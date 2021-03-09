Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда

Основатель «Т-платформ», остающийся под домашним арестом по уголовному делу о поставках ПК в МВД, проиграл в суде общей юрисдикции по огромному иску со стороны ВЭБа. Стороны не смогли мирно разобраться с акциями АО «Т-платформы».

Поражение Опанасенко от ВЭБа

Как выяснил CNews, в затянувшемся разбирательстве ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) с основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко, Гагаринский районный суд Москвы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации.

Служители Фемиды постановили, что требования ВЭБа к Опанасенко о взыскании убытков и неустойки за неисполнение обязательств подлежат удовлетворению. Финальное заседание суда состоялось 5 февраля 2021 г. Полный текст решения был изготовлен 11 февраля, но в общедоступной информсистеме он был размещен только 9 марта.

Однозначное толкование этого документа осложнено тем, что из него изъяты все численные значения денежных сумм и даже имена фигурантов дела. Однако большую часть скрытой информации можно восстановить по документам более раннего разбирательства этих же сторон в Арбитражном суде Москвы, по завершении которого дело и было перенаправлено в Гагаринский суд общей юрисдикции.

Как ранее пояснил CNews представитель Опанасенко (на тот момент) Илья Митасов, арбитражный суд в принципе не компетентен рассматривать дела по искам к физическим лицам, за исключением отдельных случаев, к каковым данное дело не относится.

Всеволод Опанасенко проиграл судебное разбирательство по огромному иску ВЭБа

Свой иск к бизнесмену в арбитраж ВЭБ подал 17 февраля 2020 г. Претензии госкорпорации заключались в том, что Опанасенко не осуществил предусмотренный договорами обратный выкуп у ВЭБа акций АО «Т-платформы».

Госкорпорация тогда определила в качестве предмета заявленных требований взыскание убытков, состоящих из суммы, потраченной ВЭБом на покупку акции общества в размере 797,6 млн руб., упущенной выгоды в размере 741,8 млн руб., а также неустойки в 106,6 млн руб. Совокупно это давало 1,65 млрд руб.

Сверяя публичные документы двух судов, можно заключить, что логика претензий ВЭБа к Опанасенко в Гагаринском суде осталась неизменной. А значит, вполне логично предположить, что сумма убытков (в части упущенной выгоды и неустойки) с течением времени могла несколько увеличиться, а не наоборот.

И представитель Опанасенко, и официальные лица ВЭБа прокомментировать CNews данное разбирательство, а также уточнить сумму исковых требований отказались.

Судя по карточке дела, сторона ответчика решением служителей Фемиды осталась недовольна — 24 февраля 2021 г. от имени Опанасенко была подана апелляционная жалоба.

Некоторые подробности разбирательства

Как следует из документов двух судов, 29 декабря 2011 г между ВЭБом и Опанасенко Всеволодом являвшимися акционерами ОАО «Т-платформы» было заключено соглашение об осуществлении прав, удостоверенных обыкновенными именными акциями общества. На момент заключения этого акционерного соглашения, Опанасенко являлся владельцем 6 999 999 обыкновенных именных акций общества (в штуках), составляющих 99,999985715% его уставного капитала. ВЭБ, в свою очередь, являлся владельцем одной обыкновенной именной акции общества, составляющей 0,000014285% его уставного капитала (она была приобретена несколькими днями ранее — 20 декабря 2011 г.).

При этом на основании решения Опанасенко от 14 июля 2011 г. была осуществлена госрегистрация дополнительного выпуска 2 333 338 обыкновенных именных акций, размещаемых путем закрытой подписки. Эти акции были приобретены ВЭБом по договору купли-продажи от 16 апреля 2012 г. в рамках финансирования проекта «Разработка и экспорт на международный рынок инновационных российских суперкомпьютерных технологий и услуг».

Согласно положениям вышеупомянутого акционерного соглашения, Опанасенко принял на себя обязательства выкупить у ВЭБа все его акции не позднее 19 декабря 2017 г.

«Пунктом 2.1. договоров купли-продажи предусмотрена обязанность ответчика оплатить приобретаемые ценные бумаги в срок до 11 декабря 2017 г., после чего осуществляется регистрация перехода права собственности на ценные бумаги от истца к ответчику, — говорится в судебных документах. — Вместе с тем, до настоящего времени обязанность по уплате 1,35 млрд руб. ответчиком не исполнена, денежные средства по указанным в договорах куплипродажи реквизитам не перечислены. Таким образом, ответчиком не исполняются обязательства по второй части договора репо».

В ходе разбирательства в Гагаринском суде сторона Опанасенко подала встречный иск к ВЭБу о признании сделок недействительными, однако служители Фемиды в удовлетворении заявленных требований отказали.

Другие проблемы Опанасенко

Разбирательство с ВЭБом — это не единственная серьезная проблема Опанасенко. Напомним, еще в конце марта 2019 г. его задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В середине сентября 2019 г. CNews сообщал, что «Т-платформы» решила обанкротить ФНС, обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд.

В конце декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» CNews стало известно, что на площадке Правительства России прошло совещание руководителей профильных департаментов Правительства, ВЭБ.РФ и Минпромторга, а также представителей «Т-платформ», на котором обсуждались меры финансового оздоровления компании.

После совещания «Ведомости» написали, что им удалось связаться с женой бизнесмена Евгенией Опанасенко, которая сообщила изданию, что компания благодарна правительству за обсуждение судьбы организации, а действующие акционеры готовы «всерьез обсуждать возможность передать свои акции государству». Этот фрагмент материала «Ведомостей» продолжал цитировать «Форбс», хотя в оригинальной версии заметки на сайте «Ведомостей» всякое упоминание Евгении Опанасенко и ее заявлений исчезло.

К концу 2019 г. «Т-платформы» прекратили реальную деятельность. Однако в ноябре 2020 г. CNews стало известно, что компания вышла из процедуры банкротства и возвращается к жизни, набирая штат и подыскав себе нового гендиректора. Им стал Кирилл Алифанов, чьим предыдущим местом работы был «Уралкалий». По данным ЕГРЮЛ, Алифанов официально вступил в должность 16 января 2021 г.

При этом является ли возрождение «Т-платформ» достижением Опанасенко или хотя бы позитивным для него фактом, ясно не вполне. По данным CNews, интересантом реанимации компании может быть кто-то иной — если бы этой реанимации не произошло, то под вопросом могла оказаться крупная сделка, связанная с «дочкой» «Т-платформ», компанией «Байкал электроникс», разрабатывающей отечественные процессоры. Ее теоретически могли забрать за долги кредиторы.