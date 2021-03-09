Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021

Штрафам дали срок

Законопроект, вводящий в России штрафы за «продажу технически сложных товаров без предварительно установленного российского программного обеспечения», принят Госдумой во втором основном чтении. Сообщение об этом опубликовано на официальном думском портале.

В конце декабря 2020 г. CNews сообщил о том, что законопроект № 757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП), был принят в первом чтении. Согласно документу, для должностных и юридических лиц за продажу технически сложных устройств без предустановленного российского ПО, таких как смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и умные телевизоры, вводятся штрафы в размере до 200 тыс. руб.

По данным портала обеспечения законодательной деятельности sozd.duma.gov.ru, ко второму чтению документ был дополнен двумя новыми поправками. Первая распространяет требования документа по использованию предустановленных программ, разработанных в России, на ПО из других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Второй поправкой, одобренной Госдумой во втором чтении, стал перенос вступления закона в силу на лето 2021 г.

Софт из России и ЕАЭС

Согласно положениям обновленного документа, с внесенными правками нарушение закона об обеспечении возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других странах ЕАЭС влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Штрафы за продажу в России «умной» техники без российского ПО появятся 1 июля 2021 года

Законопроект, обязывающий производителей продаваемой в России электроники предустанавливать на умные устройства российское ПО, разработали депутаты Госдумы Сергей Жигарев (ЛДПР), Олег Николаев («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ), Владимир Гутенев, Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев (все трое из «Единой России»). Он был зарегистрирован в Госдуме в июле 2019 г.

Изначально закон №425-ФЗ «О внесении изменения в ст. 4 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"», предписывающий обязательную предустановку российского ПО, был подписан Президентом России в декабре 2019 г. и должен был вступить в силу еще в июле 2020 г., однако из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 по решению Владимира Путина дата была перенесена на 1 января 2021 г.

В ноябре 2020 г. ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят «Яндекс», Apple и Huawei, направила письмо в Правительство с просьбой отсрочить вступление в силу закона о предустановке российского ПО на умные устройства. В письме члены ассоциации высказали озабоченность неготовностью рынка к нововведениям ввиду отсутствия проработанной правовой базы.



В итоге, как сообщил CNews в начале декабря 2020 г., Госдума и Совет Федерации повторно перенесли дату начала обязательной предустановки российского ПО, на этот раз на 1 апреля 2021 г.

Соответствующим образом также корректировались сроки введения штрафов за нарушение закона об обязательной предустановке российского ПО. Так, после первого переноса начала действия закона №425-ФЗ на 1 января 2021 г. вступление в силу закона о введении штрафов было перенесено на ту же дату. После переноса начала действия закона №425-ФЗ на 1 апреля 2021 г., вступление в силу закона о штрафах за его нарушение было перенесено Думой на 1 июля 2021 г.



Что уже включено в перечень рекомендованного ПО

Составлением перечня программ, подходящих для предустановки на зарубежную технику, занимается Минцифры. Прием заявок от разработчиков ПО начался 23 ноября 2020 г. Согласно постановлению Правительства от 23 ноября 2020 г., в зависимости от типа устройства на него должны устанавливаться российские браузеры, новостные агрегаторы, поисковики и навигаторы, а также голосовой ассистент, офисные программы и ПО для обмена сообщениями и электронными письмами. Не остались без внимания программы для соцсетей и доступа к социально значимым сайтам, антивирусы и онлайн-кинотеатры.

В декабре 2020 г. из 100 заявок, полученных ведомством, выбор пал на приложения крупных отечественных корпораций — ПО небольших компаний-разработчиков в список не попало. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли разработки «Яндекса», а среди антивирусов для предустановки был одобрен продукт «Лаборатории Касперского».

Приложения холдинга Mail.ru Group Минцифры определило в три категории – «новостной агрегатор», «социальные сети» и «электронная почта», в том числе в перечень попали соцсеть «Вконтакте» и голосовой помощник «Маруся». В дополнение к перечисленному на иностранную смарт-технику, ввозимую в Россию, будут устанавливаться приложение «Мой офис», программа сервиса «Госуслуги» и приложение платежной системы «Мир».

22 декабря 2020 г. Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко утвердил перечень из десяти приложений российских телеканалов и онлайн-кинотеатров для предустановки на «умные» телевизоры, включая Первый канал, НТВ, «Кинопоиск» и ivi, сообщили в Минцифры.

По мнению представителей Минцифры, нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным ПО. Зарубежные производители также рассматривают возможность локализации своих продуктов, продаваемых на зарубежных рынках. Так в конце ноября 2020 г. стало известно, что Apple запустила закрытую версию iOS 14.3 beta 1 для России и других стран, в которой при первом запуске предлагается установить из AppStore приложения сторонних разработчиков. Эта функция, в частности, позволит Apple соблюсти требования закона о предустановке российского софта на «умные» устройства.