупок в отношении цены сделки (2,6 млрд руб.) была допущена ошибка. «Начальная стоимость была определена в размере 1,998 млрд руб., а единственный претендент получил право на заключение договора купли-продажи по указанной стоимости», — заверяет он.

На момент публикации в «Атом-энергоцентре» и «Росэнергоатоме» разъяснить CNews параметры процедуры не смогли. Полная ясность в вопросе цены сделки должна появиться, когда на сайте госзакупок будут опубликованы сведения о соответствующем госконтракте.

Внимания заслуживает и величина стартовой цены лота. Как было указано выше она составила 1,998 млрд руб. В то же время, в картотеке арбитражных дел имеется информация об удовлетворенном 24 марта 2020 г. иске ВЭБа к компании «Стекнет лимитед» — об обращении взыскания на принадлежащую «Стекнет лимитед» долю в размере 99,99998% в уставном капитале ООО «Стек дата нетворк» путем ее реализации с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 411,6 млн руб.

Представитель ВЭБа пояснил CNews, что впоследствии реализация имущества должника была осуществлена «не в рамках судебного решения, а в рамках процедуры банкротства», поэтому для определения стартовой цены лота был привлечен независимый оценщик, который и установил объективную рыночную начальную цену продаваемых активов на уровне без малого 2 млрд руб.

Будущая сеть ЦОДов «Росатома»

Вышеупомянутый проект построения геораспределенной и катастрофоустойчивой сети дата-центров «Росатома» подразумевает не столько приобретение ЦОДов, как в случае с Xelent, сколько их строительство.

Первым объектом проекта стал сданный в эксплуатацию в 2018 г. ЦОД «Калининский» на территории Калининской атомной электростанции (АЭС) на севере Тверской области. Его мощность составляет 80 МВт, к маю 2020 г. в нем было размещено порядка 4,8 тыс. стоек. Тогда же сообщалось, что два здания ЦОДа из трех арендует «Ростелеком», а в третьем располагаются мощности «Росэнергоатома». Объем инвестиций в объект ​превысил 6 млрд руб. Выручка от сдачи в аренду площадей, серверных мощностей и облачных хранилищ в 2019 г. составила более 500 млн руб., прогноз на 2020 г. был обозначен на уровне ​около 1 млрд руб.

В начале февраля 2021 г. в новой презентации проекта «Росэнергоатом» отмечал, что в планах концерна обзавестись еще четырьмя большими дата-центрами. Один из них на 2 тыс. стоек станет называться «Иннополис» и разместится в одноименном строящемся городе в Татарстане. Второй — «Очаково» на 4,6 тыс. стоек — в Москве. Третий — «Каширский» на 1 тыс. стоек — также в Москве.

Кроме того, в презентации говорилось о ЦОДе «Северо-Запад» на 1 тыс. стоек в Санкт-Петербурге, который станет обслуживать потребности Северо-Западного региона, Ленинградскую и Кольскую АЭС, а также может использоваться для обработки данных транзитных перевозок по Северному морскому пути. По всей видимости, этим петербургским объектом теперь и станет купленный ЦОД Xelent.

Помимо больших ЦОДов «Росэнергоатом» намерен построить еще один, менее мощный, во Всероссийском научно-исследовательском институте по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) в Москве. Этот проект дополнит ЦОД при ситуационно-кризисном центре, который уже работает на площадке института.

В перспективе «Росэнергоатом» планирует построить в России десять ЦОДов общей мощностью до 300 МВт. Преимуществом размещения дата-центров на АЭС в госконцерне считают максимальную физическую защиту оборудования и данных на атомных станциях, а также нивелирование рисков, связанных с перебоями в поставке электроэнергии из-за проблем в сетях.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом

В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Техноблог

Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим?

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера